PENEIRA FINA 08/01/2021

Custa-nos entender a curta visão de alguém do governo em questão de saúde para já de início começar como com algo muito estranho: O ambulatório que saiu do Hospital Emílio Carlos para o Postão da Rua Pará, no apagar das luzes do antigo governo, ficou muito estranho como já comentado aqui, mas o ex-secretário ter uma sala no local ficou muito explícito que algo aconteceu nos bastidores e precisa ser apurado pelo prefeito Padre Osvaldo (a não ser que ele também tenha algo a ver com isso).

MAIS FORÇA ESTRANHA

Tem alguma força impedindo Ronaldo ser transferido como “farmacêutico” (seu cargo de origem ) lá para o postinho de saúde da Vila Engrácia? Ops, ele mesmo fechou esse posto dizendo que ia reformar e até hoje os idosos do bairro tem que se virar para se deslocarem para outro bairro. Nossas fontes disseram que o próprio Ronaldo fala estar só em transição e que logo termine ele irá para “farmacinha”. Já o prefeito Padre Osvaldo não esconde o descontentamento do remanejo que o ex-secretário fez atrapalhando as ideias e projetos de se montar ali na Rua Pará um pequeno hospital de especialidades para mulher.

TRATORAÇO EM CATANDUVA

Ontem aconteceu o “tratoraço” em nossa cidade. Um protesto contra a retirada de isenções de ICMS de vários setores. Acredito que caberia uma análise mais profunda do Governo sobre esses setores, assim poderíamos verificar se as isenções do imposto estão beneficiando os consumidores ou se estão ajudando a engordar o lucro dos grandes empresários. Recentemente verificamos que a Prefeitura isenta de IPTU o Clube de Tênis de Catanduva e a Associação dos Produtores de Cana de Catanduva e Região, situação que causou revolta em muitos contribuintes da nossa cidade.

TRATORAÇO CONTROVERSO

Recebemos mensagem de um presidente de sindicato que “ressaltava” que o TRATORAÇO estaria sendo promovido por colegas sindicalistas e que não havia nenhum “agente político” ou ex-candidatos envolvidos no movimento. Também recebemos o convite do empresário Ricardo Rebelato dizendo estar promovendo a manifestação ocorrida na tarde de ontem(07).

QUANTOS PAIS TEM ESSA CRIANÇA?

Na manifestação teve muitos ex candidatos ou futuros candidatos mostrando uma preocupação tão relevante que até deixaram concretar o fundo do rio e ficaram bem quietos.

REBELATTO NO TRATORAÇO

Ricardo Rebelato foi um dos incentivadores do movimento, inclusive com caminhão de som, manifestando sua revolta com o Governador Dória pela retirada das isenções do ICMS sobre o setor agrícola principalmente. Só esqueceram de avisar ou ele preferiu esquecer que o Deputado Estadual Delegado Olim, do Progressistas, a quem Ricardo apoia, foi um dos deputados que aprovaram a lei que permitiu a retirada das isenções. É assim mesmo minha gente, ataca quando é adversário e protege quando é aliado. É a velha forma de fazer política que não muda infelizmente.

QUEM DEVE SER COBRADO?

Outro fato que foi assunto em grupos nas redes sociais foi a maior indagação de todas: Onde estavam esses “tratoristas” quando os governos federal e estadual desencadearam aumentos em tudo que é produto? Onde se esconderam esses “modinhas” quando o governo federal aumentou por DUAS VEZES o preço dos combustíveis em dezembro? Sabem de política ? Sabem quem governa a Federação e nomeia cargos nas agências reguladoras? Dizem que é um tal de Jair, conhecem? A cesta básica aumentou estratosfericamente; Quando farão movimentos em prol baixar o preço da carne e da cesta básica?

O QUE FEZ O GOVERNO DO ESTADO?

O Governador João Doria determinou quarta-feira (6) a suspensão das mudanças no ICMS para alimentos e medicamentos genéricos. A mudança nas alíquotas do imposto em 2021 e 2022 foi proposta em meados de agosto do ano passado, quando a pandemia do coronavírus estava em queda de 18,2% nas internações e de 17,2% nas mortes em comparação ao período de pico, registrado em meados de julho. Contudo, atualmente os indicadores apontam para novo aumento e uma segunda onda da doença, com crescimento de 41,3% nas internações e de 70% nas mortes em comparação aos indicadores de outubro, mês em que as médias diárias eram inferiores inclusive às registradas em maio, fase ainda inicial da pandemia no país.

FORÇA TAREFA

A mando do Governador João Doria, uma força-tarefa de secretários foi criada DIA 05/01 para intensificar a análise dos pedidos de setores econômicos para revisão da redução de benefícios fiscais, assim como o diálogo com todos os envolvidos. A força-tarefa é formada pelo Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, e os secretários da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles; de Projetos, Orçamento e Gestão, Mauro Ricardo; de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen; e de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira. Desde a proposição do pacote na Assembleia Legislativa, o Governo de São Paulo sempre esteve aberto à negociação.

IMPRENSA

Pelo que notamos a imprensa terá papel primordial no governo do Padre Osvaldo. Já foi marcada pelo Passo Municipal o primeiro encontro da administração com a imprensa local prestando contas e respondendo a questionamentos. A ideia do prefeito é que toda secretaria preste contas do que se tem feito e do que se há de fazer. Imaginou? O padre dizer aos secretários individualmente: Passa para imprensa tudo oque sua secretaria produziu hoje e oque farão amanhã… Nunca mais teríamos secretários ociosos levando a grana do povo sem produzir nada como outrora. Estão no caminho certo!

CONVITE À IMPRENSA

A Prefeitura de Catanduva convida jornalistas, gestores de sites, blogs e demais mídias digitais para acompanhar a reunião entre o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, vice-prefeito Cláudio Romagnolli e Secretários Municipais. Pauta: Na ocasião, serão abordadas demandas das diferentes pastas nos primeiros dias da atual administração municipal. O encontro será no Auditório do Paço Municipal, às 9 horas, desta sexta-feira, dia 8.

Falamos aqui nesta coluna ontem de que o cargo ocupado por Marcos Escobar, talvez, nunca tivesse sido preenchido. Na verdade, fomos alertados que ele foi sim preenchido, quando criado, inclusive, por Fernando Braz.