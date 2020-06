PENEIRA FINA 07/05/2020

Vai dar o que falar

Essa edição da editoria de política praticamente traz um compilado de assuntos que envolvem a questão da previdência dos servidores municipais. Nos próximos dias, veremos como será a reação dos servidores, que além de ainda não receber direitos como o dissídio de 2015, terá de contribuir ainda mais para a previdência. Saindo uma alíquota de 11 a 12% para 14% (O mínimo previsto na lei de Reforma da Previdência).

Simcat

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva deve se manifestar a respeito dessa mudança. O projeto – como informamos na matéria ao lado – já esta pronto e deve ser protocolado nesta semana na Câmara.

Ano eleitoral

Imagine só a repercussão que essa proposta vai ter, principalmente em ano eleitoral e que os votos dos servidores municipais são de grande valia para os próximos pré-candidatos ao cargo no legislativo.

Do mesmo modo

O presidente do Legislativo também divulgou material informando sobre a Lei Federal sancionada recentemente e que altera muitas situações aos servidores, quer seja federais, estaduais ou municipais. Pela Lei Federal, por exemplo, quem aguardava meses para garantir adicionais por tempo de serviço, licença-premio e outros agora terá de esperar até dezembro de 2021 para que esse período passe a ser contado novamente. Ou seja, está suspensa a contagem para esses benefícios.

Deliberação

No Diário Oficial do Município de sexta-feira, o comitê de administrativo para o enfretamento da Covid-19 publicou uma deliberação sobre servidores que devem ser afastado de suas funções quando tiver, em sua residência, casos confirmados ou suspeitos da doença. “Fica terminantemente proibida a permanência de servidor no ambiente de trabalho que resida no mesmo endereço de paciente com diagnóstico suspeito ou confirmado para COVID-19, ainda que o servidor esteja assintomático”

Atestado

Para fins de afastamento do servidor que se encontrar na condição descrita, o atestado médico que determina medida de isolamento a um indivíduo será estendido aos demais moradores do mesmo endereço. Compete à chefia mediata ou imediata, identificada situação de servidor residente em mesmo endereço de paciente com suspeita ou confirmação para COVID-19, a comunicação e orientação ao mesmo quanto à proibição de que trata esta deliberação, bem como sobre a necessidade de preenchimento do “Termo de Declaração – COVID-19”. Duas funcionárias da Vigilância Sanitária, localizada na sede da Secretaria da Saúde, teriam testado positivo para Covid-19.

Convocação

O Diário Oficial de sexta também trouxe a convocação de professores classificados em processo seletivo. Segundo informações contratações dos profissionais haviam sido suspensas no mês de março devido à suspensão das aulas por causa da Covid-19. Foram chamados Berçarista, Professor de Educação Especial, Professor Artes II, Professor Educação Física II e Professor I. A contratação está marcada para os próximos dia 9 e 10 de junho.

Decreto

Por meio de decreto, a prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes, declara de utilidade pública um terreno no cruzamento entre a avenida São Domingos e rua São Paulo. Pouco tempo atrás, a prefeita encaminhou projeto de lei para que fosse aberto crédito adicional para o pagamento da área especificada. A proposta foi aprovada.

Avenida

Falando em avenida São Domingos, a obra que contempla a canalização do rio e toda sua margem tem seguido e está prestes a terminar. A prefeitura divulgou a pintura de ciclofaixas e a continuidade de instalação de gradis. Olhando assim pelas fotos ficou bonito.

Decisão

O Supremo Tribunal Federal decidiu, na noite da última sexta-feira (05), que os aposentados especiais não têm direito de continuar trabalhando em área de risco. A proibição do aposentado especial permanecer na área de risco que justificou a concessão da aposentadoria é decorrente de uma Lei de 1998. Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos têm direito a aposentadoria especial, desde que comprovem ter trabalhado em ambiente com risco à saúde e à integridade física até 13 de novembro de 2019, data da aprovação da reforma da previdência.

Inconstitucional

A Lei de 1998 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, em um processo em que uma auxiliar de enfermagem teve o direito a aposentadoria especial reconhecido, assim, como o direito de permanecer trabalhando na mesma profissão. O caso chegou ao STF em 2014 por meio de um recurso extraordinário, apresentado pelo INSS, contra a decisão do Tribunal de Porto Alegre – RS, e foi escolhido pelos Ministros para servir de exemplo para todo o país.