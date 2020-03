PENEIRA FINA 06/03/2020

Janela partidária

Os vereadores de Catanduva que pretendem mudar de partido podem começar a transferência. E ao que parece muitos deles já pensam em buscar novas siglas para as eleições deste ano. Um deles seria André Beck, que deixa o partido em que ocupa já que está cotado como possível pré-candidato a prefeito ou vice pelo PSL. Beck foi eleito para este mandato pelo PSB.

Comentários

Comentários dão conta ainda de mudança também por Amarildo Davoli. Mas não há informações sobre para qual partido o vereador vai migrar. Fieis a sigla, Gaúcho e Paraná devem permanecer no Partido dos Trabalhadores.

TiC taC

O tempo está passando e as definições sobre possíveis candidaturas começam. Roberto Cacciari dizia em entrevista no mês passado de que pretende definir sua situação bem antes do prazo final para a filiação no partido no qual deve concorrer para a eleição majoritária, mas até o momento, ao que parece ainda não se definiu.

Julgamento

E a política catanduvense tem girado em torno do julgamento do recurso da Câmara de Catanduva contra a liminar que reconduziu o prefeito Afonso Macchione Neto ao cargo. Pode ser que essa definição saia agora em março e tem muita gente de olho.

Vai depender?

Muitos estão aguardando porque trabalham com dois cenários. O primeiro, aquele que Macchione encara mais uma eleição em busca de se reeleger, o segundo sem ele como candidato.

Pesquisa

Uma enquete ou pesquisa pelos aplicativos de conversação foi lançada. A enquete coloca como possibilidade André Beck, Afonso Macchione Neto, Beth Sahão, João Cesar de Moraes, Ricardo Rebelatto, Roberto Cacciari e Sinval Banhos como possíveis candidatos.

Dentre as perguntas

Dentre as perguntas da enquete estão algumas relacionadas a políticos como: você votaria em um candidato indicado por Afonso Macchione Neto? Votaria no candidato de João Dória? De Bolsonaro e de Lula.

Padre Osvaldo?

Toda eleição o nome do padre é muito mencionado. A um furor político em busca de seu apoio ou até mesmo sua candidatura. O bispo já deixou antecipadamente claro que é contrário a padres na política. Se Padre Osvaldo tiver realmente o interesse em participar do pleito, terá de abrir mão da paróquia que está à frente.

Manzano

Há quem já trabalhe com a possibilidade de que se Macchione não concorrer a eleição este ano, busque apoiar uma candidatura de Fábio Manzano, que saiu recentemente da Secretaria de Desenvolvimento e Relação do Trabalho. A portaria de exoneração, inclusive, foi publicada ontem no Diário oficial do Município.

Pupilo

Manzano é visto como um dos “pupilos” de Macchione, principalmente por estar a frente de diversos projetos realizados na cidade. Lembrando que Manzano esteve com Macchione até mesmo no mandato anterior. A saída dele da administração foi justificada por afazeres em seu escritório, principalmente nesse período eleitoral.

Bons resultados

E tem um histórico positivo à frente da secretaria que gerenciava. Quer seja com os cursos profissionalizantes, a abertura do Senai, os procedimentos para os microempreendedores individuais e outro.

Sinval

E como anda Sinval Malheiros que ocupou um lugar na Câmara Federal com a licença maternidade de Renata Abreu?

Aos médicos

O Congresso Nacional manteve, em votação conduzida na última quarta-feira (4), a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de vetar a possibilidade de revalidação de diplomas de Medicina expedidos no exterior por universidades privadas – atendendo à reivindicação da Associação Paulista de Medicina e de outras entidades médicas estaduais e nacionais. A decisão de Bolsonaro ocorreu em 18 de dezembro do último ano, quando ele sancionou o Projeto de Lei 4.067/2015, que dispõe justamente sobre o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Sistema

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet disponibiliza uma página que possibilita a consulta e o acompanhamento das atividades financeiras dos partidos políticos que são informadas à Justiça Eleitoral por meio do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). O Divulga SPCA permite a consulta às prestações de contas completas das agremiações apresentadas ao TSE entre 2017 e 2019, além da movimentação financeira registrada em 2020, na medida em que essas informações forem sendo lançadas no sistema pelos seus diretórios nacionais.

Coronavírus

O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, garantiu a deputados nesta quarta-feira (4) que os protocolos para prevenção ao coronavírus estão sendo seguidos em portos, aeroportos e fronteiras. Ele falou à comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha o assunto. De acordo com Torres, cabe à Anvisa, em parceria com funcionários de portos e aeroportos e, no caso das fronteiras, com autoridades sanitárias locais, receber informações sobre possíveis doentes para que eles sejam encaminhados para testes e quarentena, conforme o caso.”Esses protocolos definem atuações, definem responsabilidade naquilo que chamei de primeira linha, que é a atuação de um grupo que chamamos de gerência geral de portos, aeroportos e fronteiras, o GGPAF”, completou.