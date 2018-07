PENEIRA FINA 04-07-2018

Água e esgoto

O projeto de lei do presidente da Câmara Aristides Jacinto Bruschi (Patriotas), Enfermeiro Ari, que pretende alterações na tabela de tarifas de água e esgoto para reduzir a tarifa em 30% já entrou na pauta das sessões extraordinárias de ontem (3). A ideia do projeto é de que a Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) deveria cobrar apenas o suficiente para a sua operação e que, se está havendo superávit anualmente, a autarquia vem cobrando 30% a mais do que seria necessário. Enfermeiro Ari defende que a Câmara teria competência para legislar sobre essa matéria. Apesar disso, certamente que a proposta não será bem aceita pelos lados do Poder Executivo. Enquanto isso o presidente que pretende disputar a eleição de outubro ganha alguns pontos com o eleitorado. Se o projeto vai prosperar, possivelmente somente a justiça é que responderá.

Contraditório

O pré-candidato a deputado estadual Palhacinho Pimpão (PHS) divulgou vídeo sobre sua atuação quando vereador na cidade (entre 2009 e 2012). Ao final da produção, o ex-vereador fala sobre sua ‘dobrada’ com o pré-candidato a deputado federal Laércio Benko. O problema é o discurso de Benko prega a renovação enquanto que Pimpão tenta se credenciar contando sobre seu mandato na Câmara. “Se você é contra a reeleição e a favor da renovação, conheça o trabalho e as ideias do PHS”, diz o presidente da sigla ao final do vídeo.

Em São Paulo

Outra pré-candidata é a deputada estadual Beth Sahão (PT) que tentará manter a cadeira na Assembleia Legislativa do Estado no próximo mês de outubro. Beth realizou plenária do mandato no último final de semana na capital paulista. Aproveitou a oportunidade para defender o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Em um estado como o de São Paulo o Lula aparece com 23%. O Alckmin que foi governador cujo partido controla esse Estado há 24 anos tem 13% das intenções de voto. O que eles querem fazer é impedir que esse projeto popular que foi adotado pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma possa se repetir. Por isso mesmo que nós temos hoje uma justiça elitista que impede, sistematicamente, que os recursos que lá chegam possam ser vencedores. Aliás, todos, sem exceção, os recursos que foram impetrados no Supremo nós perdemos. E não perdem só os petistas, perde a população brasileira”,

– BETH Sahão, deputada, em evento em São Paulo.

Promessa audaciosa

Depois de anunciar como agendada reunião na Casa Civil, o deputado federal Sinval Malheiros Pinto Júnior (PODE) que também tentará manter a cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília fez uma promessa mais audaciosa. Na reunião do último domingo (1º) para organização de manifestos contra o projeto da concessionária Rumo de obras para o centro da cidade, o deputado em final de primeiro mandato afirmou que tentará agora falar com o próprio Presidente da República Michel Temer (MDB). Malheiros promete apelar pelo carinho de Temer para com a região de Catanduva.

Gastos de campanha

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou informações sobre o limite dos gastos nas campanhas eleitorais deste ano. Os candidatos a Presidência da República poderão gastar até R$ 70 milhões para o primeiro turno das eleições e mais R$ 35 milhões caso avancem para o segundo turno. Os candidatos a deputado federal como Malheiros poderão gastar até R$ 2,5 milhões no pleito enquanto que os candidatos a deputados estaduais tem limite de gastos estabelecido em R$ 1 milhão. Para senador e governador o valor de gasto dependerá do número de eleitores. “Por exemplo, nos estados com até um milhão de eleitores, as campanhas para o governo estadual devem respeitar o teto de R$ 2,8 milhões”, informou o TSE.

Em 2014

Na última eleição os candidatos de Catanduva gastaram R$ 2.822 milhões. Marco Antonio Scarasati Vinholi (PSDB) foi líder em gastos com R$ 1,4 milhão investido no pleito. Cada voto teria custado R$ 21,30. Beth teria gastado R$ 863,9 mil que resultaram no valor de R$ 13,67 por voto. Já Malheiros declarou à Justiça Eleitoral arrecadação e gastos de R$ 379,3 mil o que perfaz um custo unitário por voto bastante inferior ao dos candidatos que mais desembolsaram recursos: R$ 6,39. Os demais candidatos naquele pleito gastaram menos de R$ 100 mil. Sendo assim, o único que terá que cortar gastos é o tucano.

Nas redes

Enquanto o assunto nas rodas políticas continua sendo o projeto e possíveis obras no centro da cidade no entorno da linha férrea, o prefeito não tem focado neste assunto. Pelo menos nas postagens de redes sociais. Na terça-feira, dia 3, o assunto destacado pelo chefe do Poder Executivo foi obra de limpeza da calha do Rio São Domingos. “A margem do Rio São Domingos começa a ser alargada. As condições são resultado da limpeza do leito pela região central da cidade. Esse trabalho preventivo melhora a fluidez do curso das águas, reduzindo as chances de assoreamentos e consequentemente enchentes”, publicou.

Da Redação