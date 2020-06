PENEIRA FINA 06/06/2020

R$ 4,5 milhões

A prefeitura tenta na Justiça deixar de pagar nesse ano, valores referentes a ação já em fase de pagamentos sobre adicionais dos servidores municipais, que no total, soma-se em torno de R$ 4,5 milhões. Dentre a justificativa apresentada pela administração é que se dispor o montante para o pagamento das requisições de pequeno valor (RPV) poderá comprometer até o salário dos servidores ainda neste ano.

E agora?

O juiz José Roberto Lopes Fernandes deu prazo de 5 dias, a contar da publicação do despacho para que o Simcat se manifeste a respeito do pedido realizado pela administração. E o Simcat deve informar ser contra deixar para o próximo ano. Aliás, talvez nem sejam os 1122 funcionários que recebam ainda neste ano, já que conforme o Fórum vai liberando as solicitações (vamos chamar assim) a prefeitura ainda tem prazo de 60 dias para pagar.

Deste número

Segundo o Simcat, do número total dos servidores, cerca de 100 já estão dentro do prazo de pagamento de 60 dias pela prefeitura.

Não governa

O que será de 2021? Diante de toda essa situação vivenciada neste ano, a pandemia e a situação financeira municipal que já era ruim antes mesmo de coronovirus chegar no Brasil, o próximo prefeito de Catanduva vai estar praticamente de mãos atadas para trabalhar. Se mais esse valor de R$ 4,5 milhões “sobrar” para o próximo prefeito, o dinheiro será apenas para pagar dívidas. Lembrando que neste ano, por conta da pandemia, o município também pode deixar de repassar ao IPMC as contribuições patronais. Pensando superficialmente aqui, podemos dizer que a prefeitura deixaria para 2021 dívidas de mandatos passados com IPMC (parcelamentos que ainda são pagos), os valores não repassados em 2019 (também parcelado para esse ano) e os valores de 2020. Mais os R$ 4,5 milhões e os R$ 35 milhões do dissídio de 2015. Ufa! Estará bem fácil.

Dissídio

O Simcat lembra que continua pendente o pagamento do dissidio de 2015, também já conquistado na Justiça. “O governo vem fazendo de tudo para arrastar o pagamento. Agora, finalmente, entregou, pela segunda vez as planilhas, e o Simcat assim como os servidores municipais, espera que de maneira correta, as planilhas individuais com os valores que a cada funcionário tem direito. São cerca de 26 mil páginas, que o sindicato vai imprimir, conferir junto aos seus advogados e disponibilizar para os trabalhadores isso deve ocorrer dentro das próximas semanas”, disse.

INSS

Advocacia-Geral da União garantiu na Justiça a continuidade do atendimento telefônico prestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio da central 135, que é o canal utilizado para o contato entre os segurados e a autarquia. A atuação aconteceu no âmbito de um mandado de segurança ajuizado pela empresa Tel Centro de Contatos para questionar o contrato celebrado entre o INSS e a Provider Soluções Tecnológicas no estado de Pernambuco. A autora alegou que era indevida a habilitação da vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2019 e que a Provider não possuía qualificação econômico-financeira, já que estava em recuperação judicial. Além disso, questionava a redução do prazo do contrato administrativo da licitação, de 30 para seis meses. A Justiça chegou a deferir em parte a liminar pedida pela empresa autora para suspender a execução do contrato. Mas diante da importância dos serviços de teleatendimento e da legalidade do contrato, a AGU entrou com pedido de reconsideração da decisão.

Vagas

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) abriu edital para a contratação de 249 profissionais que irão integrar quadros técnicos da Pasta por até 2 anos. Serão preenchidas vagas para engenheiros, arquitetos e analistas administrativos. O objetivo é atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público, de acordo com a Lei n. 8.745/1993. A admissão dos profissionais será feita por meio do chamamento público já disponível e as vagas são destinadas a aposentados do Regime Próprio de Previdência Social da União.

Corruptovírus

O Instituto Não Aceito Corrupção lançou uma nova ferramenta de denúncias: o Corruptovírus. A plataforma, que está disponível no site do Instituto, recebe queixas dos cidadãos brasileiros relativas à pandemia do novo coronavírus. Apoiam a iniciativa mais de dez entidades, entre associações de classe, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, como por exemplo a Transparência Brasil, Contas Abertas, Transparência Partidária, Ministério Público Democrático e outras. Em menos de uma semana, já foram mais de quarenta denuncias recebidas pelo instituto, que já estão sendo apuradas para serem encaminhadas para o Ministério Público. A ferramenta tem recebido uma média de cinco denúncias por dia. “A ideia do Corruptovírus é empoderar as pessoas que, nesse momento de isolamento social, se sentem incapazes de agir quando veem desvios, crimes contra a saúde ou ao patrimônio público”, conta Roberto Livianu, Procurador de Justiça no Estado de São Paulo e Presidente do Instituto.

Projeto

O Projeto de Lei 3115/20 determina a restituição em dobro do auxílio emergencial de R$ 600 por quem tenha recebido o benefício de má-fé. Conforme o texto, comprovada a má-fé, o beneficiário deverá devolver em dobro os valores pagos indevidamente em até 12 meses e, se ultrapassar o prazo, pagará multa diária de 0,33% até 20% do valor total devido. O projeto acrescenta a medida à Lei 13.982/20, que trata do auxílio financeiro para as famílias mais vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. A proposta, do deputado Roberto de Lucena (Pode-SP), tramita na Câmara dos Deputados. O parlamentar lembra que, em razão de a ajuda ter sido emergencial, não houve tempo para um planejamento cuidadoso e seguro do pagamento, que vem sendo feito pela Caixa Econômica Federal, levando em conta, por exemplo, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, inclusive com dispensa da apresentação de documentos.