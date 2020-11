PENEIRA FINA 08/11/2020

DEBATE VOX-O REGIONAL

Amanhã (09), às 20h30, na sede da ACE Catanduva será realizado o debate entre os candidatos a prefeito(a) Beth Sahão, Ricardo Rebelato, Roberto Cacciari e Padre Osvaldo promovido pela VOX FM e jornal O Regional. Com uma estrutura de som, geração de imagem para TV e mídias sociais, iluminação e conexões simultâneas jamais vistas em nossa cidade, a apresentação estará a cargo da editora chefe de O Regional, a jornalista Karla Konda e as perguntas serão feitas pela Jornalista Ariane Pio e Thiago Baccanelli.

DEBATE VOX-O REGIONAL II

A mega estrutura do debate contará com telão de led dentro e fora da ACE e estrutura de som do Fernando Jr, Manoel da ArteVídeo na geração de imagens: A transmissão poderá ser acompanhada pelas redes sociais do Jornal O regional, transmissão pela rádio Vox FM em 101,3 MHz e no canal 2.1 da NetFlex. Por conta da pandemia a permanência dentro do auditório será restrita sendo permitidas somente equipes técnicas e somente 5 convidados por coligação. Haverá internet da NetFlex de ultra velocidade disponível a todos no local.

CONFORTO E SEGURANÇA

Mais do que isso, na parte externa, para correligionários e eleitores, o telão estará instalado em uma área coberta, num estacionamento, reservado para aqueles que forem assistir ao debate. O telão, que tem a mesma tecnologia dos painéis utilizados em jogos da Copa do Mundo, tem quatro metros de largura por três metros de altura.

UMA SEMANA

Daqui a uma semana os brasileiros escolherão quem conduzirá seus municípios pelos próximos 4 anos. Na maioria das cidades esta “guerra” não tem se mostrado muito fácil, pois, o povo terá de escolher “entre o pior e o menos pior” e esta bifurcação decidirá o rumo de muitas vidas que dependem de um serviço público mais eficaz.

CONTAGEM REGRESSIVA

Ansiedade dentre os candidatos e preocupação para a população. Como não errar em um tempo assim onde oponentes se atacam anonimamente sem a honestidade e a hombridade de revelar “os podres” do adversário assinando que está tentando mostrar a verdade a população. Se tenta mostrar uma suposta verdade e não mostra a cara É DESONESTO!

DESONESTOS

Muitos confundem no meio político “o que é desonesto ou honesto” e estamos vendo muitos em uma zona de conforto “arrotando honestidade”. Quem tem cargo em prefeitura? Quem tem ou galga um cargo na prefeitura para se “encostar” não justificando um alto salário COM TRABALHO este é desonesto e tão ladrão quanto qualquer outro. Seja em cargo em comissão, eletivo ou efetivo, se a pessoa não aparece para trabalhar, não se preocupa, enrola no serviço não produzindo nada que ajude munícipes e município este é desonesto! Nunca roubou nada, mas não aparece para trabalhar e quando aparece não produz, É TÃO LARÁPIO QUANTO QUALQUER OUTRO QUE ROUBA UM BANCO POR EXEMPLO.

BENDITO ENTRE AS MULHERES?

A vice-presidente da AMT, Patrícia Serafim (Paty Causa animal), e a terapeuta Bete Dela Mata, ambas candidatas do PDT de Richard Casal estão insatisfeitas com o rumo que tomou a campanha coligada ao candidato do PSDB Padre Osvaldo e falam até em pedir baixa de suas candidaturas ainda esta semana já que, segundo elas, está havendo “mais suporte para umas do que pra outras”. Em vídeo gravado com Padre Osvaldo só aparecem algumas candidatas que supostamente estão recebendo melhores suportes para a campanha inclusive aporte financeiro. Segundo elas não somente mulheres, mas vários candidatos homens foram “deixados de escanteio” pela coligação.

DEBANDADA

Um fenômeno acontecendo em vários partidos aparecendo mais acentuado no PSL e PDT catanduvense é: candidatos a vereadores tendo que fazer par com o candidato a prefeito que não é o seu desejado. Como na visita do Senador Major Olímpio do PSL, manifestando apoio ao candidato Rebelato e estava acompanhado do presidente local Martinho César, candidato pelo PSL coligado com padre do PSDB, que é oposição ao Major, que não tem apreço das mulheres do PDT, que amam Cacciari e algumas votam Beth e outras abraçaram a causa do padre e… ENTENDEU? ESTÁ UMA VERDADEIRA “ZONA ELEITORAL”.

FRANQUIA OFTAMONOLÓGICA

Com 440 franquias, a holding Salus Par investirá em clínicas oftalmológica em grande parte do interior de São Paulo incluindo Catanduva e São José do Rio Preto. Para a idealizadora do projeto Carla Sarni, as cidades do interior estão aquecidas para novos negócios de saúde, beleza e bem-estar e conta que na próxima semana ela desembarca na nossa região para se reunir com investidores. Desejamos sucesso.

ESCLARECENDO

A SAEC mantém convênio com todos os sistemas bancários e filiados. Ocorre que, a maioria dos aplicativos de bancos tem apenas uma opção direta para pagamento de boleto – que se encaixa perfeitamente às faturas da SAEC. Já o APP da Caixa Econômica Federal, no momento da leitura do código de barras, disponibiliza mais de uma opção de pagamento. Essa condição tem ocasionado certa dificuldade para o contribuinte. A SAEC está em contato com a instituição bancária para solucionar eventuais problemas.

ESCLARECENDO II

Vale ressaltar que, o boleto/fatura gerado no momento da leitura somente é efetivado para pagamento 24 horas após sua emissão. As faturas impressas via site da SAEC podem levar até duas horas para ser efetivadas. Essa informação está fixada na fatura de água e esgoto. Caso não esteja conseguindo pagar sua conta contate-nos que encaminharemos a autarquia para que no mínimo resolva e peça desculpas a você cidadão que merece toda estima e consideração.