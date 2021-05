PENEIRA FINA 04/05/2021

NOVA DIRETORIA DA SAEC

Nem tudo na gestão do Prefeito padre Osvaldo são flores. Os maiores políticos da cidade continuarão no comando da SAEC como estão direta ou indiretamente a mais de 20 anos. Trata-se de Marcos Machado e Renato Stuchi. Porque maiores políticos? Entra prefeito e sai prefeito, até inimigos políticos (estes prefeitos) e os dois nomeados se mantém em cargos de primeiro escalão, aposentados e sem abrir mão dos vencimentos que não são poucos… Os nobres poderiam alegar serem técnicos, mas seriam comprovado a técnica e o amor por Catanduva se duas coisas cruciais acontecessem: Abrir mão dos salários e não apresentarem falhas em projetos em seus cargos anteriores. Jogam muito bem politicamente, pois não é fácil permanecer em cargos expressivos por tanto tempo.

X-SECRETÁRIO DE OBRAS

Marcos Machado foi secretário de obras ou diretor em vários governos, mas as falhas técnicas são graves que vão desde o “re-serviço” em escola recém inaugurada e com sua estrutura já sendo refeita pela prefeitura e o que consideramos mais grave: Uma Catanduvense tem lesões graves na perna depois de tropeçar em buracos na praça, sem falar na grávida que prendeu o pé na grade do calçadão e corre na justiça ação indenizatória contra a prefeitura e o secretário ou engenheiro até hoje não resolveu o problema… Serve como técnico? NÃO! Como pessoa não tem o que falar, pois se trata de uma figura muito gente boa e goza uma vida muito tranquila por conta dos salários que acumulou na prefeitura e pelo jeito continuará!

FORMAÇÃO DO CONSELHO DA CULTURA

Podem participar pessoas das áreas de artes cênicas, artes plásticas, áudios visuais, literatura, artes circenses, artesanato, música, comunicação, ciência e tecnologia e esporte. Ao enviar o email com a sua inscrição, não se esqueça de encaminhar a ficha de inscrição virtual preenchida. Ela está disponível na página 16 da Imprensa Oficial. Para participar coloque no assunto: “Inscrição Conselho Municipal de Políticas Culturais” e anexe cópia do CPF e RG, ou CNH. As inscrições começaram em 27/04 com término dia 07/05 e a eleição será dia 10/05.