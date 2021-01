PENEIRA FINA 07/01/2021

PADRE E A CÂMARA

Diferentemente do que rolou na última gestão, o prefeito Padre Osvaldo tem buscado caminhos democráticos, ouvindo os vereadores e criando um tipo de parceria . Para os vereadores este caminho possibilitará que o atual prefeito atenda as demandas requeridas pelas bases dos novos edis. “Tivemos um momento de diálogo muito produtivo com os vereadores. Nosso gabinete estará de portas abertas para conversar com os parlamentares, sobre projetos para a cidade e reivindicações para os bairros. Dessa forma, trabalharemos com o ideal de contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade” disse o prefeito.

VIGÁRIO EM ALERTA

Uma das mais bem cotadas secretárias do novo governo “caiu em algum conto e não foi do vigário”. A renomada Cláudia Monteiro saiu queimando a largada em detrimento à nova administração e tende a se tornar “o calcanhar de Aquiles” da administração. Acontece que a moça, digamos que, desconhece o que passamos na área de saúde nos últimos quatro anos e está dando cargos a quem sucateou a saúde do município. Como sempre dizemos: “É pra cabá com Pequi do Goiás, o queijo de minas e a água da Saec lavando minha calçada”!

TUDO QUE É VELHO NOVAMENTE?

Por que a secretária da saúde não devolveu aos seus cargos de origem para quem só arrumou desafetos entre funcionários e munícipes? Em um governo coerente, a Dona Daniela que é enfermeira seria colocada em seu lugar, o Sr. Ronaldo Gonçalves, ex-secretário, que é farmacêutico seria colocado em postos de saúde que estão precisando de farmacêuticos. Por que utilizar nomes polêmicos e defeituosos em cargos de confiança? Por que ser tão ruim assim com a população e para funcionários públicos? Estamos de olho, pois, segundo nossas fontes, a secretária está montando “commodities” para os dias que não puder vir a Catanduva, já que reside em Rio Preto e está com dificuldades para vir todo dia.

DE UM DIA PRO OUTRO

Causou certo espanto a nomeação de Victor Daltin como Secretário de Desenvolvimento e Relação do Trabalho (Semdert). O cargo já tinha sido anunciado ao economista e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Marcos Escobar. Em vez disso, Escobar ficou com o cargo de gerenciador Municipal de Desenvolvimento Empresarial, posto que acreditamos nunca ter sido preenchido anteriormente (Já tivemos gerenciador de turismo e habitação, mas de desenvolvimento empresarial, precisaria de uma pesquisa mais aprofundada). Fato é que para todos, Escobar era o secretário e já mobilizava diferentes segmentos na área a qual teria sido anunciado. Já Victor Daltin é integrante do PSDB de Catanduva e foi o representante oficial da Coligação Catanduva Para Todos de Padre Osvaldo.

TRANSPARÊNCIA

O presidente da Câmara Municipal de Catanduva Gleyson Begalli está passando um pente fino na Casa de Leis pedindo relatórios de tudo que envolveu os trabalhos legislativos do último biênio, revisando gastos e necessidades. A ideia de Begalli é ver como funcionou o Legislativo para estabelecer um norte e efetivamente iniciar os trabalhos. Algo imprescindível que não passará no pente fino do Tribunal de Contas é a atualização que segue a “Lei de transparência” nos poderes. A Câmara Municipal de Catanduva não publica seus gastos há anos e vai sobrar para o novo presidente, caso continue inerte nesta questão.

CATANDUVA NÃO É PARA AMADORES

De cara ver dois secretários faltando no primeiro dia de serviço e ganhando para estar em seu local de trabalho deixou os catanduvenses meio que “espertos” com os excelentíssimos. Até então as respectivas nomeações não haviam sido publicadas e tínhamos de respeitar a individualidade, pois, oficialmente não eram secretários de nada. Pois bem, foi publicada dia 04 valendo a partir do dia 01 de Janeiro, sendo assim serão cobrados como secretários, SEMPRE !

DO ESTADO PARA MUNICÍPIOS

O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, anunciou o lançamento de uma plataforma exclusiva para as prefeituras no site www.parceriasmunicipais.sp.gov.br. A ferramenta digital é importante no apoio aos gestores municipais e oferece diagnósticos de cada município ante indicadores estaduais, além de possíveis convênios com o Estado, uma agenda de cursos de capacitação e o desempenho de cada cidade no programa desde 2019. Em entrevista o secretário disse que a união neste momento é uma questão de saúde pública e prefeitos que estiverem alinhados com o governo do estado terão prioridade em suas demandas.

DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS II

O Governador João Doria apresentou quarta-feira (6), durante o 1º Seminário Virtual de Gestão Pública, o Plano de Estadual de Imunização contra o coronavírus aos 645 prefeitos eleitos para os mandatos iniciados em 2021. A estratégia das autoridades estaduais é iniciar a imunização contra a COVID-19 em todas as regiões do estado no dia 25 de janeiro. O Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, listou aos prefeitos os detalhes do plano. A primeira etapa de vacinação vai priorizar profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas. A expectativa do Estado é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, com a aplicação de 18 milhões de doses, até o dia 28 de março.

METAS PARA VACINAÇÃO

A campanha coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde em parceria com os 645 municípios paulistas visa dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 mil para até 10 mil. A estimativa é de que a vacinação envolva cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor da saúde e 25 mil agentes da segurança pública para garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização. Veja em nossa reportagem nesta página.

VACINA EM CATANDUVA, NOTA

“A Secretaria Municipal de Saúde estuda a melhor estratégia para a realização da Campanha de Vacinação Contra o Coronavírus. A temática, em seus diferentes aspectos, vem sendo abordada junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de São José do Rio Preto, que é sede da região administrativa. A cada encontro, os profissionais são orientados sobre técnicas, a exemplo da logística para distribuição das vacinas e acondicionamento das doses. Catanduva deve receber as doses e insumos – seringas e agulhas – via Estado. O município conta com 23 salas de vacina em funcionamento em Unidades de Saúde nos bairros. (Divulgação/Gabinete da Prefeitura)