PENEIRA FINA – 05/08/2019

Retorno

Os vereadores de Catanduva retornam às sessões legislativas nesta terça-feira. E nós já adiantamos aqui pelo menos duas proposituras que serão votadas nesta primeira sessão ordinária depois do recesso parlamentar de julho. Mas não serão apenas estes. Na Pauta, o presidente da Câmara incluiu 13 projetos para serem votados. Uma pauta extensa e, sempre quando há o retorno das sessões, vereadores aproveitam para discursar durante o tempo de expediente. Portanto, a primeira sessão legislativa depois do recesso não deverá ser tão curta.

Projetos

Dentre os projetos elaborados por vereadores está o do presidente do Legislativo, Luís Pereira. O parlamentar determina que a Saec fica obrigada em proceder a regularização dos ramais, começando em imóveis que estão com água cortada ou pela solicitação do proprietário do imóvel. Ainda conforme a proposta protocolada, o consumidor será responsável pelo pagamento dos custos para adequação de seu imóvel, entretanto, tais valores serão divididos em 36 parcelas iguais, mensais e consecutivas, inseridas 30 dias após o término da regularização, nas contas de água e esgoto.

Fundo

Há também inserido na pauta projeto do vereador André Beck que autoriza a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva criar o “Fundo Assistencial”, para concessão de isenção total nas contas de Água e Esgoto.

Em segunda discussão

Dois projetos entram na pauta para serem votados em segunda discussão. O que autoriza o Poder Executivo a efetuar Permuta de área de sua propriedade e o que autoriza o Poder Executivo a doar, sem encargos, dois imóveis de sua propriedade à Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC.

Participação

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira, participou na Estação Cultura “Deca Ruettte”, do lançamento do livro “Um Amor para Sempre”, de Maria de Lourdes Ribeiro Porto Ruette, que inclusive dá nome ao espaço público com o codinome que recebeu de amigos e parentes. O evento que começou por volta das 20 horas, foi realizado pela família Ruette em parceria com a Secretária de Cultura.

AGORA VAI

Muitos aguardavam o fim da reforma do Teatro Municipal que ficou mais de dois anos fechado para obras. Recentemente a prefeitura, abriu a agenda de eventos para interessados e, agora, o local receberá os primeiros espetáculos. Não será uma atividade gratuita. O evento, que tem três dias e três peças teatrais tem parceria com Sesc-SP.

No Senado

Na sessão deliberativa da próxima terça-feira (6), a partir das 16h, estão duas propostas de emenda à Constituição (PECs) e dois projetos de lei. A PEC 82/2019pretende restringir a possibilidade de os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) — e de outros tribunais — tomarem decisões de forma individual.O texto impõe limites a pedidos de vista e decisões cautelares monocráticas (liminares) no Judiciário. Segundo a matéria, essas decisões ficam proibidas nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia de lei ou ato normativo. Durante o recesso judiciário ou em situação de urgência e perigo de dano irreparável, o presidente da Corte deverá convocar os demais membros para decidir sobre o pedido de cautelar.

Remédios

Também na Ordem do Dia, a PEC 2/2015, de autoria do senador Reguffe (sem partido-DF), proíbe a tributação de remédios. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) na legislatura passada e, se aprovada em Plenário, seguirá para a Câmara dos Deputados. O texto teve como relatora a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que fez emendas à proposta. Originalmente, Reguffe propunha a alteração do artigo 150 da Constituição Federal para que todos os medicamentos destinados para o uso humano estivessem isentos de tributação. Mas a relatora alterou o projeto para que a imunidade seja aplicada apenas aos impostos, e não a todos os tributos. A intenção da proposta é diminuir o valor para facilitar acesso a medicamentos pelos brasileiros.

Debate

A proposta do governo para a reforma da Previdência será debatida por representantes do governo e de sindicados nesta segunda-feira (5), às 9h, no Senado. A audiência faz parte de um ciclo de debates promovido desde o primeiro semestre pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) sobre as implicações da reforma sobre as várias categorias de trabalhadores, aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Foram convidados, além de representante do Ministério da Economia, o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), Mauro Silva; o diretor do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Simprofaz); Achilles Frias; o presidente da Força Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres; o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, Valeir Ertle; o presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), Décio Bruno Lopes; e o secretário- executivo da Intersindical, Edson Índio.

Segundo turno

A Câmara dos Deputados pode votar a partir de terça-feira (6), em segundo turno, a proposta de reforma da Previdência (PEC 6/19). O texto aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Da mesma forma que o primeiro turno, a proposta precisa do voto de um mínimo de 308 deputados para ser aprovada e então enviada ao Senado, onde também passará por dois turnos de votação.

Da Redação