PENEIRA FINA 05/06/2020

Mudança de data?

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, conversou na noite de quarta (3) com os epidemiologistas Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, e Ana Ribeiro, do Observatório Covid-19, para ouvir sugestões sobre cuidados para a realização das eleições municipais. Também participaram da reunião virtual o físico Roberto Kraenkel, especialista em estatística de epidemias, e o biólogo Átila Iamarino. O ministro Luís Roberto Barroso está em contato com sanitaristas, epidemiologistas e biólogos para angariar informações acerca das medidas de segurança que terão de ser tomadas para a realização das eleições. Os dados obtidos nessas reuniões serão compilados e apresentados aos ministros da Corte e aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, uma vez que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre eventual adiamento das Eleições 2020.

Por enquanto

O Calendário Eleitoral é mantido. E já foi anunciada a possibilidade de convenções partidárias serem realizadas de forma virtual, mesmo o prazo para essa realização ser de 20 de julho a 5 de agosto deste ano.

Pavimentação

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes divulgou ontem pelas redes sociais , a pavimentação da continuação da avenida Otavio Adami, novo acesso ao nova Catanduva. “A avenida Octávio Adami está sendo asfaltada. Hoje mais uma etapa dos serviços de pavimentação foi executada. A via será opção de tráfego para os motoristas ao Nova Catanduva e bairros vizinhos”, disse.

Interdição

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) informa que a rua Santa Catarina, entre as ruas Goiás e São Paulo, será interditada nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 7 horas. Na ocasião será a substituição de ramal de água. A SAEC orienta aos motoristas que evitem as imediações no período de execução dos trabalhos. A via será liberada, tão logo os serviços sejam concluídos, por volta de 10 horas.

Pesquisa

A pandemia da Covid-19 tem afetado os mais diversos setores da economia no mundo todo. Com o objetivo de entender quais foram os principais impactos da crise até o momento e as perspectivas de recuperação dos negócios estabelecidos no Brasil, a Deloitte realizou uma pesquisa inédita com 1.007 executivos de 662 empresas de 32 segmentos de atividades. O levantamento retrata um cenário de impactos sem precedentes nas organizações, mas também uma capacidade de reação rápida da maior parte delas, acelerando mudanças em diversas frentes, a partir de ações já implementadas ou a implementar até junho, dentro do intervalo que compreende cerca de 100 dias após a decretação da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A pesquisa identificou as ações de respostas das empresas a partir de seis dimensões: governança da crise, gestão de pessoas, impactos financeiros, cadeia de suprimentos e operações, clientes e receitas e tecnologia e meios digitais.

Reflexos

Sobre os reflexos nos negócios ao longo desses primeiros 100 dias da crise, 67% dos respondentes esperam redução das receitas e vendas, enquanto 68% preveem diminuir custos e despesas. Embora 56% acreditem que poderá haver problemas de inadimplência dos clientes, 65% indicam intenção de manter o seu quadro de funcionários. O estudo aponta que, para todos os setores de atividade, o nível de endividamento deve aumentar. Os setores de TI e telecom são os únicos que aparecem com aumento do volume de serviços no período, enquanto turismo, hotelaria e lazer, junto com o de veículos e de autopeças, são os que se destacam com reduções mais fortes das receitas.

Uma ideia

Como diz o ditado, nada se cria, tudo se copia. Uma boa iniciativa feita pela Prefeitura de Rio Preto poderia ser trazida para Catanduva. Na cidade vizinha, representantes dos estabelecimentos comerciais deverão fazer um curso on-line da Secretaria de Saúde sobre a Covid-19. O curso possui cinco módulos, com carga horária de quatro horas. O conteúdo apresenta informações sobre o coronavírus, sintomas, prevenção e também um guia para comerciantes. O objetivo é além de informar sobre a doença, apresentar medidas de prevenção e segurança a serem adotadas pelas empresas.

Auxílio

A Advocacia-Geral da União (AGU) celebrou, em conjunto com o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal e a Dataprev (empresa pública responsável pelo sistema de cadastro dos usuários), mais um acordo judicial de abrangência nacional para aperfeiçoar a análise de pedidos de pagamento do Auxílio Emergencial. Desta vez, no âmbito de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal para questionar supostas falhas relatadas pelos usuários na utilização do aplicativo do programa. Na semana passada, o Governo Federal já havia assumido em outro acordo o compromisso de concluir a análise de pedidos do Auxílio Emergencial em até 20 dias corridos. Agora, União, Caixa e Dataprev assumiram outros sete compromissos em acordo homologado.

Levantamento

Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp) aponta que oito projetos de leis (PLs) sobre o ITCMD (imposto sobre heranças e doações) tramitam na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) desde o início da legislatura em 2019. A aprovação de alguns desses PLs pode impactar de forma positiva as famílias ou indivíduos que buscam a regularização da propriedade sobre os bens herdados de pessoas que perderam a vida. O presidente do Sinafresp, Alfredo Maranca, lembra que o procedimento do inventário está condicionado à verificação de incidência e recolhimento de imposto estadual, denominado ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. Para o sindicato, o crescente número de mortes noticiado pelas autoridades de saúde durante a pandemia explicita a necessidade de debater essa tributação, dar celeridade à apreciação dos projetos de lei, fazendo com que a cobrança do imposto seja proporcional ao patrimônio.