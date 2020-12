PENEIRA FINA 08/12/2020

COMÉRCIO A NOITE

Ontem (07) o comércio de Catanduva abriu suas portas até as 22h para atender às compras de final de ano, mas falta “lapidar” algumas falhas fáceis de serem corrigidas: A Limpeza teria que ser diuturnamente para garantir um ambiente mais agradável para compras, dentre outras.

SUJA ESBURACADA

A Praça da República que foi escolhida para ser “a Casa do Papai” este ano encontra-se da mesma forma que em março, julho, setembro e novembro: “Suja e cheia de buracos” com uma novidade, a prefeitura enfeitou os buracos com cones atrapalhando a passagem dos pedestres no local. Quem “pensou” ou esperou um centro de Catanduva enfeitado e limpo como em qualquer cidade da região, este ficou na saudade, o abandono é visível. É bom ressaltar que a SAEC pagou para recolher o lixo em setembro R$ 356.442,52, R$ 393.197,60 em outubro e R$ 410.561,16 em novembro somando em três meses R$ 1.160.201,28 (Um milhão, cento e sessenta mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos).

SEM ÓBTOS

Catanduva completou nove dias sem nenhum óbito por Covid-19 conforme os boletins oficiais do município. Já no Estado de São Paulo foram registrados até domingo (6) 43.015 óbitos e 1.287.762 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.141.481 pessoas estão recuperadas, sendo que 138.352 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 62,2% na Grande São Paulo e 55,5% no Estado. O número de pacientes internados é de 10.334, sendo 5.950 em enfermaria e 4.384 em unidades de terapia intensiva.

MAIS SUJEIRA

Moradores da Vila Celso Mouad (próximo a feira de domingo) reclamaram que o lixo deixado pelos feirantes de domingo que eram recolhidos pela prefeitura logo após o término dos trabalhos e o local já era totalmente limpo, mas a situação está muito diferente: O lixo está sendo deixado até na segunda-feira a tarde atraindo até “Urubus” por conta do mal cheiro. Pedimos providências da prefeita que segue no cargo até dia 31/12 recebendo religiosamente seu salário. O governo não acabou, se acabou não saquem seus salários se quiserem justificar esta inércia. (Serve para prefeita e secretariado)

POUPATEMPO FECHADO

Nesta terça-feira, 8 de dezembro, os postos do Poupatempo de Bragança Paulista, Campinas Shopping, Franca, Franco da Rocha, Jacareí, Marília, Mogi Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Tatuí estarão fechados, devido ao feriado de Nossa Sra. da Conceição, padroeira das cidades. O funcionamento ocorreu normalmente na segunda (7) e retorna na próxima quarta-feira (9), no horário habitual de cada unidade, mediante agendamento.

AGENDAR POUPATEMPO

Para realizar serviços que dependem da presença do cidadão nas unidades, é preciso agendar data e horário pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. Pelos canais digitais do Poupatempo é possível acessar mais de 90 opções de serviços online, como a renovação de CNH, Carteira de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento de veículos, entre outros.

AUXÍLIO A PRESOS

O Projeto de Lei 3256/20 proíbe a inscrição de presos, em cumprimento de pena, em programa de benefício social. A proposta, do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), tramita na Câmara dos Deputados. Frota afirma que presidiários devem ser excluídos de programas sociais do governo federal, por não haver sentido em conceder benefícios, como o auxílio emergencial ou o Bolsa Família, a quem não tem condições de gastá-los. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

DO AUTOR DO PROJETO

“Os presos em cumprimento de pena já recebem todo o necessário para sua sobrevivência e não têm a liberdade de comprar o que quiserem fora dos muros do sistema prisional. Este dinheiro poderia beneficiar outra família, que não tenha o mínimo para sua sobrevivência”, defende o parlamentar. O projeto exclui da proibição o auxílio-reclusão, benefício atualmente pago aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão.

BANHEIRO FUNCIONANDO

Mesmo sem um anúncio oficial, o novo banheiro da Praça da República já estava aberto ontem (07) já sendo usado pelos catanduvenses. Sem nenhum monitoramento ou um zelador, na parte da tarde já se encontrava muito sujo em todos os sentidos. Já ao redor do banheiro a empresa começou arrumar o calçamento, mas foi um único dia segundo comerciantes. O que estava ruim agora está pior, pois, pedras soltas e cones atrapalhando as pessoas que por ali passam.