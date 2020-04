PENEIRA FINA 04/04/2020

Muda, muda

Encerra-se hoje o prazo para que os interessados em concorrerem às eleições municipais estejam filiados aos respectivos partidos políticos. Ontem, foi o prazo também de término para a chamada janela partidária e muitos parlamentares de Catanduva aproveitaram para as siglas que se identificam ou são mais vantajosas para o pleito neste ano. Um possível “chapão” deve ser formado pelo PSDB em Catanduva. Os tucanos já afirmavam em meses anteriores que queriam, nesta eleição, fortalecer a sigla em todo o país e lançar um recorde de candidaturas quer seja para prefeitos como para vereadores.

Permanece

Dentre as mudanças, para o PSDB, estariam os vereadores Ditinho Muleta, Mauricio Gouveia, André Beck e Nilton Cândido já confirmado. Fora essa incursão, há as candidaturas de parlamentares isoladas, como de Cidimar Porto para o PR. E Davoli para o PV.

Bernardi

Ivan Bernardi ainda fica a incógnita. Não conseguimos obter respostas do parlamentar, tão pouco, sabemos se ele pretende se candidatar novamente.

De agora em diante

Passado o período de filiação partidária, logo saberemos, de fato, quem são os pré-candidatos à prefeitura de Catanduva. O prazo para o anúncio oficial de candidaturas é só no meio do ano, mas as articulações políticas já começaram faz um bom tempo.

Boas notícias

A cidade tem recebido doações, quer seja diretamente a administração municipal ou aos hospitais que atendem os suspeitos do novo coronavírus. Isso mostra a solidariedade e a união das pessoas. Até mesmo o Judiciário do Estado tem realizado doações.

Falando em boa ação

Continua a campanha realizada pelas rádios e pelo Jornal O Regional que visa arrecadar produtos alimentícios e sabonetes para doar as pessoas que, neste momento, estão passando por dificuldades. Os produtos podem ser entregues no prédio da Ondas Verdes FM.

Pesquisa

Governo do Brasil vai financiar pesquisas sobre novos métodos de diagnóstico, tratamento e interrupção da transmissão no país do coronavírus (Convid-19). Serão destinados R﹩ 50 milhões pelos ministérios da Saúde e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Podem participar pesquisadores vinculados a instituições científicas, tecnológicas ou de inovação tanto públicas quanto privadas. A Chamada Pública Nacional de Pesquisa em Saúde sobre o Coronavírus será publicada na plataforma do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Começa afetar?

O Diário Oficial do Município na edição de ontem trouxe a publicação cancelamentos de itens motivados pela pandemia do Covid-19. Trata-se justamente do contrato firmado para a compra de máscaras, aventais, touca descartável e outros. O registro de preços finalizado no ano passado tinha como responsável a empresa S.V.Braga Importadora, de Camburiú, em Santa Catarina. Na justificativa: “considerando que tais produtos estão em falta devivo a pandemia do COVID-19, causando variação cambial, considerável aumento de preço e suspensão das vendas, tendo em vista a indisponibilidade de produtos, decidem cancelar o registro de preços dos itens.

Outro

Numa publicação seguinte, o termo de cancelamento de item de medicamentos, no caso o Furosemida. “considerando que o preço de custo do referido item sofreu significativo aumento, e o laboratório repassou esse aumento para seus distribuidores/clientes não sendo possível trabalhar suportando prejuízos decorrentes da venda do produto por preço manifestamente inexequível”.

Senado

Os senadores aprovaram redução, até 30 de outubro de 2020, dos repasses que motoristas de aplicativos de transporte fazem às empresas, garantindo a transferência dessa quantia ao motorista. A mudança foi proposta pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), com a justificativa de que esses profissionais estão sujeitos a uma maior possibilidade de contaminação por covid-19 e precisam de alguma recompensa pelo trabalho durante o período da pandemia. O trecho foi incluído no projeto que flexibiliza as relações jurídicas durante a pandemia do novo coronavírus, cujo texto-base foi aprovado mais cedo. A matéria será analisada ainda pela Câmara dos Deputados.

Pesquisa

Entre os dias 18 e 21 de março, a Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Marketing entrevistou 1065 pessoas de todo o país. Os resultados identificaram os níveis de preocupação, de atitudes tomadas para prevenção e de informação acerca da pandemia da Covid-19 (coronavírus). O estudo tem nível de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3%. que mais preocupa os brasileiros no período de pandemia é o colapso no sistema brasileiro de saúde, mencionado por 52% dos entrevistados. “A preocupação com algo que afeta o coletivo vem em primeiro lugar, antes do que reflete individualmente”, destaca Gabriela. Muito mencionados também são o temor pelo aumento do desemprego (50%) e uma eventual recessão econômica (43%), bem como a possível quebra de empresas (41%). Um ponto fora da curva nessa questão é o medo do desabastecimento: a paralisação na fabricação de produtos (6%) e a redução de oferta de produtos (6%) aflige pouco as pessoas.

Procon

A denúncia é a melhor aliada no combate aos preços abusivos. Para garantir que todos os direitos do consumidor sejam preservados, o Procon alerta que o preço do gás de cozinha, de 13 quilos, não pode ser maior que R$ 70. A recomendação segue o valor apontado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A coordenadora do Procon Catanduva, Beatriz Trigo, orienta os consumidores para formalizarem a denúncia pelo email procondigital@catanduva.sp.gov.br ou pelo aplicativo @proconsp, que está disponível para todos os tipos de celulares.

