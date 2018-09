PENEIRA FINA 06-09-2018

Novo projeto

O novo projeto apresentado pela comissão técnica do Comdu, vai ainda gerar discussão na cidade. Isso porque a proposta mantém a derrubada do viaduto da rua Sete de Setembro, que na teoria é o que mais desagrada toda a população. O prolongamento da avenida Daniel Sobhia seguiria de forma paralela a rua Sete de Setembro, com uma rotatória que daria acesso a rua São Paulo, o bairro São Francisco e a continuação da Daniel Soubhia até o seu final, na alameda Barcelona. A rua XV de novembro permaneceria aberta para o tráfego de veículos, com a possibilidade de, quando o trem estiver passando, os condutores terem duas mãos de direção, para o São Francisco e também sentido centro.

Nova ponte

A nova ponte, que teve a licitação para o projeto revogada nos últimos dias, da engenheiro José Nelson Machado também entra na proposta. Ela seria uma alça de acesso de quem vem do São Francisco para o centro ou vice-versa.

Como fica

A empresa recebeu o documento e todo o projeto elaborado pelos engenheiros que participaram. A RUMO não definiu datas para dar um posicionamento sobre. A proposta amplia ainda a abertura de nova avenida que sairia do Salles até a Benedito Zancaner, próximo a rodoviária.

E o pontilhão

Outro entrave que vai existir é o projeto do legislativo que torna o pontilhão da rua Sete de Setembro como patrimônio público de Catanduva, acreditamos que enquanto a situação não se defina, o mesmo não poderá ser derrubado.

Dinheiro tem

Com a aprovação de mais tempo de concessão e o dinheiro da outorga repassado para melhorias na malha ferroviária, voltamos a frisar que a RUMO teria condições de realizar o novo traçado da linha férrea, alterando os trilhos para fora da cidade, como é desejo de todos os catanduvenses.

Não gostou

Publicamos o vídeo apresentado pela prefeitura nas redes sociais. Um dos internautas questionou o acesso à rua Maranhão. “Utilizo a rua Santa Catarina para chegar a rua Maranhão, no seu início. Nesse projeto eu teria de ir da rua São Paulo até a Daniel Soubhia, pegar a avenida engenheiro José Nelson Machado e só depois conseguir acessar a Maranhão. No valor que está a gasolina vai ser um gasto enorme a mais”.

Reação

Vamos acompanhar como o movimento Reação enxerga essa nova proposta apresentada pelo Comdu. O movimento deu uma enfraquecida já que nenhuma outra mobilização foi realizada desde a primeira.

Proença

Comentários davam conta de que os serviços do Poupatempo e Ministério do Trabalho mudariam para o prédio que deve abrigar um novo supermercado – o Proença em Catanduva. A reportagem de O Regional questionou a prefeitura a respeito que negou qualquer mudança neste sentido. “As informações sobre o supermercado não procedem, conforme nota abaixo: A Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), responsável pela gestão do Poupatempo de Catanduva e serviços municipais oferecidos naquele local, esclarece que essas informações não procedem. Houve anteriormente, apenas, uma análise da viabilidade de se transferir o Ministério do Trabalho para o prédio onde hoje está localizado o Poupatempo, mas que não se concretizou. Demais informações sobre o MTE, solicitar diretamente ao órgão federal”.

Demorada

A sessão da Câmara de terça-feira foi a mais demorada até agora desde quando os vereadores voltaram do recesso parlamentar. Com sessões extraordinárias, os parlamentares terminaram os trabalhos depois da 00:40, na madrugada de quarta-feira.

Licitação

A prefeitura de Catanduva abriu pregão presencial para a contratação de hospedagens em Catanduva, possivelmente, para quando a cidade receber hóspedes. O edital pode ser acessado no Portal do Executivo. A prefeitura estima pagar até R$ 59 mil em hospedagens.

Tributo

A prefeitura de Catanduva decidiu realizar o Tributo à Independência nesta quinta-feira, a partir das 09 horas, com passeata saindo da Praça da Matriz até a Prefeitura onde será realizado o Ato Cívico. Diferentemente de outras administrações de Macchione, quando o desfile cívico era realizado no próprio dia 07 de Setembro.

Voto em trânsito

Para o primeiro turno das eleições deste ano, 87.979 eleitores fizeram requerimento junto à Justiça Eleitoral solicitando o voto em trânsito. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo também registra o maior número de pessoas que pretendem participar das eleições fora de seus domicílios eleitorais, com 17.773 eleitores de todo o país que pediram para votar no estado e 16.044 eleitores de municípios paulistanos que requereram a transferência temporária para cidades distintas de onde estão inscritos. Dentre esses, 8.101 eleitores votarão no próprio estado. A segunda maior movimentação de eleitores ocorre em Minas Gerais, que deve registrar o voto de 10.163 eleitores de outras unidades da federação. Outras 12.237 pessoas que possuem domicílio eleitoral no estado votarão em locais distintos de onde estão inscritos, sendo que 6.743 exercerão o direito do voto em trânsito dentro do próprio estado.

Onde votar

Os eleitores que solicitaram a habilitação para votar em trânsito nas Eleições 2018 já podem consultar o local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A consulta está disponível na página inicial e também no link “título e local de votação”. Após preencher os campos solicitados (nome ou título de eleitor; data de nascimento e nome da mãe), o eleitor obterá informações sobre a zona, a seção e o local onde irá votar.

