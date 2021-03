PENEIRA FINA 04/03/2021

ENQUANTO O CIRCO PEGA FOGO…

Os vereadores de nossa Câmara Municipal parecem que não entenderam ainda o momento que o país está vivendo, principalmente Catanduva. Vamos parar com egos, com melindres e com vontade de ficar nos holofotes. É só olharmos para os projetos apresentados pelos vereadores para verificarmos que o tema saúde pública está passando longe dos nobres edis. A crise financeira da Prefeitura, fruto de dívidas milionárias herdadas de gestões passadas, somente será agravada se os projetos apresentados pelos vereadores forem aprovados. Se a pauta bomba criada pela Câmara passar, poderá faltar dinheiro para remédios, salários, educação, enfim faltará para o básico. Tudo é feito sem análise do impacto que as medidas causarão nas finanças públicas. A desculpa que beneficiaria parte da população, muitas vezes esconde currais eleitorais que são explorados a cada eleição. É fácil identificar vereadores oferecendo nas redes sociais serviços em seus gabinetes para requerimento de isenções, descontos etc.

NÃO HÁ ALMOÇO DE GRAÇA

Enquanto os vereadores fazem política populista, dando isenções a torto e a direito, os contribuintes pagam elevados impostos. A classe média e pequenas empresas são os mais penalizados com a carga tributária de Catanduva. Alguém sempre paga a conta e não são os mais ricos da cidade. Se é para baixar impostos que baixe o IPTU para toda a cidade! Ficar beneficiando apenas grupos específicos aumenta a desigualdade e permite que a política se transforme em politicagem! Acreditamos que temos vereadores que não aceitam este papel. Será que houve a renovação da Câmara ou não? Com a palavra os vereadores!

VAI FECHAR TUDO!

Todos os 645 municípios do estado regridem para a fase vermelha do Plano São Paulo a partir deste sábado (6). A etapa mais rigorosa de restrição de mobilidade urbana e serviços não essenciais fica em vigor até o próximo dia 19 devido ao aumento alarmante de casos, internações e mortes causadas pelo coronavírus. Afirmou o Governador do Estado de São Paulo em Live transmitida ontem (03).

DO PLANO SÃO PAULO

De acordo com o “Plano São Paulo”, a fase vermelha só permite funcionamento normal de serviços essenciais como indústrias, escolas, bancos, lotéricas, serviços de saúde e de segurança públicos e privados, construção civil, farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, feiras livres, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria e transporte público ou por aplicativo, entre outros.

DIFICULDADE NA TESTAGEM

Não dá para entender porque a administração Padre Osvaldo juntamente com a secretária de saúde Claudia Monteiro, mais a Associação Mahatma Gandhi não fazem testagem em quem precisa. Ano passado dois funcionários da imprensa local procuraram o serviço de saúde pública e os testes feitos no particular, deram positivo e a testagem do município levou 10 dias pra ser feito e mais 15 para o resultado. Ontem(03) uma criança “febril” (juntamente com a mãe) procurou a rede pública e fora negado pela médica e pela enfermeira a fazerem exames da Covid. Quem sentou em 14 milhões de Reais e não quer examinar quem precisa?

QUEM É QUEM NA PANDEMIA

A pandemia, “as quarentenas impostas” e o dinheirama que foi derramada nos municípios para que prefeitos e secretários cuidassem do seu povo, serviu pra algo muito nobre: Mostrar quem é quem! Administrar quando está tudo bem é muito fácil, as intempéries mostram quem são os gestores.

AGORA É DIFERENTE

Pasmem: em 2020 a Polícia Militar não participou da Campanha do Agasalho. A corporação estava descontente com antiga administração. Em 2021, o Fundo Social de Solidariedade, através da presidente Vera Pinfildi, vai repetir a campanha, porém com adesão de muitas entidades e parceiros. “Verinha” como carinhosamente é chamada, com toda equipe, tem se empenhado nesta empreitada que é fazer o Fundo Social mostrar a que existe. Está de parabéns!

EMBAIXADOR DA HABITAÇÃO

Você sabia que Catanduva tem hoje 11 conjuntos habitacionais? São mais de 5 mil pessoas ocupando essas moradias. O prefeito Padre Osvaldo tem ido nestes locais para conversar com os moradores e buscar soluções para melhorar a qualidade de vida deles. É um trabalho árduo, pois há anos esses “mini-bairros” estavam esquecidos. Esperamos que não fique só nas visitas mas que o pleito dos moradores sejam atendidos sem burocracia.

SEGUNDA DOSE

Alguns cidadãos, de certa forma “relaxados”, estão deixando pra irem tomar a segunda dose da vacina “em datas limites”, tipo, deixar para ultima hora! É a própria população de idosos atrapalhando os trabalhos de vacinação em massa. Chegou a sua data? Já verifique onde estão aplicando a denominada vacina que tomaste na primeira fase. É muito arriscado deixar para ultima hora e acontecer de faltar, o trabalho da primeira dose é perdido e o “lindão ou a lindona” ficarão com cara de tacho. Observe e siga a risca a data orientada do retorno para tomar a 2ª dose. FIQUEM ATENTOS !

ALUGUEL DE CHÁCARAS E EDÍCULAS

Catanduva volta à fase vermelha e, por conta disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) declara tolerância zero para as aglomerações em chácaras, edículas e áreas de lazer. Portanto, a campanha “Não Alugue!” em conjunto com a Vigilância Sanitária de Catanduva coibirá qualquer tipo de aglomeração. A ação agirá com mais rigor a partir deste sábado, dia 6. A etapa mais rigorosa de restrição de mobilidade urbana e serviços não essenciais fica em vigor até o próximo dia 19 de março, devido à escalada alarmante de casos, internações e mortes causadas pelo coronavírus. “Edículas, áreas de lazer e chácaras serão fiscalizados e, constatada irregularidades como realização de festas ou aglomerações, será punida com multa”, informa o comandante da GCM Claudio Pereira. As equipes de fiscalização contra aglomerações, festas e eventos clandestinos recebem denúncias pelo telefone 153.