PENEIRA FINA 05/02/2021

AS VERGONHAS DA SECRETÁRIA

Quando o Prefeito de Catanduva anunciou a vinda da Sra. Claudia Monteiro houve grande satisfação com a nomeação da mesma para a Secretaria de Saúde do Município, dado ao excelente Currículo da tal gestora. Contudo, todavia e entretanto, a mesma “queimou a largada” nomeando quem já não contribuía para ineficácia do setor. Foram nomes que trabalharam em antigos governos erroneamente e o erro foi conservado pela dona Claudia. O que tem de grave nisso? Ainda está precário e um descaso a questão das ambulâncias tão falada nesta coluna. “Pacientes estão viajando em veículos que abrem as portas em meio a viagem e tem que ser amarradas com arames. O que a secretária fez? NADA! Ps. A maioria destes veículos fica estacionada a menos de 10 metros da sala da secretária.

50 ANOS DA COCAM

O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa esteve ontem (04) visitando a indústria Cocam (Cia de Café Solúvel e Derivados); O alcaide conheceu a história de empresa que completou 50 anos de fundação em Catanduva, hoje a empresa é uma das maiores exportadoras da cidade. A Cocam exporta para mais de 35 países, possui cartela com mais de 60 produtos e gera cerca de 1 mil empregos diretos e indiretos. Osvaldo percorreu todas as instalações, incluindo a linha de produção. “Minha gratidão à diretoria da Cocam pela acolhida. Foi uma atividade enriquecedora. Para Catanduva é um privilégio ter uma indústria desse potencial, localizada na área central da cidade, sendo referência mundial”, destacou o prefeito.

CURSO LEGISLATIVO

Os novos assessores da Câmara Municipal de Catanduva terão a oportunidade de participar de um “curso legislativo” que será realizado sem custos aos funcionários da Casa de Leis nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 17 às 19 horas, no plenário da Câmara. A organização e apresentação do servidor efetivo da Casa, Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos. Reginaldo é servidor efetivo da Câmara desde 1996, pós-graduado em administração pública, especializado em sessão legislativa e especializado em processo legislativo. O curso conta com 6 tópicos importantes, dentre eles a organização e funcionamento da Câmara, todas as suas funções e principais aspectos. Também será cursado como funciona o processo e técnica legislativa, suas fases e peculiaridades.

DO “VACINÔMETRO”

Catanduva tem 4.362 pessoas vacinadas contra Covid-19. Acompanhe o número de profissionais que estão sendo imunizados contra a covid-19 em Catanduva. A partir desta quinta-feira, dia 4, a campanha foi ampliada para TODOS os trabalhadores da saúde. *Faça o seu pré-cadastro de imunização, evite filas e aglomeração. Acesse: www.vacinaja.sp.gov.br … (Atualização feita em 04/02/2021 às 16:31)

CÂMARA DE ITAJOBI

Por determinação da Justiça Eleitoral, os votos do MDB itajobiense poderão ser considerados inválidos. Tal decisão foi emitida pela Juíza Natalia Berti titular da Justiça eleitoral da comarca de Novo Horizonte/SP. A Ação movida pelo PSDB contra o MDB alegando fraude no processo eleitoral, segundo tucanos, O MDB inscreveu, como candidatos às vagas de Vereadores de Itajobi para o pleito de 2020, os candidatos e dentre eles “a cota feminina” exigida pela legislação eleitoral. Cumprindo as regras o MDB teve como candidato o “marido de outra candidata” que não fez campanha para si, mas para o esposo, ela não chegou a imprimir material de campanha e não obteve nenhum voto o que despertou a atenção da oposição autora da denúncia. Com os votos do MDB invalidados, a justiça poderá recontar a soma dos “votos válidos” e com isso chegar ao “quociente eleitoral” redistribuindo as cadeiras da Câmara Municipal.

POUPATEMPO ABERTO

Os postos do Poupatempo localizados em cidades que estão na fase laranja do Plano São Paulo voltam a atender de forma presencial, mediante agendamento, neste sábado (06/02). A medida atende à nova regulamentação do Governo de São Paulo, que revogou o decreto estadual que colocou todas as regiões do Estado na Fase Vermelha aos fins de semana até 07/02. É importante reforçar que os atendimentos nas unidades são realizados somente com escolha de data e horário, por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital. Para evitar o risco de contágio da Covid-19, os postos abertos trabalham com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários. Neste momento, são oferecidos presencialmente apenas os serviços que dependem do comparecimento do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo.

INSUMOS PARA MAIS VACINAS

O Governo de São Paulo recebeu na noite desta quarta-feira (3) o quarto lote de insumos para a produção da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus. A maior carga remetida da China para o Brasil até agora vai permitir a produção de mais 8,6 milhões de doses do imunizante na capital paulista. O lote com 5,4 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) foi enviado pela biofarmacêutica Sinovac, com sede em Pequim e parceira internacional do Butantan no desenvolvimento da vacina. Em São Paulo, as 8,6 milhões de doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para integração ao PNI (Plano Nacional de Imunizações). Elas começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 23.

MAIS INSUMOS

Para a próxima semana, está prevista nova remessa de 5,6 mil litros de matéria-prima para a produção de cerca de 8,7 milhões de doses. Com isso, as vacinas prontas e insumos adquiridos pelo Butantan irão corresponder a mais de 27 milhões de doses para imunizar a população brasileira. Além disso, já existe outro pedido do Butantan à Sinovac para mais uma carga de 8 mil litros de IFA, o que permitirá acelerar ainda mais a produção local de novas vacinas. Em janeiro, o Butantan entregou 8,7 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde, com 6 milhões no dia 17, outras 900 mil no dia 22 e mais 1,8 milhão no dia 29.