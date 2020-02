PENEIRA FINA – 06/02/2020

Dengue

O que todos previam, aconteceu. Três das cinco mortes suspeitas por dengue em Catanduva foram confirmadas. E o número de casos da doença só sobe. São mais de 700 registros e outras 1800 notificações ainda dependendo de análise laboratorial. Numa média de 25 casos confirmados por dia de dengue. Enquanto isso, a prefeitura acredita que o hospital da dengue ainda não precisa ser aberto. Mas ao que parece, a tendência é só aumentar. Dizem os especialistas que o “boom” da dengue ocorre geralmente em meados de abril. Até lá tem muita água para rolar e muito foco do mosquito para eliminar. Sem contar, com os atendimentos médicos para ampliar.

Repelente

Não é à toa que a venda de repelentes em Catanduva teve um aumento considerável. Nas farmácias tirando os itens básicos, o repelente é o mais vendido atualmente. Todo mundo tentando se proteger de ser picado pelo mosquito.

Força tarefa

Que tal a prefeitura de Catanduva iniciar um mutirão, arrastão, qualquer ão, em busca de eliminar esses criadouros? A hora de fazer todo esse ataque ao aedes é agora, aliás, deveria ter sido antes, mas neste caso tem de ser para já.

Casos de família

O assunto agora em Catanduva são casos de família, desta forma: “Minha mãe está com dengue”. “Eu peguei dengue”. “Ah, lá em casa são meus filhos”. “Eu tenho vários parentes com dengue”

Dos males o menor

Tirando toda essa epidemia de dengue, dos males o menor. Pelo menos não temos registrados, ao menos que tenha sido divulgado, casos de Chicungunya ou zika vírus na cidade. Discurso de alguém bem otimista.

Ainda em saúde

A prefeitura de Catanduva aditou o contrato com a Associação Mahatma Gandhi no convênio para execução de serviços hospitalares de referência para atenção a pessoa com transtornos mentais ou necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e drogas. O convênio ficou mais caro em R$ 74 mil.

Reunião

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Comdu) realizada hoje às 17h30, reunião ordinária. Será no auditório da Prefeitura, com a pauta: Informações sobre a revisão do plano diretor de Catanduva e sobre a data da audiência pública para votação. Informações sobre recursos investidos pelo Cmdu e novas solicitações.

Banheiros

Na tarde de terça-feira, o vereador Ditinho Muleta, protocolou na Secretaria do Legislativo Catanduvense, uma indicação endereçada ao Prefeito, solicitando por melhorias nos banheiros da Praça da República.

Banheiros I

De acordo com o parlamentar, esta solicitação já foi feita diversas vezes através de indicações e requerimentos, mas o Poder Executivo ainda não atendeu a demanda. “Diariamente sou procurado por diversos munícipes que reclamam sobre as condições dos banheiros públicos localizados na praça, os mesmos não possuem acessibilidade e necessitam de reformas. As pessoas que utilizam o local chegam a relatar que é desumano usar aqueles sanitários, devido a falta de limpeza. Já encaminhei diversas indicações e requerimentos ao Poder Executivo, mas o mesmo trata com descaso a solicitação”.

Pedido

No texto encaminhado, Ditinho Muleta, requer que sejam feitas as adaptações necessárias para promover a acessibilidade aos sanitários; reforma e modernização dos itens e acessórios dos banheiros; manutenções periódicas e limpezas diárias.

Interrupção

A SAEC informa os moradores sobre interrupção no fornecimento de água nesta quinta-feira, dia 6, a partir das 9 horas. Serão atingidos os bairros: Vertoni, Bela Vista, São Francisco e Santa Rosa. Na ocasião, serão executados reparos na rede, devido a rompimento constatado na tubulação que passa entre ruas Seminário e Maceió. A SAEC pede que os moradores economizem água para que não sofram com desabastecimento.

Urnas

O Cartório Eleitoral de Catanduva inicia o trabalho de checagem das urnas eletrônicas. Hoje,, funcionários e imprensa acompanharão os procedimentos para dar início ao ano eleitoral.

Pronunciamento

Em seu pronunciamento durante a sessão solene de abertura do Ano Legislativo, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, afirmou que 2020 será mais um ano de protagonismo do Senado e da Câmara. Segundo Davi, as duas Casas se empenharão para aprovar pautas consideradas improrrogáveis, como a reforma tributária e propostas de ajuste fiscal.“Estamos no caminho da redução de gastos, do equilíbrio das contas públicas, da sustentabilidade orçamentária. Estamos no caminho do retorno do investimento público, do estímulo ao investimento privado, da geração de novos empregos e posso afirmar que cada um de nós teve atuação determinante para que tudo isso fosse possível”, disse o presidente ao abrir os trabalhos legislativos.

Segurança

O Projeto de Lei 6446/19 obriga fornecedores de mapas para dispositivos de navegação global por satélite (GPS) a ofertarem recurso de alerta ao usuário em caso de aproximação de áreas com alto índice de crimes. A proposta, do deputado Bibo Nunes (PSL-RS), tramita na Câmara dos Deputados. Segundo a proposição, as informações sobre crimes, incluindo as coordenadas de geolocalização, deverão ser ofertadas aos desenvolvedores de mapa de maneira gratuita, exclusivamente pelo Poder Público, por meio de repositórios públicos disponíveis na internet, de acesso universal e irrestrito, preferencialmente em seus portais de dados abertos.

