PENEIRA FINA 04/11/2020

FORÇAS

Vista como imbatível pelos adversários na periferia, a candidata Beth Sahão vem mostrando que está ganhando espaço na classe conservadora e na chamada classe média. Com agendas voltadas ao empresariado, Beth tem falado de união de forças. Por falar em união de forças ela conta com o apoio de antigos adversários, Carlos Eduardo que disputou contra seu irmão Félix em 1992, Antônio Vagetti que foi candidato à vice na chapa de Macchione em 2000 e Julinho Ramos que disputou contra ela e o então Prefeito Geraldo Vinholi em 2016.

CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA

Quem acompanha esta coluna leu que em entrevista o vereador Enfermeiro Ari chegou a recusar a situação da Câmara requerendo “direito ao contraditório e ampla defesa”. Pois bem, em um consenso entre a Câmara Municipal e o poder Judiciário decidiu-se que os vereadores em processo de cassação terão direito ao “contraditório e ampla defesa assim como reza a Constituição se igualando assim com o processo que cassou o prefeito Afonso Macchione por improbidade administrativa. Na ocasião que cassou Afonso, o vereador Cidimar Porto teve que ser afastado da votação por estar ligado de forma direta ao processo.

SABATINA COM CANDIDATOS

A Associação de Pastores de Catanduva em conjunto com a ACE promove uma sabatina com os candidatos a prefeito(a). Ontem (03) foi a vez de Beth Sahão e Padre Osvaldo, quinta feira dia 05, será a vez de Ricardo Rebelato e Roberto Cacciari. O evento está sendo transmitido pelo Facebook da Associação de Pastores a partir das 19:30 h.

SERÁ COINCIDÊNCIA ?

Dizem que coincidências não existem. Será? No evento na noite de ontem realizado na ACE, a estrutura e equipamentos de transmissão foram da TV Imaculada, Web TV que foi montada e dirigida pelo candidato a prefeito Padre Osvaldo. Será que foi coincidência?

ÓLEO NO RIO SAO DOMINGOS

Recebemos a reclamação do aparecimento de óleo e peixes mortos no Rio São Domingos onde desagua o Rio Minguta. De cara nota-se o abandono no local exibindo um enorme assoreamento. Nem Marta, nem sua secretaria de meio ambiente vieram a publico justificar o motivo do abandono. Estaria a prefeita e a secretaria sem receber salários: Então por que não mostram serviço?

CARA DE PAU

No dia 02 (Finados) tivemos candidatos a vereadores pedindo votos na porta dos cemitérios da cidade. Não da pra avaliar a falta de respeito e a cara de pau de um individuo que se presta a um papel desse, hein. Respeito, consideração e bom senso não vendem nos supermercados e a carência desses itens dentre os políticos esta a flor-da-pele.

ACESSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Um trabalho conjunto da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) buscou simplificar a leitura das regras ambientais vigentes relacionadas ao regulamento da Lei nº 997 de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468 de 8 de setembro de 1976, que dispõem sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente. O objetivo é facilitar o acesso à população na consulta à legislação do licenciamento ambiental.

FACILIDADE

Desde a sua criação, a norma foi alterada por 29 decretos subsequentes, alguns deles já revogados. Diante de tantas modificações, a estrutura normativa tornou-se densa e de difícil entendimento. Em razão da complexidade do assunto, de natureza técnica e operacional, tem-se como resultado um arcabouço normativo bastante detalhado e carregado de modificações. “

HIGIENIZACAO PÚBLICA

O Projeto de Lei 1838/20 torna obrigatória a higienização de ambientes fechados de acesso coletivo e das áreas públicas e privadas a fim de reduzir o risco de transmissão de doenças infectocontagiosas. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

COMO SERÁ

A higienização deverá ser feita em todos os edifícios, públicos ou privados, em que haja acesso público, como escolas, lojas, indústrias, repartições públicas e presídios, além de veículos de transporte público coletivo. Haverá sanções em caso de descumprimento. Caberá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar a medida. Pelo texto, será proibida da utilização de produtos que causem dano ao meio ambiente e os trabalhadores envolvidos na tarefa deverão usar equipamentos de proteção individual.

MARTA HIGIÊNICA

Como seria se o governo Marta fosse avaliado pela higienização da coisa publica : Hoje temos escolas debaixo de mato, sujeira nas praças e secretários incluindo no curriculum: “Fui secretário do governo mais inerte dos últimos tempos, as praças ficaram imundas e ganhei muito dinheiro pelo que produzi”. Como seria o Linkedin de secretários da Marta se a rede só permitisse a verdade: A verdade ‘e uma só: Quando um time perde feio não da pra jogador x ou y contar vantagem, e temos muito viu.