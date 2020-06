PENEIRA FINA 04/06/2020

Mais segmentos

A flexibilização de alguns setores e, agora, a abertura para a realização de cultos e missas, atraiu mais movimentos para que novos segmentos possam ser abertos. Na manhã de ontem, na Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE), uma reunião foi realizada com empresários de restaurantes, bares e lanchonetes. O pedido é o mesmo. Poder atender os consumidores no local. Conforme informações, um ofício será encaminhado ao Executivo.

Recomendação

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, mesmo tendo permitida a realização de cultos e missas e com determinações para prevenção, no mesmo decreto mantém a proibição de qualquer evento que tenha número grande de pessoas e RECOMENDA que não se realize as celebrações religiosas. Resumindo por assim dizer: “Bem eu não recomendo, mas vocês querem, então podem fazer”.

REDES

Nas redes sociais, a prefeita publicou na noite de terça-feira a decisão sobre reabrir as igrejas. “Fechamos a noite com a decisão de incluir as igrejas na atual fase da flexibilização. Tomamos essa medida depois de debater o assunto em reunião com o Ministério Público, junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Claro que, as celebrações presenciais estarão condicionadas a regras e prevenção. A cada dia, estamos monitorando a evolução do novo vírus, condição que dá rumo às nossas ações”.

Também divulgou

A prefeita também falou sobre as obras na rua 24 de fevereiro. “A baixada da 24 de fevereiro está recebendo obras de infraestrutura. O trabalho consiste na construção de galerias para reforçar o escoamento da água nessa região e, com isso, evitar alagamentos, comuns em época de chuva. A intervenção vem sendo feita de forma escalonada, com implantação de tubos de concreto por três quarteirões”.

Para não esquecerem

Continua a campanha do agasalho e quem puder, separe roupas em boas condições que você não usa mais e contribua. Doações serão recebidas até o dia 07 de julho. . Entregas no Fundo Social de Solidariedade Av. São José do Rio Pardo, s/n – Conjunto Esportivo – ou ligue (17) 3523-3317 para que os agasalhos sejam retirados.

Propostas

O vereador Onofre Baraldi, durante sessão ordinária da Câmara, sugeriu medidas para serem tomadas pelo Executivo durante o período de crise, por conta da Covid-19. “Durante a Sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (2), propus à Prefeita, a adoção de três medidas emergenciais, voltadas exclusivamente ao atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. São elas:desburocratizar o fornecimento de cestas básicas por meio dos CRAS. Religar gratuitamente o fornecimento de água em residências de famílias que encontram-se desempregadas e com a presença de gestantes, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Isentar em sua totalidade o valor da tarifa de esgoto, incluído na conta de água”.

Falando em religar

Na terça-feira à tarde, funcionários da elétrica da prefeitura providenciaram novo cabeamento para religar a energia elétrica nos postes de iluminação pública da avenida Kyonari Uemura. Até a noite de terça-feira, faltava iluminação na rotatória que dá acesso a rodovia Alfredo Jorge Abdo.

Melhorias

O segundo secretário do Legislativo Catanduvense, o vereador Wilson Paraná, elaborou dois requerimentos, endereçados à Prefeita, solicitando melhorias no Pólo Industrial Pedro Luís Boso. No primeiro requerimento, o parlamentar pediu o benefício do asfaltamento no prolongamento da rua Alice de Lima Castro Boso, junto a rua Walter Kruger com a Av. Alberto Dótti. Já no segundo pedido, Paraná requisitou que o Poder Executivo faça estudos para realizar os serviços de revitalização e manutenção, bem como recapeamento em todo o Pólo Industrial Pedro Luís Boso.

Aprovado

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) o Projeto de Lei 2508/20, da deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) e outros, que estabelece prioridade de recebimento do auxílio emergencial pela mulher de família uniparental (chefe de família) quando o pai também informa ser o responsável pelos dependentes. A matéria será enviada ao Senado. De acordo com o parecer aprovado, da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), se houver conflito de informações prestadas pela mãe e pelo pai, deverá ser dada preferência de recebimento das duas cotas de R$ 600,00 pela mãe, ainda que sua autodeclaração na plataforma digital tenha ocorrido depois daquela feita pelo pai.