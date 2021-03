PENEIRA FINA 06/03/2021

“AUMENTO” DO CONSUMO DE ÁGUA

Neste mês surgiram muitas denúncias nas redes sociais, todas narrando um estranho “aumento” do consumo de água em suas residências. O que chama a atenção é que todas elas declaram que não houve mudança na rotina de suas casas, mas curiosamente a SAEC em sua medição detectou um pequeno aumento que fez com que todas elas mudassem de faixa de consumo. Dessa forma, com apenas alguns litros de água a mais, as contas de água mais do que dobraram seu valor! Exemplificando: quem consumia até 15m3 de água, pagando R$ 36,82, de repente, gastando 15,01m3 passa a ter que pagar R$ 85,02! Um absurdo! E tem vereador do PT preocupado com a vida pregressa do Padre.

QUEM FISCALIZA A SAEC?

Gostaríamos de saber quem está fiscalizando os trabalhos da SAEC? Quem audita as medições realizadas pela autarquia para aferir sua regularidade? As medições são realizadas na mesma data em cada imóvel? As estimativas de consumo médio refletem a realidade de consumo? São muitas perguntas e justificativas frágeis. As críticas e insatisfação da imensa maioria da população, quanto a atuação da SAEC. Vamos imaginar, por exemplo, que em determinados meses, ou ainda, em determinadas residências, a SAEC efetuasse a medição de forma errada, aumentando em alguns litros o consumo dos imóveis, isso poderia representar um aumento enorme no seu faturamento mensal. Sabemos que nossa imaginação é muito fértil e que uma autarquia pública não faria isso, não é mesmo? Mesmo que fosse ela a maior beneficiada financeiramente, nunca realizaria isso. Mas não basta acharmos, temos que ter certeza e para isso é necessário fiscalização contínua. Tem algum vereador fazendo esse levantamento? É claro que não!

MEDIÇÃO É TERCEIRIZADA PELA SAEC

A empresa Hélio Rinaldi Júnior Comércio e Serviços Eirelli presta serviços de medição, emissão da leitura, entrega de carnê de esgoto etc. Há vários anos para a SAEC. No final de 2020, a SAEC fez uma licitação com valor estimado de R$ 1.541.300,00, onde a empresa Hélio Rinaldi mais uma vez foi a vencedora fechando um contrato de R$ 698.000,00! Para ser sinceros não entendemos como fizeram uma licitação de mais de R$ 1,5 milhão e a empresa que venceu ofereceu um lance de menos da metade do valor. Vocês conseguiram entender? Alguma coisa está errada, ou a estimativa foi superestimada, o que seria ilegal, ou pelo a empresa vencedora não conseguiria executar o serviço pelo valor ofertado, o que também seria ilegal. Mas temos certeza que os novos vereadores já devem estar apurando essa situação, não é mesmo? Com certeza já levaram isso ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

EMPRESA PRESTA SERVIÇOS

EM VÁRIAS CIDADES

Vocês devem achar como eu que a empresa Hélio Rinaldi Júnior Comércio e Serviços Eirelli presta serviços de medição, emissão da leitura, entrega de carnê de esgoto em várias cidades. Só que não. Pesquisando em 2020 verificamos que ela só prestou este tipo de serviço para a SAEC. Que coisa incrível, vocês não acham? Em 2019 até achamos serviços prestados em pequenas cidades como Cordeirópolis e Iracemápolis, nada comparável a Catanduva. Mas por uma incrível coincidência é a mesma empresa que presta serviços de terceirização de portaria e limpeza em nossa Câmara Municipal de Catanduva. Ficamos alegres e muito felizes quando encontramos uma empresa com tamanha eficiência de nossa cidade. Agora entendemos nossos vereadores… tá explicado!

O PAI DA CRIANÇA

O atual Superintendente Interino da SAEC Renato Centurion Stuchi, que ocupa cargo de direção há muito mais de uma década, sem concurso público, é um dos responsáveis por fiscalizar os serviços da empresa Hélio Rinaldi, durante todo este tempo que ela é contratada da SAEC, afinal ele era o Diretor Financeiro. Troca Prefeito, muda Superintendente, mas ninguém troca Renato Stuchi. Não temos nada contra ele, mas sempre defendemos alternância no poder e a perpetuação de pessoas não é benéfica para uma Autarquia Pública. Acreditamos que Renato poderia se dedicar melhor a atividade de conselheiro em entidade filantrópica da cidade, pois já dedicou muitos anos à SAEC. Desapega, desapega vai!

COMO É PRESTADO O SERVIÇO

Consta que a empresa de Rinaldi, que curiosamente possui mesmo sobrenome de um ex-secretário da gestão Macchione, realizaria na cidade em média entre 2000 a 5000 leituras diárias. Ela teria que disponibilizar 01 leiturista por rota, que seriam de 7 a 8 rotas diárias. 01 funcionário disponível para averiguar pendências que venham a ocorrer e 01 funcionário para entrega de faturas, além de equipamentos móveis, impressora, computador, automóvel e duas motos. Será que temos toda esta estrutura atuando há anos em nossa cidade? Com a palavra nossos combativos, atentos e atuantes vereadores.

AUXILIO EMERGENCIAL 2021

A Câmara dos Deputados recebeu quinta-feira (4) o texto da PEC Emergencial (Proposta de Emenda à Constituição 186/19), que permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial em 2021 por fora do teto de gastos do Orçamento e do limite de endividamento do governo federal. O valor, a duração e a abrangência do novo auxílio serão definidos pelo Executivo após a entrada em vigor da proposta. O benefício ficará limitado a um custo total de R$ 44 bilhões. Para se ter uma ideia desse valor, em 2020 foram liberados cerca de R$ 293 bilhões para pagar o auxílio, em versões de R$ 600 (cinco parcelas) e R$ 300 (quatro parcelas).

SOBRE A EMENDA

A PEC permite que o auxílio emergencial seja financiado com créditos extraordinários (medidas provisórias), que não são limitados pelo teto de gastos. As despesas com o programa também não serão contabilizadas para a meta de resultado fiscal primário e não serão afetadas pela chamada regra de ouro – mecanismo constitucional que limita o endividamento do governo. (Câmara Federal)