PENEIRA FINA 05/01/2020

É DADA A LARGADA!

O prefeito Padre Osvaldo iniciou esta semana bem com muito trabalho. O recém empossado começou segunda feira(04) bem cedo fazendo reuniões com quadro de servidores efetivos de vários setores e logo deu start a uma força tarefa para limpar a cidade. Um dos primeiros lugares a sofrer intervenções foi o Conjunto Esportivo que já começou a ser limpo e organizado. Limpar a casa e iniciar os trabalhos, ótimo caminho. A novidade que os servidores receberam do próprio prefeito a notícia que ele irá pagar a dívida da prefeitura com eles referente ao cartão alimentação.

NÍCIO COM DEFINIÇÕES

O lado bom do prefeito dizer que irá pagar o tal cartão devido e melhor ainda: Vai ser em no máximo até fevereiro ou março. Tudo vai depender de cálculos para saber ao certo quanto cada um tem para receber, depois disso, dará início a solução deste que se tornou um dos temas mais desafiadores nos debates durante a campanha. No final da tarde de ontem (04) Padre Osvaldo confirmou que pagará o tão esperado os valores referente ao cartão alimentação dos servidores. O montante, em atraso desde 2015, gira em torno de R$ 5 milhões. A maior parte do dinheiro para o pagamento será custeada com recursos do duodécimo e o restante do caixa da Prefeitura. Cerca de 2.700 servidores devem ser contemplados com a medida.

A POSSE E OS EMPOSSADOS

A cerimônia de posse correu nos conformes como planejado, mas a ausência da prefeita Marta foi questionada por todos. Ela não querer aparecer na Câmara onde tinha vereadores, sessão e imprensa “até da para entender”, mas não ir ao gabinete do 4° andar da prefeitura e assinar a ata dando posse ao padre soou muito “deselegante” para uma servidora pública com quase 35 anos de prefeitura e que viverá de forma vitalícia com um farto salário pago pelo IPMC. “Faltou senso democrático!”

GLEISON CONTROVERSO

Eleito presidente da Câmara Municipal de Catanduva para o biênio 21/22 o vereador Gleison Begalli “deu uma mudada” no discurso: Durante a campanha o mesmo apregoava que na Câmara não deveriam ter tantos assessores, que o salário estava muito alto dentre outras críticas que fez ao legislativo no período do pleito. Aconteceu de o moço foi eleito e, pós eleito apareceu a chance de ser o presidente da Casa de Leis. Até ai tudo bem com um “mero detalhe”: Pra ser eleito presidente, o mesmo passou a prometer aos vereadores que, se votassem nele, Begalli iria lutar buscando entendimento com o Ministério Público para que a Câmara tivesse os cargos de assessores de volta. Foi a “mudança de fala” mais rápida do legislativo, nada ilegal até aí, mas é difícil ver uma fala de políticos serem mantidas após ganharem.

A PRAÇA DO COLEGIÃO

Com muito mato e lixo acumulado a praça do Colegião está abandonada não só pelo poder público. Segundo um morador a praça foi “palco de discursos políticos” durante os dois últimos anos, mas não passaram de “latão vazio”. “Onde estão aquele povo que organizavam aquelas saídas de carreatas na nossa praça? Viraram políticos profissionais? Cadê um para lutar junto a prefeitura para que nossa praça seja limpa? Virou papo de político mesmo?” disse o Morador.

DO CIDADANIA

A comissão de ética do Partido Cidadania estará se reunindo para decidir o futuro do vereador Alexandre Martin o “Belê” dentro da sigla. O vereador eleito foi orientado pelo partido para que não votasse em nenhum nome do PDT para presidência da Câmara, mas o vereador não atendeu e votou no vereador Gleison Begalli do PDT. Em Catanduva aparece umas coisas estranhas nunca vistas na cidade: Como um vereador “sendo novo” em política não segue o partido que o ajudou a se eleger? Em nome de que ou amparado em que tipo de promessa um vereador arrisca ser expulso e até correndo o risco de ser cassado pelo partido por sua rebeldia. Que está estranho isso está! Veremos cenas dos próximos capítulos.

DO LEITOR

Porque deixar 2020 para trás, não lembrar desse ano ? Nunca aprendemos tanto como nesse ano. Um aprendizado universal, que nos mostrou quanto somos iguais, apesar de ainda não admitirmos ! Um ano de sofrimento reparador. No fundo, sabemos de nossos erros e a necessidade de corrigi-los …Se aguardamos um ano feliz em 2021, lembremos de 2020, ninguém é feliz se não aproveitar bem as lições que nos chegam !! Feliz 2021 !!! Mas… feliz 2020 também !!! (Roberto Cacciari)

NATAL SEM FOME

Fazendo grande diferença na sociedade a campanha “Natal sem Fome” promovida pela Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança da Vila Soto encerrou com um saldo de mais de 600 cestas “bem robustas” distribuídas em toda região. Coordenada pelo pastor Marcelo Araújo, missionária Doraci Alves e grande equipe, o projeto contou com pessoas de várias denominações e a união desta equipe obteve o dobro do resultado de 2019.

DO COOrDENADOR DO PROJETO

“Concluímos a campanha Natal Sem Fome 2020, montamos 609 cestas básicas conseguimos arrecadar mais de 15,5 toneladas de alimentos que foi e está sendo distribuído nós quatro cantos de Catanduva além das cidades de Catiguá, Uchôa, Palmares Paulista, Santa Adélia, Pindorama e Irapuã além de levar algumas cestas para Eliziário e Paraíso. Quero agradecer a todos por ajudar nesta campanha” disse pastor Marcelo.