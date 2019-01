PENEIRA FINA – 06/01/2019

Demanda nas escolas

A secretaria Municipal de Educação publicou no Diário Oficial do Município diretrizes para os procedimentos e atendimentos a demanda escolar nas unidades da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2019. No documento estabelece que sempre que houver disponibilidade de recursos físicos terão referencias para média de alunos, 08 para crianças de berçário I, 10 crianças para berçário II, 15 para maternal, 20 para classes de Jardim I, 25 para classes de Jardim II. Para o Ensino Fundamental serão 25 alunos para o 1º e 2º ano, 30 para as classes finais do Fundamental, na educação de Jovens e Adultos fica estabelecida a média de 35 para alunos das classes iniciais do Ensino Fundamental e 40 para os anos finais. “ Ao final de cada bimestre, se constatar aumento ou diminuição da demanda escolar, a Direção da Escola deverá encaminhar a proposta à Secretária Municipal de Educação, para apreciação e decisão”, diz o documento assinado pela secretária Tania Fonseca.

Mutirão

A prefeitura de Catanduva inicia na segunda feira um mutirão de limpeza nos bairros da cidade. Na agenda, uma região será contemplada por vez. No primeiro dia será o Nova Catanduva, Imperial e Gabriel Hernandes.

acelera

“Desta forma, aceleramos o processo de manutenção, levando melhorias aos quatro cantos da cidade, dando condições de mobilidade à população, além da drenagem e limpeza das ruas, praças e terrenos”, comenta o prefeito Afonso Macchione Neto.

Entre os serviços, está prevista a limpeza e roçagem de praças, áreas verdes e terrenos, raspagem, limpeza e reparo de guias e sarjetas, desobstrução de galerias de águas pluviais e bocas de lobo, podas de árvores e plantas em praças e canteiros, operação tapa-buracos e revitalização de placas de trânsito e sinalização de solo.

Tarraf

Moradores do Tarraf aproveitam para questionar quando o mutirão chega ao bairro. O asfalto e as praças do bairro são críticas dos moradores que afirmam estar abandonados.

Daniel Soubhia

Situação do asfalto no prolongamento da Daniel Soubhia, no acesso a Alameda Barcelona também precisa ser verificado. Feito a pouco tempo, há muitos buracos no trecho que vai da Antonio Girol até a Alameda.

Capacitar

“Em 2019 , seguimos firmes com a nossa proposta de capacitar mão de obra para o mercado de trabalho. No ano passado, 3 mil pessoas participaram de cursos de capacitação e oficinas. Vivemos em uma era onde as vagas de trabalho são muito concorridas e apostamos na profissionalização como diferencial para novas oportunidades”, disse o prefeito Afonso Macchione Neto.

Boa notícia

Projeto em teste inicia com o ano letivo em 2019 uma parceria inédita entre Etecs e Fatecs. No curso Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em Desenvolvimento de Sistemas – Articulação dos Ensinos Médio-Técnico e Superior (AMS), o jovem começa o Ensino Médio na Etec, aprende uma profissão técnica, realiza estágio, e já ingressa no ensino superior para aprofundar seus conhecimentos na Fatec. Baseado no modelo internacional P-Tech.

Hidrômetros

A Saec abriu licitação para a compra de hidrômetros, nos mesmos moldes da anterior, na qual devolveu 7 mil equipamentos que estariam em desacordo com o contrato. O objetivo é comprar durante o ano até 10 mil medidores de água.

Enquanto isso

Investigações sobre a situação ainda são realizadas. A Câmara dá prosseguimento a CEI dos Hidrômetros e que deve ter depoimentos colhidos a partir de fevereiro. Já foi solicitada a prorrogação da CEI.

Frase: “O aumento do transporte em São Paulo será de 7,5%. Enquanto isso, o salário mínimo teve aumento de 4,6%. O governo de SP é um Robin Hood às avessas: tira de quem tem menos para dar aos ricos”, deputada estadual Beth Sahão.

Leis e veto

O presidente Jair Bolsonaro vetou a criação de benefícios fiscais para empresas que estão na área da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) ao sancionar a Lei 13.799/19, que prorrogou os benefícios para as superintendências da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene). A sanção faz parte de um pacote de 11 novas leis, as primeiras sancionadas pelo novo governo. O benefício fiscal da lei é um desconto de 75% no Imposto de Renda das empresas das regiões incentivadas e valerá até 2023. O Ministério da Economia justificou o veto afirmando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 não considerou a extensão dos benefícios para o Centro-Oeste. Também foi sancionada a Lei 13.794/19, que regulamenta a profissão de psicomotricista, relacionada ao aprendizado e à maturação dos movimentos do corpo humano, e cria os conselhos regionais e federal da atividade.

