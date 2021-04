PENEIRA FINA 08/04/2021

FAXINA NA PRAÇA

De tanto que cobramos aqui, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura fez uma verdadeira faxina na Praça da República no final da tarde de ontem (07). Nosso requerido perdurou desde o governo Marta, mas agora foi! No inicio houve a necessidade de interromper o fluxo de veículos no trecho, mas ao termino dos trabalhos o trânsito foi liberado normalmente.

MARCOS ESCOBAR DEIXA GOVERNO

O Secretário de Desenvolvimento Marcos Escobar anunciou sua saída do Governo do Prefeito Padre Osvaldo. Ele justificou sua saída para que possa se dedicar integralmente à ACE – Associação Comercial e Empresarial, da qual é presidente. Escobar não chegou a completar 100 dias no cargo. Em nota a Prefeitura informou que Escobar pediu para sair e o Prefeito aceitou de comum acordo, que a parceria fica mais fortalecida etc, etc, etc. Mas nos bastidores circula a informação que o Secretário vinha sendo fortemente criticado por membros do Governo.

QUE VENHA O SUCESSOR!

Segundo essas mesmas fontes ouvidas por esta coluna, o Prefeito Padre Osvaldo vinha mantendo conversas com o ex-secretário Fábio Manzano, que teria sinalizado por diversas vezes sua vontade de retornar ao Governo e dar prosseguimento aos projetos que desenvolvia na SEMDET. Com a saída de Marcos Escobar o caminho estaria livre para que Manzano possa voltar a ocupar seu antigo posto, faltando apenas à “benção” de Afonso Macchione, que já conseguiu emplacar nomes de sua confiança na atual gestão, como o Secretário de Obras e a Secretária de Trânsito.

MANZANO FOI VICE DE REBELATO

Alguns membros do Governo Municipal torcem o nariz quando ouvem o nome de Fábio Manzano, já que ele foi candidato a vice-prefeito na chapa de Ricardo Rebelato, mas isso não seria empecilho aos olhos do Prefeito, já que vários aliados de adversários políticos foram contemplados com cargos na sua gestão, como por exemplo, Nilton Marto e Nycholas Nahs Colombo, o primeiro fez campanha para Cacciari e o segundo para Rebelatto. Segundo o Prefeito águas passadas não movem moinhos e precisamos olhar para frente, valorizando a pessoa humana sempre!

13° ADIANTADO

Começa dia 26/04 o pagamento antecipado do 13° salário aos aposentados e pensionistas do INSS, já a segunda parcela deve ser liberada a partir do dia 25 de maio. Infelizmente a medida corre o risco de ser alterada por impasses políticos. Todos os tramites já se encontram atrasadas em se comparando a 2020 e falta dinheiro circulando no mercado.

A DENGUE NÃO ACABOU

Mais um caso de dengue no Jardim São Domingos, divisa com Solo Sagrado 1. Por conta disso, a EMCA esteve ontem (07) no bairro, executando a nebulização na área. Outro trabalho que será intensificado no local são as visitas para vistoriar os quintais para constatação e extermínio de focos de larvas do mosquito Aedes Aegypti transmissor da Dengue.

BOLSA DO POVO

O Governador João Doria anunciou ontem quarta-feira (7) o “Bolsa do Povo”, que unificará os programas sociais de São Paulo em um cadastro único com aumento dos valores pagos e ampliação da abrangência. Maior programa social já anunciado pelo Governo de SP, o Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até R$ 500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas direta e indiretamente nos 645 municípios. O Estado de SP prevê um investimento de R$ 1 bilhão no programa, apenas no ano de 2021, como medida de enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada pela pandemia.

PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO

O Bolsa do Povo vai reunir programas sociais estaduais já existentes, abrangendo sete eixos diferentes. São eles: Bolsa Trabalho (Emprego), Bolsa Renda Cidadã (Assistência Social), Bolsa Aluguel Social (Habitação), Bolsa Talento Esportivo (Incentivo), Bolsa Auxílio Via Rápida (Qualificação Profissional), Ação Jovem e contratação de mães e pais nas escolas (Educação), além da contratação de agentes de apoio na Saúde. Um dos carros-chefes do Bolsa do Povo é a contratação de 20 mil pais e mães de alunos das escolas públicas para trabalhar em jornadas de até quatro horas diárias, junto com capacitação, e uma remuneração de R$ 500/mês dentro do sistema de ensino estadual. O objetivo é criar oportunidade de trabalho e renda com envolvimento da comunidade na manutenção e administração das escolas.

VACINA NA EDUCAÇÃO

Com apenas quatro dias de funcionamento, a plataforma VacinaJá Educação que recebe o cadastro dos profissionais das redes estadual, municipais, particulares e federal que podem ser imunizados contra a Covid-19 já tem mais de 168 mil inscrições. A primeira etapa da imunização para a educação terá início na próxima segunda-feira (12) para servidores e funcionários a partir de 47 anos. Serão destinadas 350 mil doses.