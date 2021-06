PENEIRA FINA 06/06/2021

MULTAS – I

Era apenas uma questão de tempo, para aguardar as primeiras multas do decreto 8.030, do prefeito Padre Osvaldo. Na noite da última quinta-feira, a Guarda Civil Municipal fiscalizou 18 estabelecimentos. E um foi “premiado” por estar em desacordo com as normas e foi autuado. Consequentemente, oito pessoas foram multadas em R$ 568,10, cada uma, e o proprietário do estabelecimento foi multado em R$ 5.441,80. A cerveja ficou amarga.

MULTAS – II

Em outra ocorrência, na mesma noite de quinta, um grupo foi flagrado no Loteamento Horizon e também acabou autuado. Na noite de sexta para sábado, 17 estabelecimentos foram fiscalizados e dois autuados por descumprir medidas restritivas e mais sete pessoas foram autuadas por não usar máscara e descumprir o distanciamento. A madrugada de sábado para domingo, também prometia “fortes emoções” no quesito autuações e multas.

MULTAS – III

E nem adianta vir com o mi-mi-mi que a cidade está se transformando em uma fábrica de multas do Covid. O decreto foi publicado, divulgado amplamente e tem o apoio de uma parcela significativa da população. Não adianta alegar ignorância. E no placar, até a manhã deste sábado, 15 pessoas já receberam suas multas por “esquecerem” de usar máscaras.

XINGAMENTOS

Durante a semana, o telefone da Vigilância Sanitária (Visa) fica “quente”, de tantas ligações que recebe. Muitas pessoas pedindo orientações para seus estabelecimentos e também querendo tirar dúvidas. Mas alguns insistem em manter contato com a Visa, simplesmente para xingar os agentes sanitários ou até mesmo ameaçá-los: “só estou ligando para dizer que vou fazer o balacobaco e se aparecer lá, vão arrumar pra cabeça”. E tem palavra que define um cidadão desse tipo?

BATE E ASSOPRA

Frase do vereador Allan Figueiredo na tribuna. “Quando a gente agradece, agradecemos ao ‘padre’. Quando a gente bate, batemos no ‘prefeito’.” O plenário riu. E depois da frase, o vereador agradeceu… ao padre.

SUBSTANTIVOS

Agora ficou fácil: quando os vereadores catanduvenses começarem o discurso citando “o Padre”, significa elogios. Mas se por acaso, o discurso na tribuna começar falando “o Prefeito”, pode preparar o “lombo”, que vem uma saraivada de críticas.

DOSE ÚNICA

O Brasil receberá “mais 3 milhões de doses” da vacina Janssen, da farmacêutica da Johnson & Johnson, ainda neste mês de junho. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira. O Brasil tem acordo assinado para a aquisição de 38 milhões de doses da farmacêutica. Com dose única, a vacina Janssen pode acelerar a imunização da população brasileira, tendo uma eficácia de 66%.

TURISMO

Muitos brasileiros abastados financeiramente, foram até o Estados Unidos, no chamado “turismo da vacina”, para receberem a dose única da Janssen. Agora, ao nosso povo, basta aguardar para ver se a promessa do Governo Federal, se torne realidade. Os brasileiros que tem uma preferência por essa vacina, já estão preparando os bracinhos.