PENEIRA FINA – 07/12/2019

Notícia Bombástica

Afonso Macchione que havia pedido para ser reconduzido ao cargo de prefeito de Catanduva enquanto a justiça analisa os processos de anulação da cassação, mas Doutor José Roberto Lopes Fernandes, nega pedido de tutela antecipada no Processo do Ex-Prefeito Cassado.

SAEC

Catanduva é destaque por gestão de resíduos sólidos. O mapa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que traz um panorama sobre a temática nos municípios paulistas. A nova ferramenta foi divulgada durante o “Seminário Semear”, na sede do TCE. Colaboradores da SAEC e da Prefeitura participaram do evento.

Prefeitura

Os preparativos para o Natal Iluminado seguem a todo vapor. Na foto divulgada pela Prefeitura de Catanduva o espaço do Papai Noel, montado na Pérgula da Praça da República. A Prefeitura convida a população para apreciar o evento que começa na segunda-feira, dia 09 de dezembro.

Comunicado

A Prefeitura de Catanduva vem a público reiterar os termos registrados em release divulgado no dia 05/11/19, com o título “Prefeita Marta vai a Brasília e confirma que novo contorno ferroviário de Catanduva é prioridade para o Dnit”. Na ocasião, foi esclarecido que, de acordo com informações obtidas diretamente com o coordenador do DNIT, Jean Carlo Trevizolo de Souza, Catanduva está entre as cidades prioritárias para a liberação de recursos para a mudança da linha férrea, fazendo parte do relatório do Prosefer – Programa de Segurança das Ferrovias em Áreas Urbanas.

Continua

Além da reunião no DNIT, a prefeita esteve com o ministro Augusto Nardes, no Tribunal de Contas da União (TCU), enfatizando a necessidade de inserção da desapropriação e de obras do desvio da linha férrea como parte das contrapartidas obrigatórias na prorrogação antecipada do contrato de concessão. Agora, com o parecer favorável do TCU pela prorrogação antecipada da concessão, a Prefeitura continuará lutando pela realização das obras em seu território.

Nota de repúdio

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) repudia com indignação os insultos dirigidos pelo excelentíssimo deputado estadual Arthur do Val a parlamentares, lideranças atuantes na defesa dos direitos da categoria e servidores do plenário. É inadmissível que um deputado use o espaço que lhe é concedido na casa do povo para insultar colegas e servidores públicos. A AFPESP também lamenta profundamente que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo seja palco de episódios como o ocorrido ontem (04), no qual os deputados não mantiveram a postura que se espera de um representante da sociedade. A AFPESP espera que o importante debate sobre a PEC da Reforma da Previdência dos servidores públicos paulistas dê-se de maneira republicana, produtiva e respeitosa às instituições e à sociedade.

Procon

A Prefeitura de Catanduva informa que, devido ao período de férias, os atendimentos do Procon serão centralizados na unidade que funciona no piso térreo do Paço Municipal, a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro. No período, a sede do bairro Bom Pastor não terá atendimento. Para o mês de janeiro, a Prefeitura de Catanduva ainda definirá sobre como será o funcionamento da unidade.

Jovens

Ontem (06) teve muito talento revelado pelas crianças e jovens do CAIC. A Mostra das Oficinas e dos Trabalhos teve programação para a comunidade do Solo Sagrado, pais, alunos e reuniu música, dança e entretenimento. Foi a vez dos 300 estudantes mostrarem todos os ensinamentos do projeto “Brincando e Aprendendo” e do programa de capacitação Caic Jovem.

Mudou

A prefeita Marta do Espirito Santo substitui membro do cmdu – conselho municipal de desenvolvimento urbano, Adriana Bellini Bonjovani, por Helmut Egon Steiner. O novo membro ora nomeado passa a fazer parte integrante do referido Conselho e deve desempenhar suas respectivas funções até o final do mandato previsto para o dia 09 de agosto de 2.021.

Conselho

O Conselho Municipal Dos Direitos LGBT – CMD-LGBT – Criado através

da Lei 5.892, de 19/10/17 vem CONVOCAR os senhores(as) membros efetivos e suplentes para participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos LGBT – CMD-LGBT, que fará realizar no dia 11 de Dezembro de 2019, a partir das 19 horas, na sala 11 do SENAC Catanduva, Rua Santos, , em Catanduva/SP, e convida toda população para participar da Eleição de dois membros da comunidade LGBT para Conselheiro suplente, desde que comprovem participação em ações ligadas à causa. A candidatura e eleição serão feitas no local. “sendo a reunião pública e aberta à participação de todo e qualquer cidadão” . Com as seguintes pautas :Acesso à saúde da pessoa população T em Catanduva; Eleição dos novos Conselheiros, recondução dos atuais; Dia da Visibilidade Trans; e outros informes. Da Redação