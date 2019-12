PENEIRA FINA – 06/12/2019

Selo

O Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu a certificação do Selo Intermediário do Programa São Paulo Amigo do Idoso ontem (05) no XI Simpósio de Geriatria e Gerontologia do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), em São Paulo. O selo foi conquistado após a visita in loco da coordenadora de Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde, Cláudia Fló, no dia 3 de julho, quando foram apresentadas, pelo Comitê do Hospital Amigo do Idoso do HEC, as ações obrigatórias e eletivas e da demanda especificada para obtenção desse selo.

Entrega

Cidimar Porto participou das entregas das bicicletas para os participantes e divulgou sua rede social. “Mais um ano teremos 300 Papai Noéis passeando pela nossa cidade, fazendo a maior festa. Iniciada pelo prefeito Afonso Macchione, e agora realizada pela prefeita Marta, os papai noéis fazem a diferença. Tive o prazer, a alegria de ser um colaborador dessa maratona em todas suas edições. Na pessoa da Ariana e da Carol do Fundo Social, parabenizo todos os participantes e toda equipe que ajudam para que a maratona continue encantando nosso natal”.

Ideias

Projeto #catanduvacontradengue foi um dos destaques na EDUCOM em Águas de Lindóia, que contou com servidores de todo Estado de São Paulo. Segundo o coordenador de ações do EMCAa o projeto foi feito com muito amor, sendo reconhecido. Ele acredita o projeto só é possível quando se tem uma boa equipe.

Medalha

Vou divulgado que o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, foi convidado a comparecer ao gabinete da Exma. Sra. Prefeita e Diretora do TG Marta Espirito Santo Lopes , para que fosse realizada a foto oficial da entrega da Medalha Honorífica do TG, a Prefeita de Catanduva. A prefeita Marta do Espirito Santo recebe a medalha do Sargento do Tiro de Guerra de Catanduva, Fábio Grimaldi.

Inclusão

A inclusão social de Catanduva está participando de várias atividades no Sesc Catanduva. Com a proposta que o esporte é para todos, alunos com deficiência visual da Coordenadoria de Inclusão Social estão vivenciando durante esta semana uma nova experiência: andar de bicicleta. O desejo que se tornou realidade foi possível graças a atividade do Sesc, na “Semana Modos de Acessar”, que vai de 2 a 8 de dezembro.

Papai Noel

Neste sábado (07), às 18h, acontece a chegada do Papai Noel no Clube de Tênis Catanduva, no Salão Social, um dos eventos mais esperados no ano pelas crianças. Já é tradição receber o bom velhinho no CTC, atraindo as famílias para viver esse momento mágico, que envolve as crianças e encanta. A entrada para o evento é 01 litro de leite, e tanto sócios quanto não sócios podem participar.

APP

Está previsto para 2020 o aplicativo ‘Tuberc’, ferramenta que será grande aliada no controle do tratamento da tuberculose – enfermidade que costuma ter seu tratamento abandonado por conta do longo tempo de dedicação aos medicamentos. Desenvolvido por especialistas da Radix, o app está previsto para ser utilizado pelo SUS e, para isso, vai contar com apoio financeiro da FioCruz e um laboratório-móvel, que servirá como incubadora de ideias.

Visita

Nos dias 02 e 03 de dezembro, o Hospital Padre Albino (HPA) recebeu os consultores do Hospital Sírio-Libanês com o objetivo de avaliar o potencial da instituição para participar do Projeto Lean nas Emergências, promovido pelo Ministério da Saúde, através do Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI/SUS) em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O HPA foi aceito e já está integrado ao projeto

Reunião I

Reunião do conselho municipal de educação, sendo o Presidente do Conselho Municipal de Educação de Catanduva, Dr. Rogério Buraschi Antunes convoca os membros titulares ou na impossibilidade os suplentes em exercício, para a reunião plenária ordinária, que será realizada no dia 11 de dezembro de 2019, quarta feira às 14h, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, à Rua Amazonas nº 183. Para várias pautas em questão sendo uma delas visita a algumas escolas municipais de Catanduva.

Reunião II

Outra reunião saiu no Diario Oficial de ontem (05) em que o COMAS convocam os(as) senhores(as) membros efetivos para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, que se fará realizar no dia 11 de Dezembro de 2019, às 8h00min, na Casa dos Conselhos – Rua Céres esquina com a Av. Antônio Girol, nº. 1335 – Nosso Teto – Catanduva/SP, com a seguinte pauta: Leitura da ata anterior; Informação da Comissão de Finanças e Orçamento; Prestação de contas SIGTV emenda parlamentar, Prestação de contas do demonstrativo sintético financeiro; Aprovação do PMAS; e outras.

Da Redação