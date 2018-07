PENEIRA FINA 07-07-2018

Dinheiro

O presidente da Câmara de Vereadores de Catanduva Aristides Ja­­cinto Bruschi (PEN), o Enfermeiro Ari, publicou vídeo nas redes sociais anunciando a liberação de R$ 150 mil para a cidade. “Esti­vermos em São Paulo juntamente com o deputado estadual Paulo Corrêa (Patriota) oficializando o autorizo da emenda por mim so­­licitada e celebrada com o Estado, no valor de R$ 150.000,00 des­tinado a obras de infraestrutura no município de Catanduva”, publicou Enfermeiro Ari que deve estar na disputa eleitoral de outubro.

Ainda dinheiro

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) não perde a oportunidade de anunciar verbas. Dias depois de o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) informar a liberação de dois ônibus escolares para Catanduva que teriam tido o intermédio do deputado federal Rodrigo Garcia (DEM), o emedebista também enviou material. “Esta é uma conquista importante para Catanduva. Veículos antigos são mais propensos a apresentarem problemas mecânicos e apresentam maiores custos de manutenção. O novo ônibus levará mais conforto e segurança para os estudantes do município”, afirmou o deputado Itamar Borges.

Região I

Borges também anunciou que não foi só Catanduva na nossa região que conseguiu veículos para o transporte de alunos. Segundo ele, Catiguá e Itajobi também teriam sido contempladas com um veículo cada. Os ônibus seriam do Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino que teria “como objetivo substitui gradativamente os ônibus com mais de oito anos de uso”.

Região II

Ainda no limite do prazo para liberar recursos, o governador Márcio França (PSB), pré-candidato a permanecer do cargo, anunciou pacote de obras de infraestrutura na quinta-feira, dia 5. Da microrregião apenas Novais está dentre as cidades contempladas. Serão R$ 250 mil para investimento em pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Novais D. O dinheiro vem da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Empenhada

A deputada estadual Beth Sahão (PT) é uma das integrantes do meio político empenhadas na divulgação da manifestação programada para a próxima sexta-feira, dia 13, contra a proposta da concessionária da linha férrea de obras no centro da cidade. “Estarei presente nesta manifestação para lutar contra esse projeto que pretende destruir um importante viaduto da nossa cidade. O projeto da Rumo, que tem o apoio da prefeitura, irá prejudicar os moradores e comerciantes das ruas Sete de Setembro e XV de Novembro”, afirmou a petista adversária de Macchione de longa data.

Não se manifestou

Até agora o prefeito não se manifestou sobre a reunião do domingo passado ou sobre o planejamento da manifestação da próxima semana. Aparentemente o assunto deu uma esfriada pela pelos lados do Poder Executivo.

Ainda sem novidade

Aparentemente o deputado federal Sinval Malheiros Pinto Júnior (Podemos) ainda não conseguiu agendar sua reunião com o Presidente da República Michel Temer (MDB) para pedir os R$ 162 milhões para a construção do novo traçado da linha férrea fora da cidade. Pelo menos até a sexta-feira, dia 6, a assessoria do deputado não tinha divulgado nenhuma pauta nesse sentido. O deputado afirmou na reunião do domingo passado que apelaria para o carinho que Temer teria pela região.

Bom senso

Os vereadores agiram com bom senso ao adiar a votação do projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Insti­tuto Municipal de Ensino Superior (IMES-Fafica) que pode possibilitar aos alunos o parlamento de dívidas com desconto de até 100% dos juros e multas. O Refis, para os alunos inadimplentes, seria uma ótima oportunidade de quitar seus débitos. Quanto a isso, o principal argumento do vereador autor da proposta, não há qualquer dúvida.

“a medida tem por finalidade propiciar e incentivar aos devedores, dentre eles, muitos pertencentes a população catanduvense, a regularização de todos os débitos com o Instituto Municipal de Ensino Superior do Município de Catanduva – lMES CATANDUVA (FAFICA), bem como viabilizar e aumentar incremento da receita da Autarquia”

– BENEDITO Alexandre Pereira (DEM), Ditinho Muleta, autor do projeto do Refis do IMES.

O problema

O que fontes ligadas à faculdade temem é o impacto que o Refis teria so­­­bre a situação financeira da instituição que já não é das melhores faz tempo. A instituição se mantem apenas com as mensalidades pagas pelos alunos e teria índices absurdos de inadimplência já desde antes da crise econômica. Os descontos poderiam funcionar como incentivo ao não pagamento das mensalidades em dia. Sendo assim, ouvir o que a direção da faculdade tem a dizer sobre o tema e todos os impactos que eventual aprovação surtirão é de fato essencial antes de a Câmara aprovar o proposta.

Da Redação