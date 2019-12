PENEIRA FINA – 03/12/2019

Dengue

A Fundação Padre Albino está ao lado da Prefeitura de Catanduva intensificando a fiscalização no combate ao Aedes aegypti. Foram formadas Brigadas da Dengue, que fazem vistorias rotineiras para identificar e prevenir possíveis focos do mosquito da dengue. A causa foi abraçada por todos os funcionários da Fundação Padre Albino e o presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, abordou o trabalho realizado, ele mesmo postou um vídeo em rede social falando da ação contra a dengue.

Centro caótico

Os motoristas que passavam pelo centro da cidade reclamaram do trânsito caótico que ficou paralisado na tarde de ontem (02), por conta da instalação da iluminação de natal que a Prefeitura realizava. Muitos reclamaram que estava além do trânsito atrapalhando o comércio e fechando os acessos. Alguns cobraram que a Prefeita reveja os seus secretários, no caso de Trânsito ou que se instalem essas lâmpadas num horário que não venha a congestionar principalmente do centro de Catanduva.

Papai Noeis

O Fundo Social de Solidariedade vão entregar as 300 bicicletas que serão utilizadas pelos participantes ao longo das seis etapas da maratona natalina nesta quarta-feira, dia 04 de dezembro, às 19 h, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Os 300 papais noéis começam a pedalar pela cidade na próxima segunda-feira, dia 09, com concentração próximo ao Posto Ignotti e percurso pela Rua Brasil, a partir das 19h30. A programação se estenderá pelos dias 11, 13, 16, 18 e 20 de dezembro.

Atividade

Na última sexta-feira, (29) foi realizado no salão do júri do Fórum de Catanduva o encerramento do projeto “Cidadania e Justiça também se Aprendem na Escola”, de iniciativa da Magistratura e que contou com o apoio e a participação da OAB/SP (em especial, pela comissão da OAB vai à Escola), do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar e da Secretaria da Educação de Catanduva. O projeto levou, ao longo de duas semanas, um pouco de conceito e conhecimento de justiça e cidadania a diversos alunos, entre 09 e 12 anos, em 14 Escolas Municipais de Catanduva. Só com educação, justiça e respeito é que mudaremos a nossa sociedade.

Notificação

Saiu no Diário Oficial de Catanduva ontem (02), a notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais sediadas no município. “A Prefeitura Municipal de Catanduva, em cumprimento ao disposto no Art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunica que a Agência de Desenvolvimento Paulista – Desenvolve-SP, Instituição Financeira do Governo do Estado de São Paulo, efetuou no dia 29/11/2019 a liberação de recursos financeiros para esse Município, no valor de R$ 290.238,68 (duzentos e noventa mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), no âmbito do Contrato nº 006370/18, relativo à Linha de Financiamento para Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT”.

Informando

A Prefeitura de Catanduva informa que as Taxas de Renovação de Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária (Visa), referente ao exercício de 2019, já estão disponíveis para impressão no site www.catanduva.sp.gov.br, no menu de serviços, selecione a opção Empresa, em seguida, clicando no ícone Prefeitura Fácil e em “Imprimir Guia”. As guias também serão encaminhas por Correios. O vencimento da fatura ficou definido para o dia 27/12/2019, conforme notificação publicada no Diário Oficial edição nº 1.444, da quarta-feira, dia 27 de novembro. Mais informações podem ser obtidas na Vigilância Sanitária, pelo e-mail visa.saude@catanduva.sp.gov.br ou pelo telefone: 3531-9309. Em caso de eventual contestação de valores, deve ser protocolado requerimento com pedido de revisão na Central de Atendimento da Prefeitura.

Calendário

O calendário do Hospital de Câncer de Catanduva para o ano de 2020 está disponível no setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino. Para adquirir basta fazer a doação de R$ 30 para o HCC por meio do 0800- 2004-222, 3311-3365 ou pelo whatsApp 17 99789-8343. O calendário do próximo ano traz em suas ilustrações a estrutura e profissionais que compõem o HCC.

Evento Senac

O VivaCidade Senac, evento que debate formas inovadoras de desenvolvimento econômico, terá uma programação de atividades no Senac Catanduva nos dias 4 e 5 de dezembro. Focada nos conceitos de economia criativa, inovação e sustentabilidade, que pautam novos comportamentos e a transformação da realidade, a iniciativa pretende mobilizar profissionais, estudantes e a população. Aberto ao público, o evento contará com uma oficina sobre como reciclar o próprio papel, em dois dias e horários diferentes, além de uma palestra sobre o transporte consciente e sustentável. Todas as atividades são gratuitas.

Visita

A Prefeita Marta do Espirito Santo esteja ontem visitando a exposição de arte que está sendo feita na Estação Cultura pela oficina cultural de artesanato. “Hoje conversei com os nossos arte-educadores que, ao longo do ano, lideraram as oficinas gratuitas de artesanato, junto a milhares de alunos. O balanço que fizemos, mais uma vez, é muito positivo. Esse tem sido um trabalho transformador. Para quem quiser conferir, mais de 600 peças produzidas estão expostas na Estação Cultura”.

