PENEIRA FINA – 04/12/2019

Pequeno texto

As palavras do ilustre vereador Nilton Candido nesse pequeno texto. “Após os elogios do Rei, Roberto Carlos ao ministro Sérgio Moro, no último show do cantor,os esquerdistas estão dizendo que Roberto Carlos é cria da Ditadura Militar. Alguém precisa informar o PT e seus filiados o quanto segue : “Por ocasião do exílio de Gil e Caetano Veloso em Londres, Roberto Carlos foi visitá-los e se colocou a disposição para ajudá-los “ Essas palavras foram ditas por Caetano em uma entrevista. É sempre bom lembrar que nessa época, qualquer contato com as pessoas de esquerda era motivo de prisão, o que comprova a coragem do Rei de enfrentar os militares. Fiquei mais fã do Roberto após ouvir a declaração acima do Caetano”.

Bispo

Dessa vez o Bispo Mamede deu sua palavra sobre o combate a dengue na rede social, precisamente através do perfil do coordenador de ações do EMCAa, Diego Palmieri que ele mesmo escreveu que está muito feliz de ter do bispo ter se engajado neste tema que afeta a toda a população. Diego ainda pede que as pessoas de Catanduva faça também seu vídeo de apoio. E não se esqueçam de colocar #catanduvacontradengue.

HCC promove Corrida do Bem 2020

O Hospital de Câncer de Catanduva realizará no dia 09 de fevereiro a Corrida do Bem, o evento será 100% da renda revertida para custear o tratamento de seus pacientes. A corrida terá largada às 8h, com saída do Estádio Municipal Silvio Salles e percursos de 5 e 10 km. A venda do primeiro lote de ingressos vai até o dia 15/01 a R$ 60 individual e R$ 50 por pessoa para inscrições em grupo de 10 pessoas. No segundo lote, de 16/01 a 30/01, os valores serão R$ 70 para individual e R$ 60 para grupo de 10 pessoas. No kit da corrida está incluso camiseta e chip. A premiação será feita por categoria e geral. Para participar basta acessar www.runnerbrasil.com.br pelo 0800 2004 222 ou whatsapp 17 99789 8343.

Visita

Ontem (03), foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o vereador Onofre Baraldi postou em rede social uma foto com uma visita especial. “Logo pela manhã, recebi na Câmara Municipal, o amigo Valentim Ferreira da Cruz, paratleta catanduvense, reconhecido pelo grande número de conquistas em diferentes competições esportivas. Aproveito a visita do Valentim, para destacar a importância desta data e chamar a atenção de toda a sociedade, em especial do poder público, sobre a responsabilidade de todos nós em eliminar as barreiras que impeçam a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade”.

Vagas I

Nesta segunda-feira (02), a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) instalou placas de área azul nesses locais. A STU reforça que o uso do cartão continua e inclui as novas vagas. A orientação é de que os motoristas respeitem o estacionamento rotativo. A medida vale até o dia 31 de dezembro.

Vagas II

Onde estão as novas vagas? Na Rua Recife, entre Maranhão e Brasil, passou a ter estacionamento liberado dos dois lados da via. Também estão sinalizadas com a novidade as Ruas Cuiabá, entre Maranhão e 13 de Maio; Bahia, da Brasil até 13 de Maio; e Sergipe, entre 13 de Maio e Maranhão.

Novela

No fim da tarde de ontem (03) houve várias especulações e rumores, ainda não tem informações concretas, mas andaram dizendo que prefeito cassado Afonso Macchione Neto entrou na justiça para anular as duas cassações da Câmara Municipal de Catanduva. É esperar para ver o desenrolar da história.

Reunião I

Em uma reunião do COMMA, Conselho Municipal De Meio Ambiente, o Tenente Alonso informou que a polícia militar está recebendo drones para auxiliar nos serviços de fiscalização e que a fiscalização do município também poderia adquirir para facilitar o trabalho, principalmente nas épocas de queimadas para medição dos terrenos, Caio Martani sugeriu já efetuar a votação para compra de um drone no valor de até R$ 10.000,00 e após fazer a divulgação da compra pelo Conselho. O Tenente Alonso se propôs dar o treinamento de 01 (uma) semana, a equipe que irá operar o equipamento, sendo assim todos votou a favor.

Reunião II

Reunião Ordinária será realizada no dia 11 de Dezembro de 2019 – quarta-feira às 08h30, no 3º andar, sala de reuniões da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura Municipal de Catanduva para os membros do Conselho Diretor do Projeto para Desenvolvimento Industrial de Catanduva – PRODEICA / Conselho Municipal de Desenvolvimento Empresarial sobre Aquisição de imóveis no Distrito Industrial IV; Isenção de IPTU referente ao exercício de 2018; Isenção de IPTU referente ao exercício de 2019; Isenção de IPTU referente ao exercício de 2019; Inquérito Civil nº 14.0718.0001506 e outros

