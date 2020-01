PENEIRA FINA – 09/01/2019

Passando o facão

Informações extraoficiais dão conta de que o prefeito Afonso Macchione Neto estuda mudanças no quadro de servidores comissionados. Há, ao que parece, a possibilidade de cortes dentro de diferentes setores da administração, visando reduzir despesas para 2020. Uma das mudanças foi informada ontem, mas a portaria ainda não foi publicada. Trata-se da exoneração do secretário de Meio Ambiente José Mauricio Braga. A exoneração foi confirmada pela prefeitura. Em resposta a questionamentos, a assessoria de comunicação informou: “A Prefeitura de Catanduva informa que serão feitas várias alterações no quadro de comissionados, com objetivo de reduzir despesas. Essa relação será divulgada de forma completa na próxima semana”.

Nome

Especulando um pouco, um dos possíveis nomes para assumir a secretaria e acumular duas funções já é conhecido e já esteve à frente de suas pastas ao mesmo tempo. Carlos Alberto Calixto La Pera. Atual superintendente da Saec foi secretário de meio ambiente por anos e também acumulou a Saec.

Enquanto isso

Os comissionados da Prefeitura que coloquem suas barbas de molho. Porque se realmente for para cortar despesas, não vai adiantar mudar apenas algumas peças. Será preciso reduzir o quadro de comissionados de forma “brutal”.

Uma das críticas

Essa era também uma das críticas de vereadores e muitos catanduvenses no ano passado. Falavam sobre os altos salários, sobre a quantidade de cargos comissionados e que a prefeitura, mesmo alegando falta de dinheiro, não teria tentado, até então, reduzir esse tipo de despesa.

Canalização

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva abriu licitação, no ano passado, para a canalização de 626 metros do Córrego Fundo. Ontem, foi publicado no Diário oficial do Município a habilitação de três empresas que participam do certame. D.F.D. Barbosa Construtora, J.Nassif Engenheira Ltda e KGP Construtora Ltda. Agora, abre-se o prazo para recursos sobre a habilitação.

Concurso

Para aqueles que estão esperando concursos públicos em Catanduva, logo deverá ser aberto o concurso da Saec. Ontem também foi publicado no Diário Oficial do Município a nomeação da comissão julgadora do concurso público. Em breve, o edital com as vagas disponíveis e prazo para as inscrições deve ser lançado.

Proposta

O Projeto de Lei 5758/19, da Câmara dos Deputados, determina a realização de pesquisas de opinião dos usuários, identificados por meio do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para avaliar os serviços de transporte público concedidos à iniciativa privada. O texto insere dispositivos na Lei de Licitações e prevê o uso de urnas eletrônicas. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. “O momento atual exige do Parlamento uma nova postura construtiva para o aperfeiçoamento da democracia, a partir dos alicerces da legitimidade e da representatividade da cidadania”, afirmou o autor, deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE).

Proposta I

Conforme o texto, a consulta popular será realizada duas vezes por ano e deverá avaliar, no mínimo, a qualidade dos veículos, a limpeza dos veículos e dos terminais de passageiros, o cumprimento dos horários e o tratamento dispensado aos usuários pelos empregados e pelas empresas que operam o serviço. O resultado dessa avaliação poderá ensejar a recomendação pela rescisão do contrato. Caberá ao Poder Executivo deliberar sobre o assunto, observando a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.Se lei semelhante passar a valer em Catanduva, o que não vai faltar é reclamação sobre o transporte.

Luzes

Alô, Auto Viação Suzano! Dá uma conferida em todas as lâmpadas dos ônibus circulares que fazem as linhas em Catanduva. Na terça-feira, a reportagem de O Regional, constatou que pelo menos quatro ônibus que fazem linhas que sobem a rua Pará estavam com lâmpadas traseiras queimadas. Um deles com as lâmpadas dos dois lados queimadas. Dentre as linhas estava a que faz a linha Emílio Carlos/FIPA.

Escola

O prefeito Afonso Macchione Neto publicou nas redes sociais, fotos das novas salas de aulas concluídas na escola Luzia Aparecida Sestito Gradella, no Nova Catanduva. “Foram construídas quatro salas que já estão com móveis novos. Essa estrutura estará disponível neste ano letivo. Serão atendidos 125 novos alunos de 1º a 9º ano, que moram no bairro ou imediações. A obra vai impactar na rotina de crianças que precisavam se descolar até outras regiões da cidade para estudar”.

Da Redação