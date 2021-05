PENEIRA FINA 05/05/2021

JUVENTUDE

Catanduva é contemplada com a Casa da Juventude. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, na tarde de ontem (4). Ao todo, 50 municípios foram beneficiados com Casa da Juventude. Em Catanduva, o anúncio foi feito pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e pelo diretor de administração, o jovem Caio Augusto Fordiani. Ambos participaram da reunião “Municípios Amigos da Juventude”, no palácio do Governo do Estado na capital. Relembrando que Catanduva já conta com o projeto de criação do Conselho Municipal da Juventude.

JUVENTUDE II

A Casa da Juventude tem como objetivo amparar e fortalecer os jovens de 16 a 32 anos. Com direito a empreendedorismo, convivência e capacitação profissional. “Parabéns à Subsecretaria de Estado da Juventude, um dos esteios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, e que tanto faz a diferença. Como diz Malala Yousafzai: “Façamos o nosso futuro hoje e, de nossos sonhos, a realidade de amanhã”, ressalta Caio Augusto.

DESPEDINDO

Newton Fernando Veteri do segmento dos trabalhadores da Saúde deixa o CMS-Conselho Municipal de Saúde após 20 anos de dedicação e muito trabalho como conselheiro. Veteri sempre esteve atento a questões ligadas diretamente ao povo catanduvense que busca um tratamento para diversas doenças e um atendimento digno no sistema municipal de saúde que ainda deficitário no município. O conselheiro sempre foi atuante na questão das ambulâncias que ainda se encontram abandonadas e quebradas no fundo da Secretaria sem uma solução plausível e uma manutenção caríssima aos cofres públicos. Nosso aplauso e consideração ao excelente trabalho desenvolvido pelo conselheiro Veteri.

LIXO DA SAEC

Desde que o ex-prefeito Afonso Macchione decidiu transferir a coleta e destinação de lixo para a SAEC, a autarquia vem arcando com prejuízos de mais de R$ 7 milhões/ano. No final, quem acaba pagando caro são os moradores de Catanduva, que suportam contas de água e esgoto das mais caras do país! Em reunião com a imprensa local, na manhã de segunda, o Superintendente interino Renato Stuchi, disse com todas as letras que a transferência do lixo não fez bem a SAEC, pois reduziu a capacidade de investimento da autarquia municipal. Alguns vereadores na última legislatura votaram contra a transferência do lixo e já alertavam que isto afetaria as finanças da SAEC. Não é preciso muito para prever o óbvio. Mas outros interesses fizeram com que a transferência ocorresse. Agora não adianta chorar o leite derramado, mas precisamos os responsáveis tem que ser cobrados pelos munícipes.

PADRE E O IPMC

Ontem circulou nas redes sociais áudio de Pedro Cerose, membro do Simcat, dizendo que haveria reunião do Prefeito Padre Osvaldo com diretores do IPMC para discutirem a “intenção do isolamento de alguns dos benefícios da época da greve para que possa angariar fundos na somatória para poder pagar o dissídio de 2015”. Ninguém entendeu nada, mas os servidores públicos municipais ficaram preocupados com o suposto “isolamento” de benefícios. A reunião realmente ocorreu. O IPMC e Prefeito não se manifestaram oficialmente sobre que assuntos foram tratados na reunião, mas apuramos que foi discutido o aumento do percentual de desconto dos servidores para 14%, redução da multa de atraso no pagamento para 2% e retirada do repasse de 7% referente ao Plano de Saúde da dívida do dissídio. Tão logo for divulgada a ATA da reunião, O Regional estará informando os detalhes.

GLEISON x ROMAGNOLLI

O Presidente da Câmara Gleison Begalli protocolou Requerimento 532/2021, onde questiona o superintendente interino, Renato Stuchi, quanto à participação do vice-prefeito Cláudio Romagnoli na SAEC. Segundo Gleison, “teria chegado ao conhecimento do vereador que o vice vem participando com constante e questionável frequência em reuniões ocorridas na sede da SAEC, exercendo papel de gestor, pautando nos assuntos internos de interesses exclusivos da SAEC, com participações diretas nos processos de contratações, tratativas com fornecedores, procedimentos licitatórios e deliberando nos demais assuntos de competência exclusiva do Superintendente”. Nos bastidores algumas pessoas comentam que o PDT, partido político ao qual Gleison é filiado, que ocupa a maioria dos cargos em comissão da Prefeitura, estaria tentando emplacar mais uma indicação para o cargo de Superintendente da SAEC.

GLEISON x ROMAGNOLLI II

Segundos nossas fontes isto justificaria as investidas de Gleison contra o vice-prefeito. Não acreditamos nisso, o PDT na esfera nacional já exigiu Ministérios para apoiar Governos, mas em Catanduva acreditamos que isto não existe. O chamado Centrão, do toma-lá-dá-cá é coisa de Brasília, em Catanduva os políticos são diferentes! Por outro lado os brasileiros sempre foram acostumados a ver “vices decorativos”, sem nenhuma função que justificasse o salário recebido, mas Catanduva estamos vendo, (não acostumada a ver). Uma mudança de paradigma onde o vice-prefeito Cláudio Romangnoli está ajudando em todas as áreas e secretarias.