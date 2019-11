PENEIRA FINA – 08/11/2019

PRONTO ATENDIMENTO

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes divulgou nas redes sociais que pretende investir recursos que serão recebidos por meio de emendas parlamentares na construção de um pronto atendimento no Gabriel Hernandez. Uma solicitação e reinvindicação de moradores de toda aquela região. A divulgação fala em indicação de emenda para 2020, de R$ 1 milhão e que irão ser somados a outros recursos já recebidos como uma emenda do então deputado federal Sinval Malheiros e também de R$ 1 milhão do duodécimo da Câmara, prometido em torno de R$ 5,3 milhões.

No total

No total então a obra para construção dessa unidade de saúde, no modelo 24 horas, giraria em torno de R$ 4 milhões. Mas para ser iniciado em 2020, quando houver a liberação da quantia informada pela prefeita.

Aceitou

Com base nas informações repassadas, por meio de assessoria de comunicação da prefeitura, em resposta a questionamento de O Regional, a prefeita acata a ideia do vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, que elaborou requerimento neste ano solicitando a utilização de R$ 1,5 milhão do duodécimo para a abertura de um pronto atendimento.

E o cartão alimentação?

Considerando que o presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, pretende devolver R$ 5,3 milhões, restaria ao cofre da prefeitura para o pagamento do cartão alimentação dos servidores – de 2015- R$ 4,3 milhões. Valor semelhante ao apontado pelo Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) sobre quanto seria necessário.

Mas sobre isso…

Apesar desses cálculos, a prefeita ainda não sinalizou oficialmente se realmente vai utilizar essa quantia para o pagamento do cartão alimentação dos servidores. Muito provavelmente, será questionada sobre isso na próxima sessão da Câmara, que estará presente para falar sobre os projetos encaminhados.

Perguntamos

Nada mais foi falado sobre a empresa que foi contratada para a realização das perícias médicas dos servidores municipais. Será que a situação foi resolvida? Nenhum servidor reclamou nos últimos dias de que o local estaria fechado. Ou a prefeitura decidiu cancelar o contrato com a empresa?

Resultados

A prefeitura de Catanduva divulgou ontem o resultado das provas dos processos seletivos aplicados para os cargos de berçarista, recreacionista, professores, monitor de transporte escolar e agente comunitário de saúde. As notas de cada candidato foram apresentadas e agora entra em fase de contestação – caso algum dos participantes não concordem com o resultado divulgado.

Apoio

Na reportagem divulgada na edição de ontem, quinta-feira, que trata sobre a vivência em hospitais de Catanduva promovida pela Associação Superpalhaços, deixamos de informar que a atividade teve apoio do Sesc Catanduva. Então deixamos aqui registrado a participação do Sesc da cidade.

Reabertura

A prefeitura reabriu a licitação para permissão de uso de boxes localizados no Terminal Rodoviário João Caparroz. As propostas serão conhecidas apenas em dezembro, no dia 10, a partir das 09 horas. Os interessados poderão acessar o edital da concorrência no site da prefeitura.

Cobrança

O vereador Onofre Baraldi cobrou durante sessão ordinária o cumprimento da lei que estabelece transporte público gratuito a portadores do vírus HIV. “Estou cobrando explicações da Prefeitura Municipal, e da Viação Suzano, empresa responsável pelo serviço de transporte público local, a respeito do descumprimento da Lei nº. 3660/2000, de minha autoria, que concede aos portadores do vírus HIV, a gratuidade de pagamento da tarifa no transporte público municipal de passageiros. Recentemente, fui informado que a empresa tem dificultando o acesso gratuito desses munícipes ao transporte, exigindo a apresentação de documentos que não constam na referida lei”, disse.

Da Redação