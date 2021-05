PENEIRA FINA 07/05/2021

ANIVERSÁRIO DO VAZAMENTO

Esta semana completou quatro anos de um vazamento de água potável localizado no Bairro Pachá II, o tal vazamento sai do muro da escola municipal Valdemar Aidar. Os moradores alegam que sempre reclamaram até com candidatos a vereadores, prefeitos, mas mesmo assim a água escorre por 24 horas no local. Contactamos a SAEC que informou que está colocando na lista de O.S (Ordem de Serviço) e solucionará o problema nos próximos dias. Vamos acompanhar!

LIVE JURÍDICA I

Na noite desta quarta-feira, 05 de maio, os advogados eleitorais da cidade de Catanduva, Dr. Matheus Pickarte, Dr. Hugo de Britto e Dr. Guilherme Santos, promoveram uma Live Jurídica pela plataforma do Instagram, com o tema “Fidelidade Partidária: O Mandato Eleitoral pertence ao candidato eleito ou ao partido político?”. A escolha do tema foi motivada pelos advogados, por se tratar de um assunto bastante debatido no meio político local, por envolver uma suposta expulsão partidária de um vereador eleito da cidade.

LIVE JURÍDICA II

Para o participante da Live, Dr. Matheus Pickarte, o encontro virtual foi muito positivo, satisfatório e esclarecedor, com uma ampla abordagem a respeito das diversas peculiaridades das regras eleitorais que normatizam os processos judiciais, bem como, foram debatidos os prováveis desfechos deste caso prático que envolve a expulsão partidária de um parlamentar catanduvense. Segundo o balanço final feito pelo advogado, a Live Jurídica foi bastante acessada por políticos e advogados da cidade e da região e o público participante interagiu diretamente com perguntas e comentários acerca do tema.

EVASÃO ESCOLAR

As escolas estaduais de São Paulo seguem articulando a busca ativa dos estudantes para combater a evasão escolar, promovendo o acesso aos conteúdos e incentivando a participarem das aulas presenciais ou mediadas por tecnologia, pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). Indo além do conteúdo pedagógico, professores e diretores também fazem ações de busca ativa para informar os estudantes sobre a merenda oferecida pelas unidades aos que mais precisam.

EVASÃO ESCOLAR II

A busca ativa é uma das formas de reduzir os danos causados frente a situações calamidades extremas, como a pandemias causada pela Covid-19, que tornou mais delicada a condição de vulnerabilidade socioeconômica de muitas famílias, causando reflexo direto no quantitativo de evasão escolar. “Estamos fazendo essa busca ativa porque muitos alunos não têm sinal de internet, não têm aparelho celular. A gente vem até a comunidade toda vez que tem a necessidade de entregar material”, conta Jucilene Araújo. “Nós vamos continuar empenhados neste trabalho”, finaliza.

Visita

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, esteve, ontem (06) na sede da Associação dos Aposentados de Catanduva. No local, ele foi recepcionado pelo presidente Warley Martins Gonçalves e demais integrantes da diretoria. Na oportunidade, o prefeito recebeu o carinho dos amigos associados. Além de conferir as instalações da sede da entidade, Padre Osvaldo também acompanhou os serviços prestados, como a fisioterapia e o atendimento odontológico. No total, a associação tem 2.950 associados, com toda a infraestrutura necessária para acolher esse público.

Melhorias para Catanduva

Prefeitura de Catanduva está cada vez mais buscando recursos para investimentos em estradas e desta vez foi junto ao DER. O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa segue com o segundo dia de compromissos na capital. Na manhã desta quarta-feira, dia 5, ele esteve em reunião no Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. O encontro contou com a presença do assessor do Governo do Estado, João Augustinelli.

Geração de empregos

Prefeito de Catanduva recebe visita de empresários da Mult Saúde Benefícios. Com impulso para a economia local, a perspectiva é de que 10 postos de trabalho sejam gerados neste ano. A franquia teve expansão em todo noroeste paulista com o mesmo grupo de investidores em Fernandópolis, Mirassol, Catanduva, Barretos, Olímpia e plano de expansão também para o Triângulo Mineiro, começando pela cidade de Iturama. “Recebemos com alegria esse grupo de empresários que tem planos de expandir o seguimento em todo Estado de São Paulo e é claro boas perspectivas para a nossa cidade também. Sejam bem vindos e sintam-se acolhidos na nossa querida Catanduva”, destaca o Prefeito de Catanduva.

ETECS E FATECS

Ontem, quinta-feira (6), o Centro Paula Souza (CPS) e a IBM anunciaram a expansão do Programa P-TECH, um modelo inovador de educação pública para fortalecer a equidade e as oportunidades de desenvolvimento de carreira de estudantes em vários setores da economia. Mais de 2 mil alunos matriculados na Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) do CPS estão distribuídos em 57 turmas nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais vinculadas ao programa. O evento está disponível no Youtube.