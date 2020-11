PENEIRA FINA 07/11/2020

AUDIÊNCIA DO ORÇAMENTO

Aconteceu ontem (06) no auditório da Câmara Municipal de Catanduva a audiência pública referente ao orçamento de 2021. Segundo o presidente da comissão de finanças e orçamento da Câmara Vereador André Beck foram convidados todos os secretários e a prefeita Marta.

AUDIÊNCIA DO ORÇAMENTO II

A audiência pública direciona o uso de R$ 551 milhões no município e ninguém da parte da prefeita nem da secretaria de finanças compareceram. Para sanar dúvidas referentes a gastos 2020 e perspectivas para 2021 foi designado Rodrigo Teixeira da Meta Consultorias.

SPRAY CONTRA A COVID

Os pesquisadores do Laboratório de Engenharia e Química de Produtos (LEQUIP), da Unicamp, exploravam o potencial das interações de íons metálicos com polímeros naturais na área ambiental e biomédica. Com a pandemia do novo coronavírus e a chegada da Covid-19 no Brasil, tiveram a ideia de avaliar se esses compostos também seriam capazes de inativar o SARS-CoV-2. Assim, surgiu a mais nova tecnologia que pode acabar com as trocas frequentes de máscaras e outros acessórios que entraram para a rotina de proteção da população, os chamados EPIs (equipamentos de proteção individual). Trata-se de um processo de recobrimento para esses materiais, capaz de formar uma capa protetora ativa e de ação prolongada que neutraliza o coronavírus por contato.

SPRAY CONTRA A COVID II

O SprayCov, como foi batizado, eliminou o coronavírus depois de apenas um minuto e manteve 99,99% de eficácia nas 48 horas seguintes. “Nossa fórmula não é um agente sanitizante como o álcool 70 ou o hipoclorito de sódio que usamos na limpeza, esse é um processo para tornar a máscara capaz de inativar o vírus”, explica Marisa Masumi Beppu, professora titular da Faculdade de Engenharia Química e fundadora do LEQUIP.A tecnologia é indicada para EPIs empregados por profissionais de saúde, mas o spray também pode ser aspergido em máscaras de algodão. A ideia é conferir uma barreira ativa que destrua o vírus assim que ele tiver contato com a superfície recoberta. Atualmente, os equipamentos de proteção individual servem mais como barreira física.

VANTAGENS

Uma das vantagens da fórmula está no preço dos insumos. O custo de recobrimento de máscaras com o SprayCov foi calculado pelos pesquisadores em pouco menos de R$ 0,02 por máscara. “O cobre é tão eficaz quanto a prata”, afirma Clarice Weis Arns, professora titular do Instituto de Biologia, e responsável pelos testes. As análises de eficácia foram realizadas no Laboratório de Virologia Animal (LVA), da Unicamp, que já avaliou a ação virucida de outros produtos apresentados pela força-tarefa da universidade, montada no início do ano contra a Covid-19.

CANDIDATURA COLETIVA

Nos últimos dias, o professor Antonio de Fazio anunciou o que chamou de “ a primeira candidatura compartilhada ou coletiva na história de Catanduva” trazendo a tona uma nova discussão no meio político catanduvense. Um candidato a vereador uniu forças com outro candidato, que não obteve o deferimento da sua candidatura na Justiça Eleitoral. A divulgação de um santinho digital com a foto de ambos, causou muitas dúvidas no meio político e uma certa indignação por conta dos concorrentes.

CANDIDATURA COLETIVA II

Para o Advogado Eleitoral Dr. Matheus Pickarte, não existe qualquer possibilidade jurídica de realizar o registro de candidatura coletiva. Pelas regras atuais, o registro da candidatura é um ato individual, sendo que apenas um único candidato passa pelo crivo da Justiça Eleitoral. O advogado lembrou bem, que o candidato pode sim reunir militantes e apoiadores para divulgar suas ideias, porém apenas um único candidato irá constar na urna eletrônica.

SAEC SEM BANCO

A superintendência de água a Saec está causando problema para quem tenta pagar conta de água na Caixa Econômica Federal. Em contato conosco, várias pessoas dizem que querem pagar e não conseguem pois o código de barras emitido pela autarquia não é reconhecido pelo sistema de cobrança bancária vigente.

ELEIÇÃO DO CMS

Dia 10, às 18h, haverá eleição para a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde para o bienio 2021/2022. Presidente: Neolita Solcin pelo segmento Usuário e Carlos José Dezuani Júnior pelo segmento Prestador de Serviços representando a ACE. Será a primeira vez que os Conselheiros se encontrarão presencialmente desde o início da pandemia do novo coronavirus e após a escolha dos representantes eleitos nos bairros e indicados pela entidades interessadas na composição do CMS.

ELEIÇÃO DO CMS II

Para primeiro secretário serão dois representantes dos Usuários: Fernando Figueroa Filho e Angelo Bernardo; Para segundo secretário apenas Alessandra Simieli representando o governo.

Em DVD, não em Pen drive

A justiça Eleitoral negou o pedido formulado pela Coligação União para o Bem de Catanduva para que as mídias da propaganda eleitoral sejam entregues para emissora de TV em pendrive. “O pedido não merece acolhimento, tendo em vista que a determinação para entrega das mídias em DVD/CD tem como objetivo a aposição de assinatura na face da mesma pelas partes interessadas, com o fim de se conferir autenticidade aos programas apresentados para exibição. A aposição de assinaturas na face do pendrive é fisicamente impossível. Indefiro”.