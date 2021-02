PENEIRA FINA 07/02/2021

“JEITINHO BRASILEIRO”

É vergonhoso que até em questão de saúde o brasileiro dá “um jeitinho” ou uma desculpa para tomar a frente de quem realmente precisa da imunização para trabalhar, o famoso “fura-fila” também age em questões de vida ou morte. Esta semana tivemos notícia de que pessoas que não estão na ativa na área de saúde tomaram a vacina sem qualquer tipo de peso na consciência ou reflexão de quê, ele ou ela poderiam estar tomando o lugar de quem está ali a frente do campo de batalha em meio ao enfrentamento ao coronavirus. São profissionais que pelo regulamento poderiam tomar a tão falada vacina, mas que por consciência e não estarem atuando nos dias de hoje, estes deveriam ter cordialidade em deixar para que outros profissionais venham ter acesso a vacina. Em alguns casos não é ilegal, mas com certeza é imoral. É triste, lamentável a falta de consciência de alguns que acaba prejudicando muitos.

PRISÃO POR FURAR A FILA

O Projeto de Lei 40/21 estabelece pena de 2 a 4 anos de detenção e multa para quem desrespeitar a ordem de vacinação definida pelo poder público durante pandemias. No caso de agente público, essa pena aumenta de um a dois terços. Segundo o texto, o crime consiste em valer-se de meios fraudulentos para antecipar a própria imunização ou a de terceiros. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O projeto submete às mesmas penalidades o agente público que deixar de comunicar irregularidades de que tiver conhecimento à autoridade superior ou, quando esta estiver envolvida, a outra autoridade competente para apurar os fatos. Deixar de reportar os fatos aos órgãos governamentais de controle também implica a mesma punição.

DO SIMCAT

O SIMCAT informa que a justiça decidiu pelo pagamento dos servidores municipais de Catanduva de acordo com a última planilha de cálculos apresentada pela prefeitura. O município deve efetuar o pagamento dos 5% mais os juros decorrentes, conforme apresentado, até 30 dias após a publicação da decisão. O sindicato entrará em contato com o governo e, em breve, divulgará outras informações a respeito.

SÁBADO DO PREFEITO

O prefeito Osvaldo esteve ontem (06) bem cedo no Paço Municipal atendendo, tomando ciência e até tomando providências a respeito da municipalidade. Também ontem, o prefeito recebeu a visita do deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, que “já deixou Catanduva com uma pastinhas de demandas feitas pelo prefeito e vereadores”. Esse “pique” do padre nem sempre é acompanhado por seus secretários ou diretores. Os diretores que já são aposentados e já ganham um “teto máximo” no IPMC e também mais essa quantia na prefeitura, são os menos preocupados, pois, a maioria “tira o sábado” para “gastar dinheiro em São Jose do Rio Preto” enquanto o padre trabalha. Como o prefeito não tem dia nem horário, deveria selecionar uma equipe nestes padrões.

O DESAFIO DA ROÇAGEM

Em época de “chuvas torrenciais”, roçar o mato nem sempre é uma tarefa fácil, algumas ervas daninhas crescem de 3 a 7 cm por dia e a equipe que faz esse trabalho está correndo contra o tempo. Só neste primeiro mês da administração, o serviço de limpeza urbana deu uma arrancada. Ao todo, 1,3 milhão de metros quadrados de roçagem foram executados no período, de acordo com balanço da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

A marca expressiva alcançada incluiu limpeza em praças, áreas verdes, canteiros centrais e rotatórias, nos quatro cantos da cidade. Neste ano, a secretaria teve de driblar a escassez de funcionários para o serviço braçal, devido à extinção do projeto Frente-Cidadã. Na época eram 85 trabalhadores nas ruas. Atualmente, são quatro roçadeiras efetivos prefeitura e 2 tratores, além da equipe terceirizada, que conta com 22 operadores de roçadeira manual.

METAS DA LIMPEZA COM PARCERIAS

Uma das estratégias consistiu em unir forças com a iniciativa privada para ampliar o atendimento às ordens de serviço. A iniciativa ganhou apoio da Usina São Domingos, Frucamp, Cocam (Cia de Café Solúvel), Coplan, Unimed Catanduva. Além disso, as equipes estão sendo acionadas para trabalhar aos finais de semana, em esquema de revezamento. A meta da Secretaria é alcançar, com os serviços de roçagem 100% da cidade até o final de fevereiro. Depois disso, haverá manutenção periódica dos locais atendidos.

CHUVAS NAS ESCOLAS

Chovendo dentro da escola: Vazamentos, Caiu parte da parede por conta das chuvas, sr. diretor(a) tome providencias ! A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu um canal especial para “Operação Chuva”. Dessa forma, gestores de escolas publicas estaduais que apresentarem ocorrências em função das chuvas poderão fazer o relato direto a uma central. As informações serão repassadas para o núcleo de atendimento que encaminhará as providências necessárias. O número da Central de Atendimento é 0800 770 0012 e o canal da Operação Chuva é o 4.

ENERGIA MAIS BARATA

O Senado aprovou quinta-feira (4) a medida provisória que remaneja recursos no setor elétrico para permitir a redução de tarifas de energia. A MP 998/20 foi aprovada na forma de um projeto de lei de conversão da Câmara dos Deputados (PLV 42/20) e segue para sanção do presidente da República. O relator da MP no Senado, Marcos Rogério (DEM-RO), manteve o texto aprovado na Câmara, que teve como relator o deputado Leo Moraes (Pode-RO). A MP transfere para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), entre 2021 e 2025, 30% dos recursos que as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a aplicar em programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de eficiência energética. Verbas para projetos contratados ou iniciados serão preservadas. PENEIRA FINA PARA 07-02-2021