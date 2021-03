PENEIRA FINA 05/03/2021

FASE VERMELHA

A partir da Zero Hora deste sábado começam as restrições da fase Vermelha em todo Estado de São Paulo. Comerciantes estão apreensivos, pois, estão tendo dificuldade para pagar seus compromissos mensais e esse “novo fechamento” poderá agravar mais prejuízos em vários setores. A Guarda Municipal e a vigilância sanitária estarão percorrendo todos os estabelecimentos para averiguações caso haja necessidade ou alguma denúncia.

ESPLANADA

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, conseguiu a doação do serviço de desinsetização ao Residencial Esplanada. A ação será executada em toda a rede de esgoto, visando o controle de escorpião, atendendo, assim, a uma das principais reivindicações dos moradores. O serviço será desenvolvido sem contrapartida da Prefeitura.

ESPLANADA II

O trabalho é resultado de articulação liderada pelo Prefeito Padre Osvaldo, juntamente ao gerenciador de habitação Victor Daltin via setor privado. A empresa Ultra-Rápida atendeu à solicitação da administração municipal e se prontificou em somar esforços na revitalização do Residencial Esplanada, um dos principais projetos do Prefeito Padre Osvaldo e da Coordenadoria de Habitação.

PARCEIROS DA HABITAÇÃO

A parceira foi consolidada em visita do empresário Fernando Asprino, no gabinete do Chefe do Executivo na tarde de quinta-feira, dia 4. “Empresas solidárias que pensam no bem da cidade são nossas parceiras na construção de uma cidade cada vez melhor. Essa ação demonstra a vontade do setor privado em colaborar”, destaca Padre Osvaldo.

VICTOR DALTIN

Responsável pela pasta de habitação do município, Victor Daltin tem se empenhado junto ao Estado para trazer mais moradias para Catanduva. Seu trabalho não tem só se pautado em imóveis novos mas, como nas notas acima, o empenho vai desde a dedetização até questões de acessibilidade, promovendo mais dignidade a população. Parabéns!

AULAS CONTINUAM

O Governo de SP confirmou quarta-feira (3) a continuidade das atividades presenciais nas escolas da rede estadual, mesmo na fase vermelha, a mais restritiva do Plano SP. A medida, já prevista no plano com obediência aos protocolos de segurança sanitária, tem objetivo de atender aos estudantes em situação de vulnerabilidade. A frequência presencial não é obrigatória e o ensino remoto será mantido, com aulas transmitidas diariamente pelo Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado. As redes municipais e particular têm autonomia para fazer o próprio planejamento, respeitando os limites legais e os protocolos do Plano SP.

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DAS AULAS

O Governo de SP definiu como critérios para formar o grupo de mais vulneráveis os alunos que têm necessidade de se alimentar na escola; os que possuem dificuldades de acesso à tecnologia ou não têm os equipamentos necessários para estudar remotamente. Na educação básica, As aulas presenciais serão ministradas de acordo com a necessidade de cada unidade. Os alunos que optarem pelas aulas remotas, terão de acessar o Centro de Mídias SP, por meio dos aplicativos com dados patrocinados ou pela TV Educação. Serão fornecidos roteiros de estudos impressos para todos os estudantes que precisarem de apoio.

MENOS CIRCULAÇÃO

Mesmo com as escolas abertas para os alunos mais vulneráveis, haverá uma redução expressiva de pessoas em circulação. No mês de fevereiro, cerca de 2,5 milhões de alunos e 165 mil funcionários estiveram presencialmente nas escolas estaduais. A previsão para os próximos 14 dias é que 500 mil alunos e 50 mil funcionários frequentem as unidades escolares.

BARES E RESTAURANTES

Comerciantes de bares, restaurantes e lanchonetes se reuniram na tarde sexta-feira (04) em uma choperia para debaterem a “nova fase vermelha” e os rumos que o setor deverá seguir a partir de então. Para tio Edson proprietário de choperia, a situação já chegou nos limites e muitos ali estarão entregando os seus pontos comerciais pois, a grande maioria dos Comerciantes do setor, paga o aluguel e está inviável manter estabelecimento aberto com curto espaço de tempo com faturamento pífio não cobrindo as despesas. Os empresários se reuniram com prefeito Padre Osvaldo mais a ideia da Administração é seguir à risca o “Plano São Paulo”.