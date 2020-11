PENEIRA FINA 05/11/2020

VENCEU O MASTERCHEF

Irmã Lorayne é a vencedora do MasterChef, programa culinário da Band. A campeã que é professora do colégio Ressureição venceu as provas culinárias e conquistou o paladar dos jurados mais exigentes da tv brasileira. Parabéns pela conquista, levando o nome de Catanduva ao Brasil!

VENCENDO A COVID

Um novo boletim médico sobre o atual quadro de saúde do médico e deputado federal Sinval Malheiros foi divulgado nesta quarta-feira (04). De acordo com a assessoria Sinval está lúcido. Já o assessor parlamentar Durgan Ballan Neto continua grave apresentando uma pequena melhora mas continua intubado.

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

Olhando a arrecadação em dinheiro que os candidatos tem recebido de pessoas físicas da pra ver que a eleição também faz milagres e o “Leão” deve ficar de olho nas declarações do imposto de renda deste povo. Pessoas que não tem “um gato pra puxar pelo rabo” doando quantias significativas a candidatos soando muito estranho. O interessante É que os valores são sempre parecidos. Quem sabe os ingleses acreditam né?.

PRAÇA DA REPÚBLICA

A Prefeitura de Catanduva informa que fará revisão geral do calçamento da Praça da República ao longo deste mês. Os novos sanitários públicos também estão em fase final de implantação.

CASSAÇÃO DA PREFEITA

Depois que populares começaram juntar material e depoimentos para preparar a cassação Prefeita Marta por improbidade administrativa eis que surge a ideia de um novo calçamento para nossa Praça da República e já esta em andamento.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) realizou pesquisa de opinião com representantes municipais para compreender os problemas enfrentados no desenvolvimento dos planos de ações do Programa Parcerias Municipais e como o Estado pode colaborar para superar as dificuldades, além de aprimoramento do Programa. A pesquisa foi encaminhada aos 563 municípios que aderiram à iniciativa e cerca de 30% responderam.

PARTICIPARAM

Os municípios que mais participaram são de pequeno porte (menos de 50 mil habitantes), o que corresponde a 77% dos participantes. Municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes representam 12%; 10% possuem entre 100 mil e 499 mil e 1% têm mais de 500 mil habitantes. O estudo é composto por 20 questões divididas nos seguintes blocos: Identificação do município/representante municipal no Programa; Avaliação geral do andamento dos Planos de Ação e a Continuidade do Programa.

COMO ESTÃO OS MUNICÍPIOS

Com o objetivo de investir no desenvolvimento regional por meio da Saúde, Educação e Segurança Pública, o Programa definiu 7 desafios prioritários, sendo: Ampliação do acesso à creche, Universalização do acesso a pré-escola, Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, Redução das taxas de Mortalidade Infantil e Materna, Redução dos óbitos prematuros por Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT), Fortalecimento das redes de combate à violência sexual e Promoção de ambientes menos suscetíveis a roubos.

COMO ESTAO OS MUNICÍPIOS II

Segundo a pesquisa, a execução dos planos de ação pactuados apresenta atraso ou paralisação na maioria dos desafios. O desafio de alavancar a qualidade do ensino fundamental foi o mais afetado, sendo que 2/3 dos municípios está com seu plano paralisado ou atrasado. Os dois desafios da área de segurança pública também foram bastante afetados e 57% dos participantes da pesquisa admitem necessitar do Estado para executar as ações previstas.

TRATAMENTO PÓS COVID

O Projeto de Lei 5026/20 garante assistência integral à saúde dos indivíduos diagnosticados com Covid-19, sintomáticos ou não, mesmo após o término do tratamento convencional dos sintomas ou da alta hospitalar. O objetivo é prevenir, acompanhar e tratar possíveis sequelas ocasionadas pela doença.

TRATAMENTO PÓS COVID II

A proposta foi apresentada pelo deputado Célio Silveira (PSDB-GO) à Câmara dos Deputados.“Já ficou demonstrado que, mesmo após a cura dos sintomas, a ocorrência de sequelas é comum, principalmente as neurológicas, as dos sistemas cardíaco e respiratório e as psicológicas, além dos casos de reincidência da infecção”, afirma. Silveira observa ainda que, apesar de os brasileiros já terem garantido acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), a medida prevista no projeto trará maior efetividade à atenção aos usuários.

FALTA REMEDIOS NAS UBSs

Recebemos a reclamação de um idoso que tenta pegar remédios para tratamento de diabetes há mais de 60 dias e só tem ouvido “não tem” do farmacêutico. A UBS em questão é a do Jardim Vertoni, bairro e conta com 3 vereadores e 2 deles disputam a reeleição. Vergonha para dona Marta que deu férias ao secretário em plena pandemia e vergonha para os vereadores que tem a cara de pau de pedir o voto no seu próprio bairro sem prestar o mínimo de serviço.

ERRATA

O projeto de lei que garante a isenção nas contas de água para a tarifa social residencial não foi aprovado, mas sim teve o pedido de vistas por 10 dias, aprovado pela Câmara.

CLIMA QUENTE

E as campanhas políticas seguem em clima quente. Últimos dias para as eleições municipais e os ataques não deixaram de existir. Principalmente entre dois candidatos Beth Sahão, do PT e Padre Osvaldo, do PSDB.

MEMES

E a internet não perdoa. O que mais circula hoje em dia são os memes dos candidatos. Uma ediçãozinha aqui, outra ali. Pá! Atacar e contra-atacar tem sido mais fácil do que nunca. Cabe aos eleitores analisarem o que de fato pode ser levado em consideração e aquilo que pode ser ignorado. Mas muitos deles são bastante criativos, isso não dá para negar.