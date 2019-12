PENEIRA FINA – 05/12/2019

Prefeita

A Prefeita Marta divulgou que mais uma turma, formada por moradoras da comunidade, terminou o curso de corte e costura, Cras Juca Pedro. “Elas fizeram lindas peças de roupas. Vemos o quanto esse tipo de iniciativa, em proporcionar capacitação, é importante para as pessoas, pois proporciona aprendizado e abre oportunidades para trabalhos de casa e até para geração de renda e emprego às famílias”.

Hoje

A SAEC divulgou que a avenida Eng. José Nelson Machado, entre as ruas Aracaju e Belém estará interditada nesta quinta-feira, dia 5. A recomendação é de que os motoristas evitem o trecho entre as 7h e 11h. Na ocasião, equipes realizarão a substituição de ramal de esgoto em imóvel localizado na avenida Eng. José Nelson Machado nº 1.118. A SAEC ainda deu dica que como ter acesso à rodovia Washington Luís ou Hospital São Domingos, os motoristas terão como rota alternativa a avenida Eng. José Nelson Machado, com desvio pela rua Aracaju, passando pela Rio Claro e Belém, com o retorno para a avenida.

Comunicado

A Secretaria Municipal de Saúde informou que não há registro de óbito por dengue, nas últimas semanas, em Catanduva. O esclarecimento é necessário frente as especulações geradas nas redes sociais que relacionam a morte de um morador com a doença, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro. Apesar de o caso ter ocorrido por outras causas, conforme atestado de óbito, foi iniciado procedimento para investigar a ocorrência de doenças como dengue, leptospirose e meningite.

Alunos

“O Melhor Estudante de Catanduva”, lançado pelo Rotary Club Catanduva Norte, é um concurso que incentiva os jovens a se dedicarem aos estudos e, como consequência, a se aplicarem cada vez mais em sala de aula. As escolas mantidas pela Prefeitura tiveram 48 alunos que fizeram parte da competição. Duas escolas da Rede Municipal de Ensino foram premiadas. A secretária de Educação, também marcou presença no evento, que contou com a participação de autoridades no Centro Professorado Paulista, o CPP.

Exames

A Campanha Novembro Azul, focado na saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata, terminou de forma positiva em Catanduva. De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês, foram contabilizados 547 pedidos de exames de PSA, que mede a quantidade de proteína produzida pela próstata.

Saúde

No mês de luta contra a Aids, a Secretaria Municipal de Saúde realizará testes rápidos de HIV e sífilis. Na sexta-feira, dia 6, as equipes concentrarão os atendimentos no Mercado Municipal. O grupo já esteve em atendimento na cadeia pública do município. O movimento estratégico é organizado pela equipe do programa IST/Aids e conta com apoio de alunos do curso de Enfermagem da ETEC Elias Nechar.

Chá do Bem

No dia 30 de novembro, os Voluntários do Bem de Urupês promoveram o Chá do Bem pró Hospital de Câncer de Catanduva. Com renda 100% revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva, o evento reuniu cerca de 300 pessoas no salão paroquial da cidade.

Escola

A prefeitura de Itajobi investindo no futuro das nossas crianças! As escolas municipais contam com apoio de projetos e programas que complementam a educação de nossos alunos. Agora eles têm aula de violão, dança, canto coral, informática, xadrez, além de esportes como judô, e outras atividades. A rede municipal de educação de Itajobi conta ainda com um Núcleo de Apoio Escolar com profissionais especializados no acompanhamento do rendimento dos alunos.

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser feitas de 21 a 24 de janeiro de 2020. O calendário do processo seletivo do primeiro semestre do ano que vem foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula dos selecionados deverá ser feita de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera também entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro.

Política

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que espera aprovar o pedido de urgência para a votação do pacote anticrime, apresentado pelo grupo de trabalho responsável por analisar dois textos sobre o assunto encaminhados ao Legislativo. Uma das propostas originais foi elaborada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e a outra pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. De acordo com Maia, a expectativa é que o mérito do projeto seja votado na próxima semana, juntamente com a proposta que estabelece um novo marco legal do saneamento.

Veto

O Congresso Nacional manteve, na noite de hoje (03), o veto presidencial à recriação da propaganda partidária semestral na televisão e no rádio. A votação ocorreu em sessão conjunta da Câmara e do Senado. O veto chegou a ser derrubado pelos deputados, mas foi mantido no Senado, por uma margem estreita. Para ser derrubado, um veto precisa ter maioria absoluta em ambas as Casas – 41 votos no Senado e 257 votos na Câmara. Entre os deputados, foram 277 votos pela derrubada do veto, mas no Senado foram apenas 39, mantendo assim o veto presidencial. A propaganda partidária na TV e no rádio foi extinta em 2017.

