PENEIRA FINA 07-09-2018

Nenhuma palavra

Diante da informação sobre novo projeto encaminhado à RUMO pela comissão técnica do Comdu, que mantém a derrubada do viaduto da rua Sete de Setembro e altera alguns pontos da proposta inicial, a expectativa era de que o assunto gerasse um debate em Catanduva. Mas não ocorreu, pelo menos ao ponto de serem divulgados ontem. O Movimento Reação que lidera a oposição ao projeto de derrubada do pontilhão não fez sequer uma menção, tão pouco divulgou reunião para falar sobre o tema. Nem mesmo os vereadores que tem falado muito sobre a retirada dos trilhos ou a continuidade do viaduto comentaram sobre o projeto. Talvez o clima de pré-feriado tenha influenciado neste sentido.

Não há prazo

Até o momento, a Rumo não se manifestou sobre a nova proposta apresentada pela Prefeitura. E não deu prazo para dar uma resposta sobre. De qualquer forma, se a Rumo concordar, como houve o envio do projeto à empresa, podemos deduzir que a Prefeitura está disposta a manter dessa nova forma.

Farelo de asfalto

Quem passa pela rua São Joaquim da Barra, próximo ao Teatro Municipal, principalmente de moto, tem de tomar cuidado. Logo na esquina com a rua 14 de abril, o asfalto está cedendo e tem “pedriscos”. Um alerta também para a Prefeitura. Secretaria de obras, dá uma olhadinha em como está o local!

Um dia antes

A prefeitura de Catanduva realizou ontem o Ato Cívico em comemoração ao Dia da Independência. Diferentemente de anos anteriores quando o evento foi marcado exatamente na data de Sete de Setembro. O Regional questionou decisão do Executivo em antecipar a comemoração. “A Prefeitura de Catanduva optou por realizar um Tributo à Independência, e não um desfile, para transmitir aos alunos das escolas públicas noções de civismo e respeito à Pátria. E, ao mesmo tempo, evitando gastos excessivos com horas extras e outras demandas que um grande evento no feriado exigiria”, informou.

Não souberam

O Regional divulgou o Ato Cívico realizado e, pelas redes sociais, alguns internautas comentaram que não ficaram sabendo que iria ocorrer. A reportagem de O Regional recebeu a informação sobre a passeata no final do dia de quarta-feira.

Dia da Independência

Falando em data comemorativa, o Regional entrevistou dois professores de história de Catanduva para falarem sobre a importância do dia da Independência do Brasil. Numa das frases da professora Raquel Aline de Carvalho ela cita que devemos refletir se preservamos a nossa história. “Temos de refletir se atualmente somos uma nação que preserva sua história, sua memória. Precisamos pensar em preservar, comemorar e viver a nossa história brasileira”, cita.

“Hoje, o grande avanço tecnológico mudou o destino da nossa nação. A facilidade com que as coisas chegam até nós, faz com que muitas passem despercebidas. Parabenizo todos os professores que fizeram com que permanecesse vivo aquilo que vivemos no passado e peço para que continuem incentivando nossos alunos para que todo ano possamos lembrar o quanto esse dia significou para chegarmos até onde estamos”,

vereador Luís Pereira

“Aproveito para agradecer todos os professores e profissionais da educação que contribuíram para isso e fizeram com que essa celebração acontecesse. Nesse momento que os alunos estão em plena formação é importante que eles conheçam a história do nosso Brasil e que possam carregar esse sentimento de amor pela pátria”,

Afonso Macchione Neto, sobre 7 de Setembro

Próxima quinta-feira

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura possíveis irregularidades na utilização de funcionários da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), para implantação das redes de água e esgoto no empreendimento particular, marcou o quarto dia de depoimentos. Seis funcionários deverão ser ouvidos no dia 13 de setembro, a partir das 14 horas, da próxima quinta-feira.

Comissão dos trilhos

Em breve a comissão criada para apurar questões de mobilidade e os projetos sobre a linha férrea em Catanduva também deve agendar suas primeiras reuniões. A comissão – a com mais integrantes já vistos nos últimos anos – quer por em pratos limpos tudo que envolve a malha ferroviária e a situação em Catanduva.

Partido Novo

O Partido Novo realiza amanhã em todo o país uma mobilização em comemoração ao dia Da Independência. Diversas cidades do país tem programação confirmada. Em Catanduva, não consta no portal do partido.

E para Catanduva?

A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu na quinta-feira, 6, a notícia de que, a partir deste mês, a verba destinada pelo Ministério da Saúde para a Estratégia de Saúde da Família, da Atenção Básica do município, aumentará em 200%. Vai passar dos atuais R$ 107,8 mil para R$317.825,90. “Esse aumento mostra a melhoria da qualidade da assistência prestada nas unidades básicas de saúde do município, em diferentes setores, desde a recepção até o consultório. O resultado só foi possível pela excelência dos profissionais da rede pública de saúde, bem como pelo envolvimento do trabalho em equipe”, disse o secretário de saúde, Aldenis Borim. A pergunta é: E Catanduva?

Da Redação