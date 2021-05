PENEIRA FINA 06/05/2021

PREFEITO NA CAPITAL

O prefeito Padre Osvaldo esteve na última terça-feira e ontem, quarta-feira (05) cuidando de interesses do município. O ponto alto do primeiro dia foi à conquista da “Casa da Juventude” que atenderá empreendedores jovens. Já no segundo dia foi à vez de participar da solenidade de lançamento da segunda fase do programa “Novas Estradas Vicinais”, do Governo do Estado. Mais de 100 representantes de municípios paulistas acompanharam a cerimônia, direto do Palácio dos Bandeirantes. Catanduva está na expectativa da “rotatória do Nem” (Bairro Pedro Nechar) esperada há anos e prometida por anjos e demônios durante a campanha eleitoral 2020.

DA SECRETARIA DA SAÚDE

A Prefeitura de Catanduva, por meio, da Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar contra covid-19, idosos com 60 anos, nesta quinta-feira, dia 06. Os locais de atendimento são: Secretaria Municipal de Saúde; Centro Dia do Idoso; CRAS Bom Pastor e no Drive-Thru do Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec. Os pontos funcionam das 8 horas às 17 horas. Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde orienta que seja feito o pré-cadastro no site: vacinaja.sp.gov.br

VACINAÇÃO EM CATANDUVA

Já em Catanduva a campanha de vacinação contra covid-19 segue sem contratempos. De acordo com o vacinômetro do Governo do estado, até agora, 45.562 doses foram aplicadas na cidade. Desse total, 27.428 foram utilizadas na primeira dose e 18.134 foram para a segunda dose. Os dados são referentes à atualização na tarde desta quarta-feira, dia 5.

VACINAÇÃO PARA GRÁVIDAS

E DEFICIENTES

O Governador João Doria anunciou ontem, quarta-feira (5) a vacinação contra COVID-19 para novos grupos com comorbidades e deficiências a partir da próxima semana, incluindo grávidas, puérperas e adultos com idade de 55 a 59 anos. No dia 11 de maio começa a vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com idade acima de 18 anos e com comorbidades, totalizando 100 mil mulheres no Estado. A partir dessa data, também serão imunizadas as pessoas com deficiência permanente que têm entre 55 e 59 anos e recebem benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. A expectativa é imunizar 900 mil pessoas com este perfil em todo Estado.

SEM TEMPO PARA VEREANÇA

Quando vemos vereadores eleitos democraticamente para exercer com afinco a vereança, e estes se declinam de participar de movimentos e ações ocorridas em Catanduva, notamos que estes têm uma vida muito corrida com trabalho secular, família, pensamos que estes na realidade não têm tempo para ser vereador. É para isso que o Tribunal Eleitoral diploma vários suplentes. Se o vereador que você votou estiver “correndo dos trabalhos” da Casa de Leis, avise-o que a cidade pode contar com seu suplente e se este estiver preocupado com a cidade, ele vai deixar a cadeira a quem quer trabalhar. O que não pode é a cidade gastar o que gasta em média 64 mil/mês por vereador (contando toda estrutura a disposição divididos os gastos anuais por mês e por vereador), mas na hora “H” os edis fogem a luta ou “escorrega” fazendo só o que ele quer fazer e não o que a cidade precisa.

DO LEITOR

Na família nunca tiramos nota 10. Às vezes, somos reprovados com notas baixíssimas. No convívio familiar, insistimos nos velhos erros que nos acompanham há muito. Na maioria das vezes, defendemos situações e comportamentos que só nos produziram dores. Renovar-se na família é um dos nossos maiores desafios. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim, sou desse jeito. Mudemos logo, urgentemente! Os tempos são outros e a vida não se demora com os dias passados. Mudança já!

NOVO PROCON

Na terça-feira (04) o Procon lançou o novo “Sistema de Atendimento Digital”. Desenvolvido em parceria com a Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado, a plataforma permite que todo o atendimento de defesa do consumidor seja feito de forma digital, possibilitando a abertura e acompanhamento de reclamações, audiências de conciliação e até mesmo fiscalização, com autos de infração e monitoramento totalmente online, acelerando a tramitação dos processos. Para viabilizar a implantação, a Prodesp utilizou duas das mais modernas e inovadoras plataformas de negócios do mercado, a Dynamics 365 e a Power Platform da Microsoft, que resultam em mais agilidade na solução das demandas.

NOVO PROCON II

A ideia é ampliar a oferta de serviços aos cidadãos. “Um dos objetivos da nossa gestão foi dar ao consumidor um acesso mais rápido e fácil, com respostas mais eficazes e a parceria com a Prodesp possibilitou implementar essa mudança”, afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP. A partir de agora, a realização das audiências de conciliação será totalmente virtual via “Microsoft Teams”. Com a facilidade de realizar o atendimento no conforto e segurança de casa, evitando deslocamentos desnecessários ao consumidor, que passa a contar com um canal de interação direto com o Procon-SP.

IMPOSTO DE RENDA

O coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli, disse que a correção da tabela do Imposto de Renda (IR) pela defasagem acumulada desde 2015 resultaria em uma perda de arrecadação de R$ 19 bilhões para o governo. Neste caso, a faixa de isenção subiria dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.384,35.