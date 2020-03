PENEIRA FINA – 09/03/2020

Passando o chapéu

O prefeito Afonso Macchione Neto esteve em Brasília na última semana para tentar emplacar algumas demandas relacionadas ao governo federal. Uma delas, um pedido de mais de 10 anos, o novo traçado da linha férrea, que com o andar da carruagem pelo governo federal, acreditamos pouco que possa sair do papel assim tão cedo. Macchione não deve encerrar esse mandato divulgando, pelo menos o início dessas obras. Fosse bom que acontecesse, porém, esse investimento todo já deveria ter sido incluído no Orçamento da União, o que ao que parece, não teria ocorrido. A retirada da linha férrea da área central da cidade não só iria melhorar o trânsito nas três ruas que a linha corta, como ampliar o desenvolvimento do comércio nessa região.

Pronto atendimento

Além do tão solicitado novo traçado da linha férrea, Macchione foi pedir para que o Ministério da Saúde acelere as análises do Plano de Trabalho para a construção da unidade mista (Posto de saúde e pronto atendimento) no bairro Gabriel Hernandez. Avaliando o cenário – politicamente – se o prefeito conseguir emplacar essa obra ainda nesse ano, ganha uns créditos com os moradores daquela região – principalmente, no Nova Catanduva, que pode ser considerado um bairro com mais pessoas que votam no PT – até por conta do residencial ter sido construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Reivindicação

Fato é que a construção de uma unidade de pronto atendimento naquela região é necessária. Hoje, morador que precisa de uma consulta médica de urgência, tem de se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma viagem praticamente.

24 horas

Mas é preciso implantar um modelo 24 horas. Não adiantaria muito se a unidade fosse nos horários estabelecidos para os postos de saúde. Desta forma, não mudaria o transtorno do morador da região se precisasse de um atendimento noturno ou na madrugada, por exemplo.

Prédios

O prefeito também solicitou que o Governo Federal doe prédios abandonados de sua propriedade aqui em Catanduva para a prefeitura. Segundo ele, os prédios poderiam ser aproveitados para diversos projetos, mas não citou quais.

Dengue

E também pediu ajuda ao enfrentamento da epidemia de dengue em Catanduva, mas também não mencionou qual ajuda seria.

Arrastão

Amanhã começa o arrastão contra a dengue. Em vídeo publicado pelas redes sociais, o prefeito listou os bairros que devem receber o mutirão. Afirmou ainda que cerca de 250 pessoas estariam envolvidas nas atividades.

DIA DELAS

Chegou o tão aguardado dia. Não se esqueça de acordar um pouco mais cedo e caprichar naquele café da manhã para a sua mãe, esposa, avó, filha ou qualquer mulher que você tenha ao lado. Programar alguns momentos especiais, levá-la ao seu lugar favorito e, de quebra, dar algum presente que seja de seu agrado. Um pouquinho de paparico, ainda mais em uma data tão especial, todo mundo gosta.

PORÉM…

Não só nessa data. Não dizemos no sentido de bajulá-las integralmente, mas sim de termos ciência de que o que as mulheres querem são direitos iguais, capacitação, conhecimento, prazer, segurança. E não só por lei, pois em tese, tudo isso está garantido pela nossa Constituição, mas de realidades efetivas e exercidas.

Projetos

A pauta feminina será a prioridade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no mês de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher. A presidente do colegiado, senadora Simone Tebet (MDB-MS), incluiu na lista de votação 11 projetos de lei que vão do combate à violência ao fortalecimento do protagonismo da mulher na política. A próxima reunião da CCJ está marcada para quarta-feira (11).

ASTRONOMIA

Você já viu uma Super Lua? Estamos falando daquele fenômeno em que nosso satélite natural se apresenta ligeiramente maior em comparação aos outros dias. E de bem pertinho, com a ajuda de um telescópio? Se não, sua chance está garantida para a observação astronômica: basta ir amanhã, dia 9 de março, ao câmpus de Catanduva do IFSP às 19h00.

PODE LEVAR GERAL

E não é preciso ser aluno ou professor do IF, não. O evento é aberto e gratuito, vale levar a família, amigos, cachorro, periquito e papagaio. Será na área externa da quadra esportiva, preparada para que você possa ver esse fenômeno da natureza.

Sessão conjunta

Depois da manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro a dispositivos do orçamento impositivo , deputados e senadores voltam a se reunir em sessão conjunta na terça-feira (10), às 14h, para votar outros vetos pendentes e os três projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs) que mudam a divisão da execução do Orçamento da União.

Da Redação