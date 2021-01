PENEIRA FINA 06/01/2020

CATANDUVA DAS ISENÇÕES

A cidade que coleciona “milionários ricos e milionários pobres” isenta IPTU de quem pode pagar. Catanduva tem uma lista que vai de clube a associação formada por grandes canavieiros dos quais a prefeitura tem sido “uma mãe”, mas isto deve acabar muito em breve segundo nossas fontes. Outro detalhe na prefeitura: Se um idoso que recebe um salário mínimo de aposentadoria for protestado por dever R$100 à prefeitura, este terá de arcar com custas processuais do chamado “jurídico”, indo este dinheiro para o bolso de alguns poucos somente, formando assim milionários criados pela prefeitura em nome de uma forçada cobrança (nada ilegal, mas de certa forma imoral) que para o pobre a palavra de ordem é: Ou paga ou paga! PS: “Milionário pobre” é aquele que coleciona casas, gavetas com muito dinheiro e vive uma vida de miséria não gastando nem com ele mesmo, é uma espécie de “Nono Correa moderno”.

DA VEREADORA TAÍSE BRAZ

“Ontem (04) seria o dia de inaugurarmos nosso gabinete. Por questões de segurança, estarei isolada nos próximos 10 dias, devido recomendações da Covid, pois tive contato com pessoa positivo, mas sigo bem e sem sintomas. Porém o trabalho segue remotamente, dando seguimento ao compromisso da nossa Campanha em defesa dos acessos dos grupos mais invisibilizados e por mais oportunidades. Este é um espaço coletivo e estarei a disposição para diálogos e composições”. (Vereadora Taise Braz via redes sociais).

NA SAEC

Ontem o prefeito Padre Osvaldo visitou a autarquia que é a campeã dos descasos com a cidade e a mais cara para os cidadãos. Entre as promessas de campanha estava ela, a grande SAEC que até hoje deu mais gasto que benefício à população. O prefeito fez questão de cumprimentar cada funcionário e ouviu alguns que apresentaram ideias que serão ainda amadurecidas. Pelas redes sociais o padre falou sobre a visita: “Conversamos com os servidores e transmitimos uma mensagem de esperança para esse novo ciclo de atividades. A SAEC é um braço da Prefeitura e vamos reforçar esse ideal de união de esforços, na prestação de serviços à nossa população” disse.

LUGAR DISPUTADO

A nova formação do legislativo catanduvense estará nos lugares que outrora só tínhamos um vereador e agora este lugar será disputadíssimo por mais edis. É um lugar que hoje está mais disputado que uma cadeira na mesa diretora, quem sabe será tema e título de filme. Depois do sucesso de “O Poço” do diretor Galder Gaztelu-Urrutia nossos edis poderão protagonizar “O Muro” com grande elenco. Falamos pessoalmente com Ivan: “Acabou a solidão, agora vai sobrar vereador em cima do muro”. Pena que custará caro para o município tanto financeiro quanto em desserviço.

FAXINÃO

Logo que iniciou o governo, Padre Osvaldo deu ordem para uma “força tarefa” para faxinar a cidade de ponta a ponta. O maior problema hoje enfrentado nesse tipo de intervenção é a má qualidade do serviço. Se o governo não tiver secretário e diretores ativos suficientes para “zelar da qualidade do serviço prestado”, pode acontecer de a “caca dos pombos só mudarem de lugar. Um absurdo se passava por comum no governo Marta e não pode se repetir, era o mato crescer dentro de uma secretaria e a secretária dizia: “Tô vendo” e não fazia nada. Que a faxina seja feita, mas com qualidade!

DOCUMENTAÇÃO VEICULAR

A partir da segunda-feira (4/1), a emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) passou a ser exclusivamente no formato eletrônico, evitando assim o documento impresso em papel moeda (papel verde). A medida atende a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e trará maior praticidade ao cidadão, que poderá acessar o documento direto do seu smartphone. A resolução nacional determina o lançamento do CRLV-e, que é a unificação em um único documento digital o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento (CRLV). O CRLV-e somente poderá ser expedido após a quitação dos débitos, encargos e multas de trânsito.

DOCUMENTOS ANTIGOS

Caso você já possua o documento de transferência de seu veículo no papel verde, fique tranquilo. Ele continuará sendo válido para veículos adquiridos antes do dia 4/1/2021. Se o condutor vender seu carro a partir de amanhã, dia 5/1, e possuir o documento digital, ele deve solicitar a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e). Ela garantirá ao vendedor e comprador do veículo maior agilidade na transação.

DEMAIS AUTENTICAÇÕES

A entrega do CRV original com reconhecimento de firma (ou nota fiscal e decalque do chassi-veículo zero km) no momento de compra e venda continua obrigatória, mediante agendamento na opção “Retirada/Entrega de documentos-CRV, disponíveis de forma online no portal do DETRAN. SP. Para fins de fiscalização, o motorista poderá apresentar o CRLV-e na versão digital, via aplicativo, ou, se preferir, poderá imprimir o documento em papel comum. No entanto, não haverá a obrigatoriedade do porte da versão impressa.

DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde está traçando estratégias para campanha vacinação contra a Covid-19. Em reunião, a informação repassada ao município pela GVE 29, de Rio Preto, é de que o Estado seguirá um cronograma de imunização, que terá início em 25 de janeiro. Os primeiros a receberem as doses serão os idosos e profissionais de saúde.