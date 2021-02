PENEIRA FINA 06/02/2021

CATANDUVA LARANJA

A nova calibração do Plano São Paulo de combate ao coronavirus foi anunciada ontem sexta-feira (05) pelo governador João Dória, Catanduva permanece na “Fase Laranja”. A informação desagradou catanduvenses, principalmente do setor de eventos, bares, restaurantes e lanchonetes. A equipe do setor de bares que protagonizou a manifestação na semana passada (capa de O Regional do dia 28 de janeiro) demonstrou grande decepção com as medidas tomadas e pretendem se reunir com o prefeito Padre Osvaldo para que medidas mais flexíveis sejam discutidas. Segundo os empresários, o setor tem acumulado dívidas, e com o curto espaço de tempo que é permitido a abertura, eles não pagam nem as despesas.

FASE LARANJA

Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido. Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre 6h e 20h em todos os 645 municípios. Somente a partir da fase verde, a mais branda, é que essa comercialização poderá voltar a ser feita sem as restrições atuais. Todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir as normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.

NÚMEROS DA PANDEMIA

Com os dados epidemiológicos semanais divulgados ontem sexta (05), a média estadual passou de 347,8 para 343,7 novos casos por 100 mil habitantes. A taxa de novas internações foi de 51,9 para 48,3 a cada 100 mil habitantes, e as mortes ficaram praticamente estáveis, em 7,0 por 100 mil habitantes. A pressão sobre o sistema hospitalar diminuiu mais uma vez, mas ainda exige acompanhamento ininterrupto. A média estadual de ocupação de leitos de UTI por pacientes graves de COVID-19 caiu de 69,9% para 67,2%, com 20 vagas a cada 100 mil habitantes.

MAIS FEIRAS NA CIDADE

A Sra Júlia Wayego, secretária de Meio Ambiente, Rodrigo de Souza, diretor de Agricultura juntamente com o prefeito Padre Osvaldo estiveram reunidos com feirantes de Catanduva e região para debaterem fomentar o setor. A ideia é estar atendendo os bairros da cidade que será dividida “por regiões” com feiras periódicas. Em sua concretização o projeto trará várias feiras alternadas visando atender toda cidade. “Neste momento, a expansão de dias e locais para realização de feira livre vimos essa iniciativa de forma positiva, esse movimento trará impacto para economia, geração de renda”, destacou o prefeito.

EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO

Ontem uma Claudia, não a da saúde, agora outra Claudia, a “Cosmo” secretária da educação que já começou mandando efetivos embora se aproveitando do “período probatório” pois a dispensada supostamente estaria maltratando servidores. Desde o início, todos viram como uma excelente alternativa a entrada da secretária que também já foi diretora de escola. Porém, ela vem emplacando uma série de erros. Primeiro foi uma mudança, que os professores brigaram e ela voltou atrás. Segundo, foi a utilização do material didático fornecido pelo Governo Federal gratuitamente, Contudo agora vai abrir uma licitação de urgência para adquirir os livros que deveriam ser entregues nesta semana. Vai pagar mais caro e pode atrasar.

DESEQUILIBRIO DA SECRETÁRIA?

Claudia fez reuniões impondo determinações que não foram muito bem aceitas pelos diretores que não tiveram espaço para contestar ou mostrar outro ponto de vista. Além disso, aparentemente vazou um áudio da Secretária meio que “destemperado” contra uma diretora, que na sequência logo apagou e fez uma nota de desculpas. Uma das últimas imposições foi o horário. A escola deve estar aberta das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço. Nas escolas de Educação Infantil, por exemplo, não possuem nenhum servidor para a área administrativa, sendo tudo feito pelo diretor. A secretaria poderia tirar meia dúzia de diretoras que ficam no “Palácio da Educação” ao telefone e destaca-las para ajudar nas escolas… Ou estão no palácio porque são rainhas. A ideia de levar “o Octacílio inteiro” para a secretaria em cargos de comando só’ esta fazendo a educação patinar, Infelizmente! ( Espaço aberto para a secretária)

DEBATE ESPORTIVO

O prefeito, vereadores e secretários participaram de um debate esportivo frisando o impacto social que a área esportiva causa na sociedade como um todo. O evento aconteceu no Teatro Municipal na tarde de ontem (05) e foi avaliada como positiva. “Esse é o caminho, o início de um ciclo que contempla o esporte. O momento é difícil, mas precisamos inovar. Vamos auxiliar as ações e mobilizar as secretarias, criando oportunidades”, frisa o Prefeito Padre Osvaldo. Por parte da administração municipal participam: Marcos Braga – secretário municipal de Esporte, Cláudia Monteiro – secretária municipal de Saúde e Cláudia Cosmo – secretária municipal de Educação.

DO PRESIDENTE DA CAMARA

O debate é de iniciativa do presidente da Câmara, Gleison Begalli e conta com a participação dos vereadores César Patrick, Maurício Ferreira, Nelson Tozo, Taize Brás e Carlos Alexandre, o Gordo do Restaurante. Dentre as propostas, o objetivo do debate é promover e descentralizar o Esporte. Na primeira etapa do evento, um plano de ação foi apresentado aos participantes, resultado de sugestões e ideias apontadas por representantes de diferentes modalidades, que também acompanham a reunião. Para este ano, o orçamento municipal para o Esporte é de R$ 1 milhão. “Não fosse a limitação orçamentária e a questão da Covid-19, estaríamos bem avançados com atividades esportivas”, reafirmou o prefeito.