PENEIRA FINA – 05/03/2020

Descartado

A Secretaria de Saúde de São José do Rio preto descartou Coronavírus em paciente que esteve em Catanduva depois de viagem para o Japão e que esteve na cidade para visitar familiares. O resultado dos exames confirmou que a mulher, de 38 anos, esta com Influenza B. A moradora da cidade vizinha saiu de Catanduva no último sábado, depois de ser atendida por hospital daqui com sintomas semelhantes aos apresentados pelos casos suspeitos de Coronavírus. Como esteve no Japão e teve contato com uma outra pessoa com a suspeita da doença, ela foi monitorada em Catanduva, até seu deslocamento para Rio Preto, onde mora. A notificação foi feita em Rio Preto, endereço de sua residência. Com o descarte deste caso, Catanduva se mantém sem suspeitos para Coronavírus e Rio Preto permanece com quatro notificações – três delas já descartadas e uma em investigação.

Medidas

Mesmo sem casos suspeitos, a cidade – até que enfim – elaborou um plano de atendimento a possíveis pacientes com suspeita do Coronavírus. Uma reunião foi realizada entre a secretaria, hospitais e gestores da saúde no município.

Treinamentos

Para esse atendimento – que seguirá as determinações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado, treinamentos serão realizados. Mas fica aqui uma observação: Precisou “quase termos um caso suspeito” para que fosse mobilizado?

Dengue

Novo balanço epidemiológico sobre dengue aponta que a cidade teve 3150 casos confirmados da doença e outros 3.494 ainda aguardam resultados. Do dia primeiro de março até ontem, dia 04, foram 21 notificações de suspeitos. Nenhuma delas saiu resultado ainda.

Contas

Fazendo uma conta simples pelo número de notificações de suspeitas de dengue em meses anteriores, podemos dizer que os casos de dengue devem estar reduzindo, pelo menos nesse início de mês. Isso porque em janeiro foram notificados 3962 casos suspeitos – numa média diária de 127,8 notificações. Em fevereiro o número foi maior – 4088. Com 140,9 notificações de pacientes com sintomas de dengue por dia. Nesses primeiros 4 dias, foram 21 notificações, o que dá em média 5,25 por dia.

Merenda

E terminou com a absolvição de Vinholi o suposto superfaturamento de merenda escolar, em licitação aberta em 2013. Os desembargadores do TJ negaram provimento de agravo promovido pelo Ministério Público na qual pedia a reforma da sentença proferida indicando a não existente de improbidade administrativa. O acórdão já foi publicado.

Quem se lembra?

Essa era a ação que foi movida depois de denúncia dos vereadores, incluindo o preço da carne paga para a merenda escolar. Uma Comissão Especial de Inquérito da Câmara chegou a ser montada, mas teve o relatório rejeitado pela maioria dos parlamentares.

Denúncia

A primeira denúncia de todo o caso foi feita pelo vereador Daniel Palmeira de Lima, depois da saída de sua esposa do setor responsável pela merenda, na Secretaria de Educação. Palmeira chegou até mesmo ir até o endereço das empresas vencedoras de licitação e denunciou o local como abandonado.

Patinho

Cidimar Porto, por sua vez, foi fazer pesquisa de preços em mercados da cidade. Comparou o preço da carne – patinho, que era comercializada aqui e a ofertada na licitação.

Meio mastro

O Governador de São Paulo decretou luto oficial por três dias, diante das mortes registradas na Baixada Santista. Em Catanduva, as bandeiras dos prédios públicos – Prefeitura, Samu, Estação Cultura e Saec – foram mantidas em meio mastro em respeito ao luto decretado.

Bombeiros

Bombeiros da região de Catanduva e São José do Rio Preto vão participar dos trabalhos realizados na Baixada Santista em busca de vítimas do desastre e que estão desaparecidas. Uma nota foi encaminhada pelo 13º Grupamento de Bombeiros, no final da tarde de ontem. No total, 11 profissionais irão se dirigir ao litoral de São Paulo.

Trigo no emprego

A saída de Fábio Manzano de seus cargos na prefeitura, o principal deles, a Secretaria de Desenvolvimento e Relações do Trabalho (Semdert) deve fazer com que Beatriz Trigo – que ocupa alguns cargos nessa administração (Estava na Habitação e Turismo, saiu do Turismo e assumiu Prodeica e afins) acumule também a Semdert. “Bota mais trigo ai para fazer crescer o negócio ainda mais”. A informação é extra-oficial, ainda não saiu nenhuma publicação a respeito.

sorteios

A Medida Provisória 923/20 autoriza as redes nacionais de televisão aberta, que oferecem entretenimento por meio de aplicativos, de plataformas digitais ou de meios similares, a realizar ações de marketing que envolvam sorteio de prêmios, distribuição gratuita de brindes, concursos ou operações assemelhadas. A autorização poderá ser concedida isoladamente à uma rede de televisão comercial ou ao conjunto das empresas do mesmo grupo, desde que constituídas sob as leis brasileiras e que estejam sob controle comum. As retransmissoras que veiculam a mesma programação básica da rede principal também poderão receber a licença, que é concedida pelo Ministério da Economia.

