PENEIRA FINA 09/03/2021

SESSÃO DA CAMARA HOJE !

Os vereadores de Catanduva já foram campeões em leis inconstitucionais, isso toda a população já sabe, pois, foi divulgado por várias vezes na imprensa local, regional e até estadual. Entretanto, não sabemos se a atual Câmara continua a repetir os erros do passado por falta de conhecimento ou por maldade mesmo. Vários projetos apresentados pelos vereadores, buscam legislar sobre matéria que não pertence a eles, sendo a iniciativa exclusiva do Prefeito, outros dão descontos em impostos e tarifas que num primeiro momento parecem beneficiar a população, mas na verdade acabam por comprometer a já precária saúde financeira da Prefeitura Municipal. Falta sensibilidade por parte dos edis.

PODE FALTAR DINHEIRO

De benevolência em benevolência, os servidores municipais que abram o olho, se todos estes projetos de lei forem aprovados vai faltar dinheiro para o pagamento a partir de outubro. E a população deve ficar mais preocupada ainda, porque desse jeito vão faltar remédios na Saúde e dinheiro para a assistência. Esta “pauta bomba” se realmente aprovada pelos vereadores deverá causar grande desgaste político ao Prefeito Padre Osvaldo. Será que é isso mesmo que eles querem?

ESGOTO NA SAEC

Outro projeto de lei que será colocado em votação hoje é o que dispõe sobre a redução do valor do esgoto que é cobrado sobre a água em Catanduva. O projeto é de autoria dos vereadores Marquinhos Ferreira do PT e Carlos Alexandre – Gordo do Restaurante do PSDB. É isso mesmo PT e PSDB unidos? Por favor parem o ônibus que eu quero descer. Ah, não tem ônibus na cidade! Apesar da preocupação dos vereadores com a redução do valor do esgoto em nossa cidade, mais uma vez parece que o curso dado aos assessores e vereadores não surtiu efeito. O projeto apresentado é inconstitucional! O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que a cobrança pelos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto é de natureza tarifária, pois paga-se na proporção do consumo e, dessa forma, não se trata de tributo.

ATRIBUIÇÃO DO PREFEITO

Dessa forma apenas o Prefeito poderia apresentar um projeto desta natureza. Quanto ao vereador Gordo do Restaurante até entendemos por estar em sua primeira legislatura, mas o vereador Marquinhos Ferreira é velho conhecido do Legislativo Municipal e sabe que o projeto é ilegal. Parece que o Partido dos Trabalhadores está agindo como sempre agiu, pregando o quanto pior melhor e visando desgastar a atual gestão. Será que os vereadores vão embargar nessa?

DESCONTO EM MULTAS DE TRÂNSITO

Hoje retorna para votação, em segunda discussão, projeto do vereador Alan que dá desconto de 70% para multas de trânsito aplicadas por falta de cartão de área azul nos veículos. O projeto havia sido apresentado e retirado pelos vereadores Nilton Cândido e Amarildo Davoli na legislatura anterior. O projeto já foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Será que os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, composta por Maurício Ferreira, Taise Braz e Ivan Bernardes, estão lendo os projetos? E a Assessoria Jurídica que foi contratada por mais de R$ 6 mil por mês pela Câmara está analisando os projetos? Se estão, a situação é pior do que esperávamos. Talvez eles não saibam, mas já tivemos lei em 2010 que autorizava o parcelamento de multas de trânsito que foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, imaginem dar desconto de 70%, também terá o mesmo destino, infelizmente!

MAIS ATENÇÃO

Se os vereadores não aprenderam ainda sobre o que podem apresentar projetos. Catanduva continuará como campeã estadual de leis inconstitucionais. Parece que continua tudo como dantes na casa de Abrantes. Os “novos” vereadores continuam com as mesmas condutas ou estão apenas buscando aprovar pautas bombas e prejudicar a gestão do Prefeito Padre Osvaldo.

ISENÇÃO DE IPTU

O vereador Luís Pereira também não poderia deixar de apresentar projeto que reduzisse a arrecadação de impostos da Prefeitura, no caso o IPTU. Este é outro projeto que foi aprovado em primeira discussão e volta hoje na Câmara. O projeto do vereador atinge em cheio as receitas do município e somado aos demais poderá comprometer os pagamentos de servidores, o funcionamento da saúde e educação na cidade. Pereira aumenta o número de beneficiados pela Isenção do IPTU na cidade, ampliando a possibilidade de mais pessoas que recebem mais de 2 salários mínimos também conseguirem 80% e 90% de desconto no IPTU. Não há limite para o tamanho das casas e também não existe no projeto previsão da redução da arrecadação pela Prefeitura. Parece que estão fazendo isso para que as leis aprovadas pelos vereadores, tenham que ser vetadas pelo Prefeito ou ajuizadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

MAIS DESCONTO NO IPTU

Também será votado em segunda discussão, hoje, outro projeto de Alan, que dá desconto no IPTU. Neste ele aumenta de 10% para 12% o desconto no IPTU. A ideia de mudar a data do pagamento, passando de fevereiro para abril nos parece boa. Mas alguém consultou o Prefeito ou o Secretário de Finanças para verificar se a mudança poderá comprometer despesas que devem ser pagas no início do ano pela Prefeitura? É um momento delicado que todos enfrentamos, sendo necessária responsabilidade fiscal do gestor municipal e dos vereadores. As pessoas estão passando necessidades, mas a Prefeitura teve que ampliar o atendimento assistencial e de saúde, já que são mais famílias que precisam da assistência do setor público. Senhores Vereadores, está na hora de ajudarem a Administração a superar este momento difícil. Já não basta as dívidas milionárias herdadas de gestões passadas, ainda ter que resolver problemas causados por projetos de vereadores deixa a situação mais difícil ainda.

APREENSÃO DE ANIMAIS

Hoje será votado projeto de lei da vereadora Ivânia Soldatti que pretende disciplinar a apreensão de animais de médio e grande porte, que estiverem circulando pelas vias urbanas na cidade. A vereadora que foi eleita com a bandeira de proteção de cachorros e gatos, não teve a preocupação de incluir os bichinhos pets em seu projeto. Ela alega que há legislação estadual e federal que disciplinam a matéria. Entretanto, a vereadora parece desconhecer que já existe lei disciplinando a matéria no município, de forma praticamente idêntica à proposta por ela. As leis que disciplinam a apreensão foram editadas nos governos de Macchione e Félix, assim somente o Prefeito Municipal poderia ser autor de projetos nesse sentido. Como dissemos já nesta coluna, tem gente querendo aparecer, por uma questão de ego, mas precisa estudar antes. Os vereadores possuem dois assessores cada um, que poderiam pelo menos pesquisar a legislação antes de proporem alguma coisa e verificar se podem legislar sobre o assunto. Vamos ver se a Ivânia vai retirar o projeto ou se os demais vereadores vão aprovar lei inconstitucional, como a Câmara vem fazendo há vários anos.