PENEIRA FINA – 07/09/2019

Fim da novela

E, enfim, podemos dizer que ontem foi o último capítulo da novela licitação para transporte coletivo. A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e representantes da Auto Viação Suzano assinaram o contrato para a concessão do transporte por 10 anos, prorrogáveis por igual período. Marta elencou durante entrevista e também pelas redes sociais, o que a empresa terá de se adequar agora para proporcionar aos usuários mais comodidade. “ Hoje assinamos o contrato definitivo com a Viação Suzano. A empresa vai operar o transporte coletivo por 10 anos. Para essa nova fase, três ônibus 0 km terão de ser incorporados à frota. Dos 20 veículos, 10 terão ar-condicionado. Além disso, haverá câmeras e wi-fi nos veículos. O preço da tarifa será mantido em R$ 4. Esperamos que o resultado seja a prestação de serviço digno, com a qualidade que a população merece’.

Novela ou série?

Esperamos que realmente a empresa Auto Viação Suzano tenha sucesso neste período em que estará na cidade – que não é pouco tempo – e que essa novela não se torne uma série com novas temporadas e episódios inéditos de más notícias. Afinal, o contrato pode ser rescindido se, a empresa não cumprir todos os detalhes determinados.

Processo disciplinar

A prefeitura de Catanduva abriu processo disciplinar para apurar o uso de uma moto do município por uma servidora – agente de fiscalização ambiental, durante o horário de almoço, para fins particulares. “CONSIDERANDO que há proibição ao servidor público quanto à utilização de recurso material para fins particulares; CONSIDERANDO, finalmente, que este fato, em tese, revela violação à norma do Artigo 286, inciso XVIII, da Lei Complementar Municipal nº 31/1996, e pode ensejar na aplicação de pena disciplinar, dentre elas, a de demissão; MARTA MARIA DO ESPIRITO SANTO LOPES, Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os preceitos da Lei Complementar Municipal nº 31/1996, resolve, por meio deste ato, determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face da servidora (preservamos o nome) para apurar responsabilidade”.

Pintura

A comissão julgadora de licitação da prefeitura habilitou oito empresas que participam da tomada de preços 08/2019 que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para pintura de quatro escolas municipais. A partir de agora, as empresas inabilitadas terão prazo para recurso.

Rescisão

A prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde decidiu rescindir amigavelmente o contrato com a empresa KGW Laboratório de Análises Clinicas Ltda, contratada para aquisição de 1400 exames de sorologia para dengue.

Sempre nas redes

A prefeita Marta mantém uma atualização constante de sua página no facebook. A cada passo dado, uma foto e novo post. Anteontem, a Chefe do Executivo postou sobre sinalização. “O cronograma de serviços de sinalização de trânsito é extensivo a toda a cidade. Nos últimos dias, as equipes trabalharam nos bairros Vivendas e Pedro Borgonovi, com a pintura de solo e instalação de placas refletivas. Essa ação é contínua e reflete em mais segurança para motoristas e pedestres”.

Governador

O Hospital do Câncer de Catanduva (HCC) confirmou a presença do governador do Estado, João Doria, na inauguração do serviço de radioterapia, que será realizada no dia 14 de setembro. Aliás, essa inauguração promete ter vários políticos de Catanduva e da região, não só pela presença do governador, mas por recursos liberados por meio de emendas parlamentares ou de intermediação de alguns deles.

Requerimento

O vereador Aristides Jacinto Bruschi encaminhou requerimento endereçado a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, solicitando que ela informe qual a justificativa em não contemplar nos rendimentos dos diretores, vice diretores e coordenadores da educação municipal a gratificação a título do FUNDEB, com previsão na Lei Federal de nº 11.494 de 20 de junho de 2007.

Pavimentação

A prefeitura de Catanduva divulgou que logo a rua Abaeté no cruzamento com a avenida Dona Engrácia receberá asfalto. “Aqui no cruzamento da rua Abaeté com a avenida Dona Engrácia está tudo preparado para que o serviço de pavimentação seja realizado. As equipes já deixaram a terra alinhada e o próximo passo é receber a massa asfáltica. A melhoria vai beneficiar os moradores dos bairros Santa Paula e Vila Engrácia, além daqueles que passam pelo trecho diariamente”, informa.

Comemorou

O vereador Ditinho Muleta comemorou a resposta da prefeitura sobre a limpeza e desalojamento de pombos na rodoviária. “Fui procurado recentemente por inúmeros munícipes, e os mesmos me informaram que mesmo com a reforma da Estação Rodoviária, ainda existem muitos pombos no telhado. Como já é sabido por todos, os pombos, através de suas fezes, são responsáveis pela transmissão de várias doenças, como por exemplo, a Criptococose, a Psitacose, a Histoplasmose e também a Salmonelose. Estou extremamente feliz em saber que a Prefeitura atendeu a solicitação deste vereador e tomou as devidas providências. É com alegria que recebo esta notícia e propago a todos os catanduvenses que utilizam o local”, disse Ditinho.