PENEIRA FINA – 08/12/2019

Padrão

Projeto de Lei nº 43/2019, de autoria do vereador Dr. Luis Pereira, que deu origem à Lei nº 6024, de 24 de setembro de 2019, que obriga a SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, a proceder a regularização dos ramais de água e esgoto de todos os imóveis que não possuem o padrão atual da superintendência.

Padrão II

De acordo com o autor da propositura, Luis Pereira, que foi aprovada por unanimidade, “a Lei está em vigência desde o final de setembro, e temos muito a comemorar, pois ela já está beneficiando milhares de Catanduvenses. Antes da aprovação desta Lei, o munícipe era notificado a proceder a regularização dos ramais para se adequar no padrão atual exigido pela SAEC e arcar com todos os custos. Agora, o munícipe só é responsável pelos custos oriundos do muro para dentro, o que for do muro para fora é de responsabilidade da SAEC”, disse Dr. Luis Pereira.

Noel

E o Papai Noel já chegou em umas das escolas municipais de Catanduva. Os alunos da escola Nardi Ignotti. A recepção não poderia ter sido melhor já no fim do período escolar. De acordo com o calendário escolar municipal, dia 19/12.

Municipais

Lista com os vencedores da 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) foi divulgada recentemente e inclui quatro alunos da rede municipal de ensino de Catanduva. A competição reuniu mais de 18 milhões de inscrições de 54,8 mil escolas de todo o país. Alunos das escolas municipais da Prefeitura alcançaram pontuações positivas, João Pedro Ignácio de Oliveira ganhou a medalha de bronze e Lorena Beatriz de Oliveira a menção honrosa. Ambos são alunos da escola Prof.ª Graciema Ramos da Silva, do Solo Sagrado. Outras duas menções honrosas foram para Letícia Beatriz Margonar e Lavínia Rampazo, da escola Dr. Arnaldo Zancaner, do Jardim Soto.

Requerimento

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, elaborou um requerimento endereçado à Prefeita Municipal, Marta Maria do Espírito Santos Lopes, solicitando informações a respeito dos credores que receberam seus direitos econômicos da Prefeitura Municipal de Catanduva, no período de janeiro de 2017 à dezembro de 2019. De acordo com o parlamentar, o principal objetivo do requerimento é saber como anda a situação da Prefeitura em relação aos credores, para poder avaliar a saúde financeira do Executivo no presente momento.

Capacitação

O Consulado Geral do Canadá em São Paulo traz para São Paulo, de 09 a 11 de dezembro, a Sargento Stephanie Ashton, Coordenadora da Província da Colúmbia Britânica para o atendimento à violência entre parceiros íntimos e da violência sexual pela Real Polícia Montada do Canadá, para discutir melhores práticas de enfrentamento da violência de gênero em eventos com policiais e a sociedade civil. Com mais de 20 anos de experiência na área, a Sargento Stephanie Ashton trocará experiências com policiais e falará sobre a resposta coordenada por parte da polícia, governo e sociedade cívil às mulheres vítimas de violência em evento público.

Audiência

Uma concorrida Audiência Pública debateu na última sexta-feira (6) a constitucionalidade da prisão após julgamento em 2ª instância. Presidido pelo deputado Delegado Francischini, o evento contou com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Cerca de 500 pessoas participaram do encontro realizado no Teatro Guairinha, em Curitiba. No início de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, isto é, depois de esgotados todos os recursos. A medida também ficou fora do pacote Anticrime apresentado por moro no início do ano e aprovado essa semana na Câmara dos Deputados.

Correios

Os Correios lançam Selo de Natal, na segunda-feira (09), em São José do Rio Preto, o Selo de Natal 2019 com missa no canal Rede Vida. Para eleger a arte dessa tradicional emissão, pela primeira vez a empresa realizou um concurso aberto voltado a estudantes e profissionais das áreas de artes visuais, que tiveram a oportunidade de eternizar seus nomes no acervo filatélico e artístico, nacional e internacional.

Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou no sábado (07) da cerimônia de formatura de guardas-marinhas na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, ele exaltou os militares e disse que o Brasil está mudando para melhor. “Hoje temos um governo que valoriza a família, honra os militares, respeita o povo e adora a Deus”, disse o presidente. Hoje se formaram 205 novos oficiais da Marinha brasileira, que servirão nos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendência. Dez são mulheres.

