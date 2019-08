PENEIRA FINA – 06/08/2019

Seminário

Foi realizado ontem, o “Seminário Regional da Capacitação em Gestão dos Recursos Públicos Municipais”, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Paulo, em Catanduva. O convite foi feito para prefeitos, técnicos e gestores da administração municipal e foi realizado das 8h30 as 16h30. 0Na ocasião foram discutidos os principais indicadores dos municípios nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública orientarão as transferências voluntárias desta Secretaria. Segundo a pasta estadual, a iniciativa integra a conclusão das atividades de capacitação de gestores e técnicos municipais, consolidada nesse ano de 2019 nas regiões administrativas do Estado de São Paulo, com resultados de sensibilização na temática da gestão de recursos públicos. Catanduva foi representada pelo secretário de saúde Ronaldo Gonçalves Junior, o secretário de Desenvolvimento, Fábio Manzano, e técnicos dos setores de saúde, educação, planejamento, finanças e do comandante da Guarda Civil Municipal Luiz Carlos Larocca. A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes não compareceu.

Conselho

O vereador Onofre Baraldi realizará na próxima quinta-feira, dia 08, uma reunião a Câmara para apresentar a comunidade o projeto de criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Quem quiser participar precisa encaminhar uma mensagem pelo whatsapp ao vereador, deixando nome. A reunião será as 19 horas. O telefone para informações é o (17) 991555544.

Recapeamento

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou pelas redes sociais a realização de recapeamento asfálticos na região central da cidade. “O serviço de recape deu mais uma arrancada hoje. O trabalho foi executado em trechos das ruas Maranhão e Cuiabá. A região central tem fluxo intenso de veículos e o asfalto novo representa mais segurança aos motoristas”.

Foi o suficiente

Bastou a publicação para diversos moradores questionarem a realização de recapeamento no centro, enquanto ruas dos bairros estão cheias de buracos.

Coincidentemente

Coincidentemente, no final de semana, o vereador Aristides Jacinto Bruschi percorreu ruas dos bairros da cidade e gravou vídeo falando da situação. “Continuando nossas andanças de fim de semana, estivemos verificando as péssimas condições do asfalto na rua Colina e imediações, objeto de muitas reclamações. Estamos solicitando que o Executivo tome providências urgentes para recapear a região, visto que muitas dessas ruas são itinerário do transporte coletivo, e usadas diariamente pela população para se dirigir ao trabalho”

Transporte

Assim como com outras empresas, o vereador Ditinho Muleta, utilizou o transporte coletivo para testar a acessibilidade dos ônibus agora utilizados pela Auto Viação Suzano. O parlamentar transmitiu ao vivo durante sua locomoção. “Mais uma vez vemos o descaso da fiscalização da prefeitura, Entrei pelo terminal para ver se realmente o elevador dos ônibus estão funcionado e assim como ocorreu com as duas outras empresas, não estava. Não podemos aceitar uma prefeitura que não faz uma fiscalização adequada. A empresa que estava só saiu por falta de competência da prefeitura em ajudar e espero que essa empresa melhore e que eles coloquem para melhorar a acessibilidade”.

Procedimentos TSE

No dia 1º de fevereiro, ao abrir o Ano Judiciário de 2019 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, anunciou que Justiça Eleitoral estaria especialmente concentrada na preparação das Eleições Municipais de 2020. E é exatamente o que os tribunais eleitorais fazem em ano não eleitoral: preparam-se para o próximo pleito, além de julgar processos que restaram das eleições anteriores e de desempenhar as demais atividades conferidas a eles pela Constituição Federal.Nas palavras da ministra Rosa Weber, “o tempo de execução não é mais importante que o tempo do preparo. Os bons frutos não prescindem de cuidadosa semeadura. Por isso, o ano de 2019 não se empalidece frente a 2018 e a 2020, anos de eleições gerais e municipais”, declarou.

Cadastro de eleitores

Uma das tarefas da Justiça Eleitoral em todo o país no primeiro semestre do ano de 2019 foi atualizar o cadastro eleitoral. No dia 25 de junho, a identificação dos eleitores por meio das impressões digitais alcançou a marca histórica de 100 milhões de registros. Esta semana, o cadastro atingiu 70,35% do eleitorado brasileiro, o que significa que mais de 102 milhões de cidadãos serão identificados de forma segura na hora do voto. Até o momento, 10 estados e o Distrito Federal já concluíram o cadastramento biométrico de eleitores.O cadastro biométrico da Justiça Eleitoral teve início em 2008 e vem evoluindo ano a ano. Pela Etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica, eleitores de 1.686 municípios de 16 estados deverão cadastrar suas impressões digitais até o final do próximo ano. A meta é alcançar 35 milhões de cidadãos nesta fase.

Expectativa

Para as Eleições Municipais de 2020, a Justiça Eleitoral espera ter cadastrado biometricamente 117 milhões de eleitores, encerrando a coleta das impressões digitais de todo o eleitorado nacional até 2022.

Da Redação