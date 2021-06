PENEIRA FINA 09/06/2021

EXONERADO

Já anunciado por esta coluna na semana passada, o prefeito padre Osvaldo ratificou nesta semana a saída do pastor Lucas Martins, do cargo de Gerenciador Municipal de Turismo, que já está com as malas “fiveladas” para o famoso #partiu. A exoneração ocorre a pedido do titular. O cargo tem “status” de secretário municipal. Foram menos de 180 dias na cadeira e poucos projetos formulados, porém não colocados em prática, principalmente nesta época de pandemia.

EXONERADO – II

A portaria nº 59.714 tem os efeitos válidos a partir de 20 de junho de 2021. Martins, faz parte do grupo de apoio do vereador Luís Pereira, e ano passado, participou da campanha para prefeito de padre Osvaldo. Após as eleições, o nome de pastor Lucas foi citado em uma representação que a coligação União para o Bem de Catanduva, da candidata derrotada Beth Sahão (PT) fez na Justiça Eleitoral por uma suposta compra de votos.

LOTAÇÃO DAS UTIs

Desde sexta-feira passada, a Unidade de Terapia Intensiva que foi montada no UPA, administrada pela Associação Mahatma Gandhi, está acusando 200% de ocupação. Calma, amigo e amiga leitor (a). Não foi erro de digitação. O montante está certo e a gente repete: Duzentos por cento é a taxa de ocupação da UTI do UPA. E o hospital Emílio Carlos está com 170% de sua UTI ocupada.

VIDA NORMAL?

Além das altas taxas de ocupação dos leitos hospitalares, na última segunda-feira, Catanduva ultrapassou a marca de mais de 450 mortes por Covid. No mesmo dia, o prefeito realizava reunião com representantes de bares, lanchonetes e restaurantes para discutir o novo decreto municipal em vigor e também a preservação de vidas. Medidas mais enérgicas já!

MORTES

No prazo de sete dias, contando desde o dia 31 de maio até o dia 07 de junho, Catanduva registrou 36 mortes por Covid, segundo os dados oficiais. Na média, foram 5,1 mortes por dia. Os números não mentem.

DIA D

O Dia D de vacinação realizado no último sábado em todo o estado São Paulo para tentar reduzir o número de mais de 400 mil pessoas que não apareceram para receber a segunda dose da vacina contra covid-19 no prazo correto não foi considerado um sucesso. Na matéria divulgada ontem por este matutino, mostrou que em Catanduva, era aguardado cerca de 400 pessoas, porém foram aplicadas apenas 77 doses. Para muitos analistas, o Dia D, mudou para a letra F, de fracasso.

SUNGUINHA APERTADA

O governo de São Paulo confirmou que o governador João Dória (PSDB) esteve em um hotel de luxo no Rio de Janeiro no último fim de semana. O vídeo de Dória tomando sol à beira da piscina do hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, na “Cidade Maravilhosa” circulou pelas redes sociais e foi o destaque no início da semana. O governador aproveitou para mostrar que está com a depilação corporal em dia. “Chic” demais da conta…

PISCINA

Um leitor da Peneira Fina, questionou se o governador não tem piscina em casa? E se era realmente necessário, nesta época de pandemia, ir passear até o Rio de Janeiro… Afinal, se o exemplo tem que vir de cima, então aquela famosa frase: “fique em casa”, não foi cumprida pelo mandatário-mor do estado paulista.

JUBILEU DE OURO

No último dia 03 de junho, quem completou 50 anos de existência, comemorando o Jubileu de Ouro, foi o Clube da Velha Guarda de Catanduva. O conhecido CVG é presidido atualmente por Adonias Cesário de Souza. O clube, igual a muitos pelo país, passa por um momento delicado, mas a Diretoria espera que após o fim da pandemia, com todos imunizados, possa realizar uma merecida comemoração, entre sócios, funcionários e convidados.

MASSA SOLIDÁRIA

E por falar no Clube da Velha Guarda, no próximo sábado, dia 12, o clube estará realizando o 6º Massa Solidária, uma ação para ajudar o CVG, com a venda de Rondelli (dois sabores) , prontos para aquecer. A retirada será no sistema drive-thru, das 10:00 às 14:00 horas, na avenida São Domingos, 900. Informações e reservas podem ser obtidas através do fone (17) 99711-2429. Mamma mia!

VACINA PARA BANCÁRIOS

Desde o dia 02 de junho, funcionários de agências bancárias e casas lotéricas, já podem ser vacinados… no município de Itaporanga D´Ajuda, no estado de Sergipe e também na cidade de São Geraldo do Araguaia, no Pará. E aqui no estado de São Paulo, sem previsão para os funcionários deste importante setor.

A FRASE

“Estamos esgotados. Mesmo com toda a experiência e profissionalismo que possamos ter, cada vida perdida nos atinge. Ficamos abalados sim. Não tem como ficarmos indiferentes. Não somos máquinas, temos família, temos sentimentos.” (desabafo de uma enfermeira que está atuando na linha de frente no combate ao Covid, em Catanduva-SP).