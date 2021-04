PENEIRA FINA 07/04/2021

MERENDA EM CASA

A partir de hoje, dia 7, o Governo de São Paulo retoma o pagamento do programa Merenda em Casa para 920 mil estudantes da rede pública estadual em situação de vulnerabilidade. A Sra. Fernanda Zacharias, mãe do aluno Kauah Zacharias, faz parte de uma das famílias que serão contempladas com o recurso mensalmente. Vale destacar que as escolas continuarão abertas para servir refeições aos alunos que precisam independente desse benefício.

VEREANÇA RETROATIVA

Quem acompanha de perto os trabalhos do Poder Executivo catanduvense, sabe que o prefeito Padre Osvaldo começa sua rotina as 5h da manhã sem hora para encerrar, isso de segunda-feira a segunda-feira. Cada movimento do alcaide é registrado e publicado por sua equipe. Acontece que por coincidência ou obra do destino, a câmara aprova “depois”, algum requerimento pedindo algo que o prefeito já fez ou anunciou que iria fazer. Notamos ai uma nova versão “de volta para o futuro”.

AUXILIO EMERGENCIAL

A nova edição do “Auxilio Emergencial” não terá tanto impacto na economia das cidades por conta de três fatores muito óbvios: 1°- O valor que em média não chega a 200 Reais distribuídos pelo Brasil. 2°- Parte da população de baixa renda onde que conseguiu um auxílio de 150 reais, estes usarão o dinheiro para pagar as contas de “água e luz” por medo de um corte no serviço. 3°- O governo federal já anunciou aumento no valor do gás natural e na energia elétrica. Está o mesmo que “dar com uma das mãos e tirar com a outra”.

DA CÂMARA MUNICIPAL

A 10ª sessão ordinária realizada na terça-feira (06/04) aconteceu com a análise e votação de sete projetos, sendo seis aprovados. Dentre os projetos, tivemos o PRE 3/2021 –“ Projeto de Resolução”: O referido projeto revoga do Regimento Interno da Câmara Municipal o inciso 3º do artigo 83 e fica desobrigada a leitura de um trecho bíblico após a chamada dos vereadores. A propositura é assinada pela Mesa Diretora formada pelo presidente Gleison Begalli (PDT), vice-presidente Cesar Patrick (Republicanos), 1ª secretária Ivânia Soldati (Republicanos), e 2º secretário Luis Pereira (PSDB) que recebeu pedido de vistas pela presente sessão.

NO INSTAGRAM

Ontem terça-feira (6) aconteceu a estreia do perfil oficial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo na rede social Instagram. A pasta é responsável pela administração e coordenação das Polícias Civil, Militar e Técnico-científica em todo o território paulista. A iniciativa tem como objetivo otimizar o potencial da ferramenta para divulgar, em parceria com as demais redes da SSP, conteúdos e informações relevantes para o público em geral e profissionais das áreas da segurança pública. Entre os conteúdos que serão compartilhados diariamente estão os serviços oferecidos pela SSP para proteção da população, dicas de segurança em geral, ações institucionais promovidas pelas polícias paulistas e a divulgação de ocorrências positivas e relevantes, bem como informações voltadas aos policiais.

CONJUNTO ESPORTIVO

Só se ouve elogios aos trabalhos da Secretaria de Esportes de Catanduva em relação ao Conjunto Esportivo. O lugar histórico encontrava-se completamente abandonado no inicio da administração atual. Ao assumir a secretaria, o secretário Marcos Braga tem se empenhado na reforma do mesmo sem prejudicar o andamento da pasta. Quem passa pelo Conjunto hoje, vai ver um local todo limpo. Um dos pleitos do secretário é uma completa reforma da piscina que está toda deteriorada. Marcos já esteve em São Paulo na Secretaria Estadual para tratar da reforma desta piscina que já formou inúmeros campeões. Desejamos sucesso!

ACOMPANHANDO OS TRABALHOS

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa esteve terça-feira fazendo vistoria na Avenida Daniel Soubhia. O trecho recebeu uma frente de trabalho nesta. Equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz a roçagem e poda às margens do córrego que corta a via. A atual etapa consiste na recolha da roçada. O local está ficando todo repaginado, após a roçagem, a equipe da Secretaria de Transito estará fazendo a pintura.

INTERDIÇÃO EMERGENCIAL

O trânsito teve que ser interditado na avenida São Vicente de Paulo, esquina com a rua Carlos Rogério, sentido centro-bairro. No trecho, equipe da SAEC executou reparo emergencial em rede de esgoto. Logo que iniciou-se o serviço o transito ficou confuso se normalizando no inicio da noite. Sugerimos a autarquia que utilize os serviços dos AFTs orientando o transito enquanto estiverem trabalhando.