PENEIRA FINA – 07/03/2020

Indeferido

O Instituto Municipal de Ensino superior teve recurso indeferido pelo Tribunal de Contas do Estado. Trata-se de uma tentativa de reverter a sentença de 2017, que julgou irregulares as contas da instituição. No relatório, os conselheiros justificaram a negativa do recurso. “Razões do recurso não acolhidas, tendo em vista que não foram afastadas as irregularidades ensejadoras da decisão recorrida. Descompasso entre as receitas e as despesas, culminando em déficit orçamentário de 12,75%. Ademais, o histórico de sucessivos resultados deficitários, com reflexos financeiros desde o exercício de 2007, relevados por esta Corte em função de seus baixos patamares, revelam que as recomendações quanto aos aspectos orçamentários não foram observadas. Ressaltou-se que, mais uma vez, a Autarquia passou a represenrtar um risco aos cofres municipais de Catanduva”, consta.

Oportunidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para a contratação de funcionários que irão atuar no Censo 2020, que será realizado em agosto. Os processos seletivos, dois no total, têm 124 vagas disponíveis só para Catanduva.

Inscrições

As inscrições seguem até 24 de março pelo site www.cebraspe.org.br, com taxa que varia entre R$ 23,61 e R$ 35,80. Para os candidatos que pretendem atuar como recenseadores (nível fundamental), 110 vagas estão disponíveis. Para os cargos de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Superior (nível médio), são 14 vagas disponíveis (2 para ACM e 12 para ACS).

Temporário

O trabalho é temporário, com contrato de duração prevista de três meses para os recenseadores e de cinco meses para os agentes. Poderá ser feita a renovação, de acordo com a disponibilidade do orçamento e a necessidade do próprio órgão. O salário é de R$ 2.100 (nível médio) a R$ 1.700 (nível fundamental).

Interdição

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) comunica que neste sábado, das 12 às 18 horas, haverá interrupção no abastecimento de água no Shangri-lá e no Alvorada. Na ocasião, a Unidade de Reservação que abastece os bairros ficará sem energia, devido à manutenção na rede elétrica, executada pela Energisa. A Superintendência solicita aos moradores que economizem água durante o período de realização das melhorias na rede elétrica.

Na Assembleia

Beth Sahão realizou na última quinta-feira uma reunião com trabalhadores de instituições de saúde do Estado. “Estiveram presentes representantes da Fundação Oncocentro de São Paulo (Fosp), Fundação para o Remédio Popular (Furp), CAIMS Phillipe Pinel, Centro de Referência e Tratamento de DST/Aids, Instituto Pasteur, além de membros do Comitê pela reabertura do Hospital Sorocabana, do SindSaúde SP e dos mandatos dos deputados federais Alexandre Padilha e Alencar Santana. Entre os encaminhamentos da reunião, o agendamento de uma reunião com o secretário estadual de Saúde e a realização de uma plenária para denunciar o desmonte promovido pelo Governo”, citou a deputada.

Dia da Mulher

No próximo domingo, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Instituída nos anos 1900, a data carrega uma importância histórica na luta delas pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Hoje, as mulheres são a maior parte do eleitorado, mas ainda são a minoria nos cargos eletivos. Em contrapartida, há uma sinalização de crescimento da participação feminina nas funções de chefia. O TSE, por exemplo, é presidido por uma mulher, a ministra Rosa Weber, e 54% dos cargos estratégicos de chefia e de assessoramento são ocupados por servidoras. Há 100 anos, essa estatística seria improvável.

Falando em eleitoral…

Em ano de eleições municipais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STJ) reforçou a constitucionalidade do limite mínimo de votação individual de 10% do quociente eleitoral para preenchimento das vagas nas eleições proporcionais. A decisão foi unânime em julgamento recente da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5920, que questionava dispositivo da Minirreforma Eleitoral (Lei 13.165/2015).

Puxador de votos

A Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.165/2015 na parte que deu nova redação ao artigo 108 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral). O relator, ministro Luiz Fux, afirmou que o objetivo da medida é evitar que o puxador de votos no pleito para deputado ou vereador eleja candidatos que não têm a mesma experiência de outros, que foram votados pelo seu preparo para a vida política.

Patriotas

O partido que questionou a lei, o Patriotas, autor da ação, defendia que a cláusula de desempenho individual distorce o sistema proporcional e traz dificuldade de representação de determinados grupos. “Os candidatos não trabalharão para o voto para o partido, mas sim de forma individualizada, perdendo a unidade que se deve ter num partido. A votação mediana de alguns partidos acaba não sendo considerada para a conquista de uma cadeira”, dissertou o Partido em sua alegação.

Quociente

A mudança no Código Eleitoral, aprovada pelo Congresso na reforma eleitoral, foi um tema que provocou polêmica por estipular uma espécie de “nota de corte”, diferente em cada cidade, para um candidato a vereador se eleger. Pela regra, os candidatos a deputado federal, deputado estadual e vereador necessitarão obter, individualmente, um total de votos de pelo menos 10% do quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos da eleição (sem brancos e nulos) pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. As informações são de Marcelo Aith que é especialista em Direito Criminal e Direito Público.

